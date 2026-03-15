அளவுக்கு அதிகமான தண்ணீர்: சிறுநீரகத்திற்கு ஆரோக்கியமா அல்லது ஆபத்தா?
Published : March 15, 2026 at 3:29 PM IST
தினமும் காலையில் எழுந்தவுடன் நாம் முதலில் தேடுவது ஒரு சொம்பு தண்ணீரைத்தான். "அதிகமாகத் தண்ணீர் குடித்தால் உடல் மெருகேறும், கழிவுகள் வெளியேறும்" என்று சிறுவயது முதலே நம் காதுகளில் விழுந்த செய்திகள் ஏராளம். தாகம் எடுத்தாலும் எடுக்காவிட்டாலும், கையில் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலை வைத்துக்கொண்டு அவ்வப்போது குடித்துக்கொண்டே இருப்பதை ஒரு ஆரோக்கியமான பழக்கமாகவே நாம் கருதுகிறோம்.
இன்னும் சிலர் 'வாட்டர் சேலஞ்ச்' என்ற பெயரில் லிட்டர் கணக்கில் தண்ணீரை உள்ளே தள்ளுகிறார்கள். ஆனால், தாகம் தணிக்கும் இந்த தண்ணீர், அளவுக்கு மிஞ்சினால் நம் உடலின் மிகமுக்கியமான வடிகட்டியான சிறுநீரகத்தையே பதம் பார்க்கும் என்பது நம்மில் பலருக்குத் தெரியாத உண்மை.
நம் வீட்டில் இருக்கும் ஒரு சிறிய பில்டரில் அதன் கொள்ளளவை விட அதிகமான நீரை ஊற்றினால் அது எப்படி திணறுமோ, அதேபோன்ற ஒரு நிலையைத்தான் நம் சிறுநீரகமும் சந்திக்கிறது. தண்ணீர் குடிப்பது என்பது வெறும் தாகம் தீர்ப்பது மட்டுமல்ல, அது நம் உடலின் உப்புத்தன்மையையும், ரத்த ஓட்டத்தையும் சமநிலையில் வைக்கும் ஒரு நுட்பமான வேலை. அந்த சமநிலை குலையும்போது, ஆரோக்கியம் என்று நினைத்து நாம் செய்யும் விஷயம் நமக்கே வினையாக முடிந்துவிடுகிறது.
சிறுநீரகத்திற்கு பாதிப்பு: சிறுநீரகம் என்றவுடன் நம் நினைவுக்கு வருவது அது தேவையற்ற நீரை வெளியேற்றுகிறது என்பதுதான். ஆனால், அதன் உண்மையான வேலை நம் உடலில் உள்ள நீர், உப்பு மற்றும் தாதுக்களின் அளவை சரியாக பராமரிப்பது. நாம் அளவுக்கு அதிகமாகத் தண்ணீர் குடிக்கும்போது, ரத்தத்தில் உள்ள 'சோடியம்' (Sodium) என்ற உப்பின் அளவு குறையத் தொடங்குகிறது.
இதை மருத்துவ உலகில் 'ஹைப்போநேட்ரீமியா' (Hyponatremia) என்று அழைக்கிறார்கள். சோடியம் அளவு குறையும்போது, செல்கள் வீக்கமடையத் தொடங்கும். இதனால் சிறுநீரகம் வழக்கத்தை விட பலமடங்கு வேகமாக உழைக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்படுகிறது. இந்த அழுத்தம் உடனடியாக வெளியே தெரியாவிட்டாலும், நீண்ட காலத்தில் சிறுநீரகத்தின் செயல்பாட்டைப் பலவீனப்படுத்தும்.
எவ்வளவு தண்ணீர் குடிப்பது பாதுகாப்பானது?
"ஒரு நாளைக்கு எட்டு கிளாஸ் தண்ணீர்" என்ற விதிமுறை எல்லோருக்கும் பொருந்தாது. நாம் இருக்கும் ஊரின் காலநிலை, நம்முடைய உடல் உழைப்பு, வயது மற்றும் ஆரோக்கியத்தைப் பொறுத்து இது மாறுபடும். சராசரியாக ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதனின் சிறுநீரகத்தால் ஒரு மணி நேரத்திற்கு 0.8 முதல் 1 லிட்டர் தண்ணீரை மட்டுமே சுத்திகரிக்க முடியும்.
ஒரு நாளைக்கு உணவு, பழங்கள் மற்றும் தண்ணீர் என அனைத்தும் சேர்த்து 2.5 முதல் 3.5 லிட்டர் வரை எடுத்துக்கொள்வது பாதுகாப்பானது. கடிகாரத்தைப் பார்த்துத் தண்ணீர் குடிப்பதைக் காட்டிலும், உங்கள் உடல் கேட்கும் 'தாகம்' என்ற உணர்வுக்கு மதிப்பு கொடுப்பதே மிகச் சிறந்த வழி என்கிறது NIH ஆய்வு.
அதிகப்படியான நீரால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்
தண்ணீர் அதிகமாக குடித்தால் அடிக்கடி கழிவறைக்கு செல்ல வேண்டியிருக்கும் என்பது ஒரு சிறிய சிரமம் மட்டுமே. ஆனால் அதன் தீவிரம் அதைவிட பெரியது. ரத்தத்தில் நீர் அதிகமாகும்போது மூளையில் வீக்கம், குமட்டல், குழப்பமான மனநிலை மற்றும் சில நேரங்களில் வலிப்பு கூட ஏற்படலாம்.
குறிப்பாக விளையாட்டு வீரர்கள், கடுமையான உடற்பயிற்சிக்கு பிறகு வெறும் தண்ணீரை மட்டும் அளவுக்கு அதிகமாகக் குடிக்கும்போது, உடலில் மின்பகுபொருட்கள் (Electrolytes) குறைந்து 'வாட்டர் இன்டாக்சிகேஷன்' (Water Intoxication) எனும் நீர் நச்சுத்தன்மைக்கு ஆளாகிறார்கள். ஏற்கனவே சிறுநீரகப் பாதிப்பு அல்லது இதயப் பிரச்சினை உள்ளவர்களுக்கு, அதிகப்படியான நீர் ரத்த அழுத்த மாறுபாட்டையும், உடலில் தேவையற்ற வீக்கத்தையும் உண்டாக்கும்.
நீர்ச்சத்தை பெறுவது எப்படி?
நீர்ச்சத்து என்பது வெறும் தண்ணீரை மட்டும் குடிப்பதல்ல. வெள்ளரிக்காய், தர்பூசணி, ஆரஞ்சு போன்ற நீர்ச்சத்து நிறைந்த பழங்களை சாப்பிடுவதன் மூலம் உடலுக்குத் தேவையான நீரோடு சேர்த்து தாதுக்களும் கிடைக்கின்றன. வெறும் தண்ணீருக்குப் பதில் இளநீர், மோர் அல்லது மூலிகை தேநீர் போன்றவற்றை அவ்வப்போது சேர்த்துக் கொள்வது உடலின் உப்புச்சமநிலையைப் பாதுகாக்கும்.
ஒரே நேரத்தில் ஒரு லிட்டர் தண்ணீரை அப்படியே குடிப்பதற்குப் பதிலாக, நாள் முழுவதும் இடைவெளி விட்டுச் சிறுகச் சிறுகக் குடிப்பது சிறுநீரகத்திற்கு வேலைப்பழுவைக் குறைக்கும். தண்ணீர் குடித்து உடல் எடையைக் குறைக்க முயன்ற பலரிடம் பேசும்போது, அவர்கள் புத்துணர்ச்சிக்கு மாறாக மிகுந்த சோர்வையும், தலைசுற்றலையுமே உணர்வதாகக் கூறுகிறார்கள். இதற்குக் காரணம் உடலின் சமநிலை தவறுவதுதான்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.