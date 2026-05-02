நீரிழிவு நோயாளிகள் 'சீசன்' பழங்களை சாப்பிடலாமா? தவிர்க்க வேண்டிய பழம் எது?

சரியான அளவில், சரியான நேரத்தில் பழங்களை உண்பதன் மூலம் சர்க்கரை நோயாளிகளும் பருவகால பழங்களை ஆரோக்கியமாக கொண்டாட முடியும்.

Published : May 2, 2026 at 10:59 AM IST

சர்க்கரை நோய் வந்துவிட்டாலே பலருக்கும் உணவின் மீதான அந்த பிரியம் பயமாக மாறிவிடுகிறது. "இதை சாப்பிடலாமா? அதை சாப்பிடக்கூடாதா?" என்று ஒவ்வொரு வேளை உணவிலும் ஒருவிதக் கணக்கீடு ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். குறிப்பாக, பருவகாலப் பழங்கள் விற்பனைக்கு வரும்போது, அவற்றின் மணம் நம்மை சுண்டி இழுக்கும்.

ஆனால், "ஒரு துண்டு சாப்பிட்டால் கூட சர்க்கரை ஏறிவிடுமோ" என்ற தயக்கம் அந்த ஆசையைக் கொன்றுவிடும். உண்மையில், பழங்கள் என்றாலே சர்க்கரை நோய்க்குப் பகை என்று நினைக்க வேண்டியதில்லை. நாம் அன்றாடம் தேநீரில் சேர்க்கும் வெள்ளைச் சர்க்கரைக்கும், இயற்கையாகவே பழங்களில் பொதிந்துள்ள இனிப்புக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது.

இந்த புரிதல் மட்டும் நமக்கு சரியாக அமைந்துவிட்டால், சர்க்கரை நோயாளிகளும் பருவகாலப் பழங்களின் ருசியைத் தாராளமாக அனுபவிக்க முடியும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள். அது எப்படி என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.

கிளைசெமிக் குறியீடு - நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய அளவீடு

ஒரு உணவுப் பொருள் நம் ரத்தத்தில் எவ்வளவு விரைவாக சர்க்கரையை சேர்க்கிறது என்பதை தீர்மானிப்பது 'கிளைசெமிக் குறியீடு' (Glycemic Index - GI). சர்க்கரை நோயாளிகள் பழங்களை தேர்வு செய்யும் போது, இந்தபுள்ளியியல் விவரம் மிகவும் முக்கியமானது.

55-க்கும் குறைவாக கிளைசெமிக் குறியீடு கொண்ட பழங்கள் 'குறைந்த GI' கொண்டவை என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இவை ரத்தத்தில் சர்க்கரையை மிக மெதுவாகவே கலக்க செய்கின்றன. 56 முதல் 69 வரை இடைப்பட்ட நிலை என்றும், 70-க்கும் மேல் இருப்பது அதிக கிளைசெமிக் குறியீடு என்றும் பிரிக்கப்படுகிறது.

நேஷனல் லைப்ரரி ஆஃப் மெடிசின் (National Library of Medicine) போன்ற சர்வதேச மருத்துவ அமைப்புகள், குறைந்த GI கொண்ட பழங்களை உட்கொள்வது சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், உடலுக்கு தேவையான நுண்ணூட்டச்சத்துக்களையும் வழங்குகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.

நாவல் பழம்:

பருவகாலப் பழங்களில் நாவல் பழத்திற்கு எப்போதும் தனி இடம் உண்டு. இது சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஒரு மருந்தாகவே பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கு பின்னால் ஒரு முக்கியமான அறிவியல் காரணம் இருக்கிறது. நாவல் பழத்தில் உள்ள 'ஜாம்போலின்' (Jamboline) மற்றும் 'ஜாம்போசின்' (Jambosine) போன்ற வேதிப்பொருட்கள், நாம் உண்ணும் உணவிலுள்ள ஸ்டார்ச் எனப்படும் மாவுச்சத்தை சர்க்கரையாக மாற்றும் வேகத்தை குறைக்கின்றன.

நேஷனல் லைப்ரரி ஆஃப் மெடிசின் (NIH) ஆய்வுகளின்படி, நாவல் பழம் 'ஆன்டி-டயாபெடிக்' பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. இதில் உள்ள ஆந்தோசயினின்கள் மற்றும் எலாஜிக் அமிலம் போன்ற சத்துக்கள் இன்சுலின் சுரப்பைத் தூண்டி, ரத்தத்தில் சர்க்கரையைச் சீராக வைத்திருக்க உதவுகின்றன. எனவே, சீசன் நேரத்தில் கிடைக்கும் நாவல் பழத்தைத் தாராளமாக உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

சீத்தாப்பழம்: இனிப்பும் நார்ச்சத்தும்

சீத்தாப்பழம் அதன் அதீத இனிப்பு சுவைக்காக அறியப்படுகிறது. இதனால் சர்க்கரை நோயாளிகள் இதை கண்டாலே ஒதுங்கிவிடுவார்கள். ஆனால், சர்வதேச நுண்ணுயிரியல் மற்றும் பயன்பாட்டு அறிவியல் இதழில் (International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences) வெளியான தகவல்கள் ஆச்சரியமூட்டுகின்றன.

சீத்தாப்பழத்தில் கிளைசெமிக் குறியீடு குறைவாக இருப்பதோடு, இதில் நார்ச்சத்து மிக அதிகம். நார்ச்சத்து என்பது ஒரு தடையை போல செயல்பட்டு, பழத்திலுள்ள இனிப்பு சத்து ரத்தத்தில் சட்டென்று ஏறிவிடாமல் பார்த்து கொள்கிறது. இருப்பினும், இதில் கலோரிகள் அதிகம் என்பதால், அளவோடு சாப்பிடுவது மட்டுமே நலம் பயக்கும்.

பெர்ரி பழங்கள்

சமீபகாலமாக நம் ஊர் சந்தைகளிலும் கிடைக்க தொடங்கியுள்ள ப்ளூ பெர்ரி மற்றும் ஸ்டிராபெர்ரி போன்றவை சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு சிறந்த நண்பர்கள் என்று சொல்லலாம். இவற்றில் உள்ள 'ஆந்தோசயனின்' என்ற கூட்டுப் பொருள், நம் உடல் குளுக்கோஸை இன்னும் திறம்படப் பயன்படுத்திக் கொள்ள உதவுகிறது. இவை ரத்த நாளங்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதோடு, இன்சுலின் சென்சிடிவிட்டியை மேம்படுத்துவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

கவனம் தேவைப்படும் பழங்கள்:

சில பழங்கள் ஆரோக்கியமானவை என்றாலும், சர்க்கரை நோயாளிகள் விஷயத்தில் அவை சற்று சவாலானவை.

தர்பூசணி: கோடை காலத்தில் உடலுக்குத் குளிர்ச்சி தரும் தர்பூசணியில் நீர்ச்சத்து 90 சதவீதத்திற்கு மேல் உள்ளது. ஆனால், இதன் கிளைசெமிக் குறியீடு 72 முதல் 80 வரை இருக்கிறது. அதாவது, இதை சாப்பிட்ட சில நிமிடங்களிலேயே ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு எகிறக்கூடும். எனவே, தர்பூசணியை சாப்பிடும்போது ஒரு சிறிய துண்டுடன் நிறுத்தி கொள்வது அவசியம்.

மாம்பழம்: கிளைசெமிக் குறியீடு 51 முதல் 60 வரை இருந்தாலும், மாம்பழத்தில் ஃபிரக்டோஸ் மற்றும் சுக்ரோஸ் அளவு அதிகம். இது ரத்த சர்க்கரையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால், மாம்பழ பிரியர்கள் மிக குறைந்த அளவில் மட்டும் எடுத்து கொள்ள நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.

கிளீவ்லாண்ட் கிளினிக் (Cleveland Clinic) போன்ற மருத்துவ நிறுவனங்கள், சர்க்கரை நோய் தீவிரமாக இருப்பவர்கள் தர்பூசணி, மாம்பழம், அன்னாசி மற்றும் உலர்ந்த திராட்சை போன்றவற்றை தவிர்ப்பது அல்லது மிகக் குறைந்த அளவில் உண்பது நல்லது என்று குறிப்பிடுகின்றன.

கூடுதல் டிப்ஸ்:

பழங்களைச் சாறாக (Juice) குடிப்பதை விட, கடித்து சாப்பிடுவதே சிறந்தது. சாறாக மாற்றும்போது அதிலுள்ள நார்ச்சத்து சிதைந்துவிடுகிறது, இது சர்க்கரை அளவை உயர்த்தும். அதேபோல், பழங்களை சாப்பிடும்போது அதனுடன் சில பாதாம் அல்லது வால்நட் போன்ற பருப்பு வகைகளைச் சேர்த்து சாப்பிடுவது, ரத்தத்தில் சர்க்கரை கலக்கும் வேகத்தை இன்னும் குறைக்கும்.

ஒவ்வொரு மனிதரின் உடலும் ஒவ்வொரு விதமாக உணவுகளுக்கு எதிர்வினை ஆற்றும். எனவே, ஒரு புதிய பழத்தை உணவில் சேர்க்கும்போது, உங்கள் ரத்தச் சர்க்கரை அளவை பரிசோதித்து பார்ப்பது உங்களுக்கு எது சரி என்பதை தீர்மானிக்க உதவும். சரியான அளவில், சரியான நேரத்தில் பழங்களை உண்பதன் மூலம் சர்க்கரை நோயாளிகளும் பருவகால பழங்களை ஆரோக்கியமாக கொண்டாட முடியும்.

இதையும் படிங்க:

