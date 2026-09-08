உடல் எடையால் அதிகரிக்கும் முதுகுவலி: 30 வயதை தாண்டியவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய எச்சரிக்கை!
நமது உடல் அமைப்பில் ஒவ்வொரு கூடுதல் கிலோ எடையும், முதுகெலும்பில் உள்ள தட்டுக்கள் (Vertebrae), ஜாயிண்ட்டுகள் மற்றும் அதை தாங்கும் தசைகள் மீது இரட்டிப்பு அழுத்தத்தை கொடுக்கிறது.
Published : September 8, 2026 at 7:00 AM IST
முன்பெல்லாம் முதுகுவலி என்றால் அது வயதானவர்களுக்கோ அல்லது நம் பெற்றோர்களுக்கோ வரும் ஒரு பிரச்னையாக இருந்தது. ஆனால், இன்று நிலைமை முற்றிலும் மாறிவிட்டது. 30 வயதை தாண்டிய உடனேயே நம் நண்பர்கள், சக ஊழியர்கள் என பலரும் "முதுகு பிடிச்சுக்கிச்சு", "நேராக நிற்கவே முடியல" என்று புலம்புவதை கேஷுவலாக கேட்க முடிகிறது.
கணினி முன்னால் மணிக்கணக்கில் உட்கார்ந்து வேலை செய்வது, போதிய உடற்பயிற்சி இல்லாதது என இதற்கு காரணங்களை வரிசையாக சொன்னாலும், நாம் பெரிதாக கண்டுகொள்ளாத ஒரு முக்கியமான வில்லன் இருக்கிறது. அதுதான் நமது அதிகப்படியான உடல் எடை!
உடல் பருமன் என்றாலே நமக்கு உடனே நினைவுக்கு வருவது நீரிழிவு, ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இருதய நோய்கள்தான். ஆனால், அமைதியாக நம் உடலை தாங்கிப் பிடிக்கும் முதுகெலும்பும் இந்த உடல் பருமனால மிகப்பெரிய விலையை கொடுக்கிறது என்கிறார் மும்பை ஸ்பைன் கிளினிக்கின் மூத்த முதுகெலும்பு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் சித்தார்த் கட்கடே. இந்த மறைமுக பிரச்னை எப்படி உருவாகிறது? அதை நாம் எப்படி சமாளிப்பது என்பதை பார்ப்போம்.
நீங்கள் நினைப்பதை விட அதிக பாரத்தை சுமக்கும் முதுகெலும்பு!
நமது உடல் அமைப்பில் ஒவ்வொரு கூடுதல் கிலோ எடையும், முதுகெலும்பில் உள்ள தட்டுக்கள் (Vertebrae), ஜாயிண்ட்டுகள் மற்றும் அதை தாங்கும் தசைகள் மீது இரட்டிப்பு அழுத்தத்தை கொடுக்கிறது.
"அதிக எடை கொண்ட எல்லோருக்கும் முதுகுவலி வரும் என்றோ, ஒல்லியாக இருக்கும் அனைவருக்கும் ஆரோக்கியமான முதுகுத்தண்டு இருக்கும் என்றோ சொல்ல முடியாது. மரபணு, வயது, பழக்கவழக்கங்கள் எனப் பல காரணங்கள் இருந்தாலும், உடல் பருமன் என்பது இந்த முதுகுவலிப் புதிரில் ஒரு முக்கியமான துண்டு" என்கிறார் டாக்டர் சித்தார்த் கட்கடே.
அன்றாட வாழ்க்கையை முடக்கும் "சுழல் நோய்"
முதுகுவலி ஆரம்பத்தில் லேசான அசௌகரியமாகத்தான் தொடங்கும்.
- அரை மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக நிற்க முடியாது.
- காலை எழுந்திருக்கும்போது முதுகு விறைப்பாக (Stiffness) இருக்கும்.
- லேசாக நடந்தாலே உடல் சோர்வடையும்.
இங்குதான் ஒரு சிக்கலான சுழற்சி தொடங்குகிறது. முதுகு வலிப்பதால் நீங்கள் நடப்பதையோ, நகர்வதையோ குறைப்பீர்கள். அசைவு குறையும்போது உடல் எடை மேலும் அதிகரிக்கும். எடை அதிகரிக்கும்போது முதுகுவலி இன்னும் தீவிரமாகும்! இந்த நச்சு சுழற்சியை உடைப்பதே சிகிச்சையின் முதல் படி.
டிஸ்க் தேய்மானமும், "டிஸ்க் விலகல்" (Slipped Disc) அபாயமும்
நமது முதுகெலும்புகளுக்கு இடையே அதிர்வுகளை தாங்கும் சிறிய 'குஷன்' போன்ற அமைப்புகள் உள்ளன. இவற்றைத்தான் 'இன்டர்வெர்டெபிரல் டிஸ்க்குகள்' (Intervertebral Discs) என்கிறோம்.
உடல் எடை அதிகமாகும்போது, இந்த டிஸ்க்குகள் மீது அதிகப்படியான அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டு, அவை சீக்கிரமே நீர்ச்சத்தை இழந்து தேய்மானம் அடைகின்றன. இதனால்தான் 30 அல்லது 40 வயதிலேயே பலருக்கு டிஸ்க் சார்ந்த கோளாறுகள் வருகின்றன.
அதேபோல், டிஸ்க் பலவீனமடைந்து வெளியில் பிதுங்கி வரும்போது, அங்குள்ள நரம்புகளை அழுத்த தொடங்குகிறது. இதைத்தான் 'ஸ்லிப் டிஸ்க்' அல்லது 'சையாடிகா' (Sciatica) என்கிறோம். இந்நிலை வந்தால், வலி முதுகோடு நிற்காமல், தொடைகள் வழியாக கால் வரை மின்னல் அடிப்பது போல் பரவும். நடப்பதோ, உட்கார்வதோ ஏன் தூங்குவது கூட கடினமாகிவிடும்.
எடையை குறைத்தால் வலி மாயமாய் மறைந்துவிடுமா?
எடையைக் குறைப்பது முதுகெலும்பு மீதான அழுத்தத்தை நிச்சயமாக குறைக்கும். ஆனால், ஏற்கனவே நரம்புகள் கடுமையாக நசுக்கப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது முதுகெலும்பு அமைப்பில் பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தாலோ, எடையை குறைப்பது மட்டுமே முழு நிவாரணம் தராது.
எடையைக் குறைப்பதன் நோக்கம் ஏதோ எடைக் கருவியில் எண்களைக் குறைப்பது மட்டுமல்ல. உடலைச் சீராக இயங்க வைப்பதும், முதுகெலும்புக்கு நல்ல பலம் சேர்ப்பதுமே ஆகும்.
வலி நிவாரண மாத்திரைகள் மட்டுமே தீர்வாகாது!
முதுகுவலி வந்தவுடன் ஒரு பெயின் கில்லர் மாத்திரையை போட்டுக்கொண்டு வேலையை பார்ப்பது தற்காலிக நிவாரணமே தவிர, நிரந்தரத் தீர்வு அல்ல. முழுமையான தீர்விற்கு நாம் செய்ய வேண்டியவை,
- நடைப்பயிற்சி: இது பாதுகாப்பானது மற்றும் முதுகை நெகிழ்வாக வைத்திருக்க உதவும்.
- கோர் (Core) பயிற்சிகள்: வயிற்று பகுதி மற்றும் முதுகு தசைகளை பலப்படுத்தும் பயிற்சிகள் முதுகெலும்புக்கு நல்ல ஆதரவை தரும்.
- சத்தான உணவு: புரதம், கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் D நிறைந்த உணவுகள் எலும்புகளையும் தசைகளையும் வலுவாக்கும்.
- வாழ்வியல் மாற்றங்கள்: ஒரே இடத்தில் மணிக்கணக்கில் உட்கார்ந்திருப்பதை தவிர்ப்பது, சரியான முறையில் நிமிர்ந்து உட்காருவது, புகைப்பிடித்தலை நிறுத்துவது மற்றும் மன அழுத்தத்தைகுறைப்பது.
அறுவை சிகிச்சை எப்போது தேவைப்படும்?
உடல் எடை அதிகமாக இருக்கிறது என்பதற்காகவே அனைவருக்கும் அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியாது. டாக்டர் சித்தார்த் கட்கடே, பிசியோதெரபி மற்றும் உடற்பயிற்சிகளால் குணமாகாத பட்சத்தில், எண்டோஸ்கோபிக் ஸ்பைன் சர்ஜரி (Endoscopic Spine Surgery), குறைந்தபட்ச ஊடுருவல் முறைகள் (Minimally Invasive Procedures) அல்லது நரம்பு அழுத்தத்தை நீக்கும் நவீன சிகிச்சைகள் மூலம் மட்டுமே இது சரிசெய்யப்படுகிறது.
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