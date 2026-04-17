சர்க்கரை நோயாளிகள் மோர் குடிக்கலாமா? எப்போது, எப்படி குடிக்கலாம்?

கடைகளில் கிடைக்கும் சர்க்கரை சேர்த்த மோர் அல்லது லஸ்ஸி போன்ற பானங்கள் ரத்த சர்க்கரையை சட்டென உயர்த்திவிடும் என்பதால் அவற்றை தவிர்க்க வேண்டும்

By ETV Bharat Health Team

Published : April 17, 2026 at 12:23 PM IST

சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்துவதில் நாம் அன்றாடம் உட்கொள்ளும் உணவும் பானங்களும் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்காமல் பார்த்துக்கொள்வது ஒரு சவாலான காரியம் என்பதால், குறிப்பாக வெயில் காலங்களில் தாகத்தை தணிக்க எதை குடிக்கலாம் என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் எழுகிறது.

சர்க்கரை நோயாளிகள் பொதுவாக இனிப்பு கலந்த பழச்சாறுகள் அல்லது குளிர் பானங்களை தவிர்க்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இந்த நிலையில், மோர் ஒரு பாதுகாப்பான மாற்றாக அமையுமா என்பது குறித்து பல ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

சமீபத்திய ஆய்வு முடிவுகளின்படி, சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் தங்களின் ரத்த சர்க்கரை அளவை சமநிலையில் பராமரிக்க மோர் ஒரு சிறந்த பானமாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இது குறைந்த கலோரி கொண்டதாகவும், உடலை நீர்ச்சத்துடன் வைத்திருக்க உதவும் ஒரு தேர்வாகவும் அமைகிறது என தெரியவந்துள்ளது.

சர்க்கரை நோய் மேலாண்மையில் மோரின் பங்கு

சர்க்கரை நோயாளிகள் ஒரு உணவை தேர்ந்தெடுக்கும்போது அதன் கிளைசெமிக் குறியீடு எனப்படும் சர்க்கரை உயர்வு திறனை பார்ப்பது அவசியம். மோரின் கிளைசெமிக் குறியீடு மிகக் குறைவாக இருப்பதால், இது ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவை மிக மெதுவாகவே அதிகரிக்க செய்கிறது. ஒரு கிளாஸ் மோரில் கார்போஹைட்ரேட் அளவு சுமார் 10 முதல் 12 கிராம் வரை மட்டுமே உள்ளது.

இது பாலில் உள்ள இயற்கையான லாக்டோஸ் மூலம் கிடைக்கிறது. மோரில் உள்ள புரதச்சத்து மற்றும் குறைந்த அளவு கொழுப்பு ஆகியவை, நாம் சாப்பிடும் உணவிலிருந்து மாவுச்சத்து ரத்தத்தில் கலக்கும் வேகத்தை குறைக்கின்றன. இதனால் சாப்பிட்ட பிறகு ரத்த சர்க்கரை அளவு திடீரென உயராமல் தடுக்கப்படுகிறது. எனவே, சர்க்கரை நோயாளிகள் தங்களின் அன்றாட உணவுப் பட்டியலில் மோரை தாராளமாக இணைத்து கொள்ளலாம்.

செரிமானம் மற்றும் இன்சுலின் உணர்திறன்

மோரில் புரோபயாட்டிக் எனப்படும் நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் அதிகம் உள்ளன. இது குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதுடன், செரிமான மண்டலத்தை வலுப்படுத்துகிறது. சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு அவ்வப்போது ஏற்படும் செரிமானக் கோளாறுகளை சரிசெய்ய மோர் உதவுகிறது.

மேலும், தொடர்ந்து மோர் அருந்துவது உடலின் இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்த வாய்ப்புள்ளதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. உடல் இன்சுலினை சரியாக பயன்படுத்த தொடங்கும்போது ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவு தானாகவே சீராகிறது. கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் பி12 சத்துக்கள் நிறைந்த மோர், சர்க்கரை நோயால் ஏற்படக்கூடிய உடல் சோர்வை குறைக்கவும் துணைபுரிகிறது.

பாதுகாப்பாக பயன்படுத்தும் வழிமுறைகள்

சர்க்கரை நோயாளிகள் மோரை தேர்வு செய்யும்போது சில எதார்த்தமான நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும். கடைகளில் கிடைக்கும் சர்க்கரை சேர்த்த மோர் அல்லது லஸ்ஸி போன்ற பானங்கள் ரத்த சர்க்கரையை சட்டென உயர்த்திவிடும் என்பதால் அவற்றை தவிர்க்க வேண்டும்.

வீட்டிலேயே தயிரை நன்றாக கடைந்து, அதிலுள்ள வெண்ணெயை நீக்கிவிட்டு மோர் தயாரிப்பதுதான் மிகச்சிறந்த வழி. இவ்வாறு தயாரிக்கப்படும் மோரில் கலோரிகள் மிக குறைவாக இருக்கும். மேலும், மோரில் அதிகப்படியான உப்பு சேர்ப்பதை தவிர்க்க வேண்டும், ஏனெனில் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கும் அபாயம் அதிகம் உள்ளது. உப்பிற்கு மாற்றாக சீரகப் பொடி, இஞ்சித் துண்டுகள் அல்லது புதினா இலைகளைச் சேர்த்து பயன்படுத்தலாம்.

எப்போது அருந்தலாம்?

வெயில் காலத்தில் உடலின் நீர்ச்சத்து குறையும்போது தலைச்சுற்றல் அல்லது சோர்வு ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. அந்த நேரங்களில் மற்ற பானங்களுக்கு பதிலாக மோரை அருந்துவது உடலை உடனடியாக நீரேற்றம் செய்யும். மதிய உணவின் ஒரு பகுதியாகவோ அல்லது மாலை நேரங்களில் பசி எடுக்கும்போதோ மோரை குடிக்கலாம்.

இது வயிறு நிறைந்த உணவை தருவதால் மற்ற தேவையற்ற நொறுக்கு தீனிகளை தவிர்க்கவும் உதவும். ஒவ்வொருவரின் உடலமைப்பும் மாறுபடும் என்பதால், மோரை உங்கள் உணவு முறையில் சேர்த்த பிறகு உங்கள் ரத்த சர்க்கரை அளவு எப்படி இருக்கிறது என்பதை அவ்வப்போது பரிசோதித்து கொள்வது சிறந்தது. முறையான கட்டுப்பாடும் சரியான உணவு தேர்வும் இருந்தால் சர்க்கரை நோயாளிகள் கோடை காலத்தை மிக ஆரோக்கியமாகக் கடக்க முடியும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

