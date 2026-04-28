ETV Bharat / health

சர்க்கரை நோயாளிகள் உறுப்பு தானம் செய்யலாமா? மருத்துவர் விளக்கம்!

சர்க்கரை நோயாளிகள் தானம் செய்ய தகுதியானவர்களா என்பதை தீர்மானிப்பதில் ரத்த சர்க்கரை அளவின் மேலாண்மை மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.

சர்க்கரை நோயாளிகள் உறுப்பு தானம் செய்யலாமா?
சர்க்கரை நோயாளிகள் உறுப்பு தானம் செய்யலாமா? (ETV Graphics)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 28, 2026 at 9:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat
  • சித்தநாகவுடா பாட்டீல்

சர்க்கரை நோய் (Diabetes) இருப்பவர்கள் ரத்தத்தையோ அல்லது உடல் உறுப்புகளையோ தானம் செய்ய முடியாது என்ற ஒரு பொதுவான கருத்து நிலவுகிறது. இதனால், பலருக்கு தானம் செய்ய விருப்பம் இருந்தாலும், தங்களின் உடல்நிலை அதற்கு ஒத்துழைக்காது என்று நினைத்து பின்வாங்குகிறார்கள்.

ஆனால், உண்மை என்னவென்றால், சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் எவரும் மற்றவர்களைப் போலவே உறுப்பு தானம் செய்து பல உயிர்களைக் காப்பாற்ற முடியும் என்கிறார்கள் மருத்துவ நிபுணர்கள். இந்தியாவில் உறுப்பு தானம் செய்பவர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக இருக்கும் நிலையில், இதுபோன்ற தவறான புரிதல்கள் நீங்குவது மிக அவசியம்.

சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் யாரெல்லாம் தானம் செய்யலாம், அதற்கான மருத்துவ அளவுகோல்கள் என்ன என்பது குறித்து மருத்துவர்கள் அளிக்கும் விளக்கங்களை இங்கே விரிவாகப் பார்ப்போம்.

உறுப்பு தானம்: சர்க்கரை நோய் தடையல்ல

கர்நாடகவின் பெலகாவியைச் சேர்ந்த மூத்த நீரிழிவு நிபுணர் விக்ராந்த் கட்னாட்டி இது குறித்துப் பேசும்போது, சர்க்கரை நோய் இருக்கிறது என்பதற்காகவே ஒருவர் உறுப்பு தானம் செய்ய முடியாது என்று அர்த்தமல்ல என்கிறார்.

நம் நாட்டில் உறுப்பு தானம் செய்ய முன்வருபவர்களின் எண்ணிக்கை மிகக் குறைவாக இருப்பதால், ஆயிரக்கணக்கான நோயாளிகள் தங்களுக்கு பொருத்தமான உறுப்பு கிடைக்காமல் நீண்ட காலம் காத்திருக்கிறார்கள்.

துரதிர்ஷ்டவசமாக, சரியான நேரத்தில் உறுப்பு கிடைக்காததால் பலர் உயிரிழக்க நேரிடுகிறது. இந்த இடைவெளியைக் குறைக்க, சர்க்கரை நோய் போன்ற பாதிப்பு உள்ளவர்கள் தங்களின் உடல்நிலை சீராக இருந்தால் தாராளமாக தானம் செய்ய முன்வரலாம் என்று அவர் ஊக்கப்படுத்துகிறார்.

எந்தெந்த உறுப்புகளைத் தானம் செய்யலாம்?

பெங்களூரு பிஜிஎஸ் மருத்துவமனையின் மூத்த உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் மகேஷ் கோபஷெட்டி, சர்க்கரை நோயாளிகள் தானம் செய்யக்கூடிய உறுப்புகள் குறித்து விரிவான தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

பொதுவாக, ஒருவரது மரணத்திற்குப் பிறகு இதயம், கல்லீரல், சிறுநீரகங்கள், கண்கள் மற்றும் தோல் போன்றவற்றைத் தானம் செய்ய முடியும். ஆனால், அந்த உறுப்புகள் சர்க்கரை நோயினால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பது அவசியம்.

உதாரணமாக, ஒருவருக்கு கல்லீரல் தானம் செய்ய வேண்டும் என்றால், மருத்துவர்கள் முதலில் அந்த கல்லீரலில் கொழுப்பு படிவம் (Fatty Liver) எந்த அளவில் இருக்கிறது என்பதை பரிசோதிப்பார்கள். அது ஆரோக்கியமாக இருந்தால் மட்டுமே தானமாகப் பெறப்படும்.

அதேபோல, உயிருடன் இருக்கும்போதே சிறுநீரகம் தானம் செய்ய விரும்பும் இரண்டாம் வகை சர்க்கரை நோயாளிகள் (Type 2 Diabetics), தங்களின் ரத்தச் சர்க்கரை அளவை சரியாகப் பராமரித்து, இன்சுலின் சார்ந்து இல்லாமல் இருந்தால், மருத்துவர்களின் தீவிரப் பரிசோதனைக்குப் பிறகு தானம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். ஆனால், சர்க்கரை நோயாளிகளிடமிருந்து கணையத்தை மட்டும் மருத்துவர்கள் தானமாகப் பெறுவதில்லை.

கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டிய அளவுகள்

சர்க்கரை நோயாளிகள் தானம் செய்ய தகுதியானவர்களா என்பதை தீர்மானிப்பதில் ரத்த சர்க்கரை அளவின் மேலாண்மை மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. வெறும் வயிற்றில் எடுக்கப்படும் ரத்தச் சர்க்கரை அளவு 130 mg/dLக்கும் குறைவாகவும், சாப்பிட்ட பிறகு எடுக்கப்படும் அளவு 180 mg/dL க்கும் குறைவாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று டாக்டர் விக்ராந்த் பரிந்துரைக்கிறார்.

கடந்த மூன்று மாத காலச் சர்க்கரை அளவைக் காட்டும் HbA1c பரிசோதனையில் 7 சதவீதத்திற்கும் குறைவாக முடிவுகள் இருப்பது அவசியம். குறைந்தபட்சம் மூன்று முதல் ஆறு மாதங்கள் வரை சர்க்கரை அளவு சீராக இருக்கும் நபர்களே தானம் செய்ய தகுதியானவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள்.

சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்தும் எளிய முறைகள்

சர்க்கரை நோயை மருந்துகள் மூலம் மட்டும் கட்டுப்படுத்துவதை விட, வாழ்வியல் மாற்றங்கள் மூலம் சீராக வைத்திருப்பது உறுப்பு தானத்திற்கு தங்களை தயார்படுத்திக்கொள்ள உதவும். இதற்காக 80/20 அல்லது 90/10 என்ற உணவு முறையை பின்பற்றலாம். அதாவது, உங்கள் உணவில் 80 முதல் 90 சதவீதம் ஆரோக்கியமான உணவுகளும், மீதமுள்ள 10 முதல் 20 சதவீதம் உங்களுக்குப் பிடித்த மற்ற உணவுகளும் இருக்கலாம்.

ஆரோக்கியமான உணவில் முக்கியமாக சேர்க்க வேண்டியவை:

பச்சை காய்கறிகள் மற்றும் கீரை வகைகள், புரதம் நிறைந்த உணவுகள், இயற்கையான மற்றும் ஃப்ரெஷ்ஷான உணவுகள். சர்க்கரை கலந்த இனிப்புகள் மற்றும் அதிகக் கொழுப்புள்ள உணவுகளைத் தவிர்ப்பது உடல் நலத்திற்கு நல்லது.

தினசரிப் பழக்கவழக்கங்களின் முக்கியத்துவம்

உடல் எடையைச் சீராகப் பராமரிப்பதும், மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பதும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு மிக அவசியம். தினமும் 2 முதல் 3 லிட்டர் தண்ணீர் குடிப்பது, 8 மணிநேரம் ஆழ்ந்த உறக்கம் மற்றும் 30 முதல் 40 நிமிடங்கள் நடைப்பயிற்சி செய்வது ரத்தச் சர்க்கரை அளவைச் சீராக வைக்கும். மேலும், ராகி, கம்பு போன்ற சிறுதானியங்களை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது ரத்தத்தில் சர்க்கரை உடனடியாக ஏறுவதைத் தடுக்கும்.

மனதை அமைதியாக வைத்திருக்க தினமும் 30 நிமிடங்கள் யோகா, பிராணாயாமம் அல்லது தியானம் செய்யலாம். சர்க்கரை நோய் என்பது பரம்பரையாக வரக்கூடும் என்றாலும், சரியான வாழ்வியல் முறையைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் அதன் தாக்கத்தை குறைத்து ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும்.

ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கையில், சர்க்கரை நோய் என்பது ஒருவரது உறுப்பு தானத்திற்கு முட்டுக்கட்டை கிடையாது. முறையான உணவு, உடற்பயிற்சி மற்றும் மருத்துவ ஆலோசனையுடன் சர்க்கரையைக் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பவர்கள், தங்களின் மறைவுக்குப் பின்னரும் மற்றவர்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்ற முடியும்.

உறுப்பு தானம் குறித்த விழிப்புணர்வு மக்களிடையே அதிகரித்தால் மட்டுமே, உறுப்பு செயலிழப்பால் உயிரிழப்பவர்களின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்க முடியும். சர்க்கரை நோய் பாதிப்பு இருந்தாலும், உங்கள் ஆரோக்கியமான உறுப்புகள் மற்றொருவருக்கு மறுவாழ்வு அளிக்கக்கூடும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் என்கின்றனர் மருத்துவர்கள்.

இதையும் படிங்க:

நீரிழிவு நோய் பற்றிய கட்டுக்கதைகள்! இனிமே இதெல்லாம் நம்பாதீங்க!

'இந்தியாவில் உடனடியாக தேசிய நீரிழிவு தடுப்பு திட்டம் தேவை' - நீரிழிவு நிபுணர் சஞ்சய் ரெட்டி!

சர்க்கரை நோய்: மீண்டு வருவது சாத்தியமா? தற்காலிக விடுதலையா?

TAGGED:

ETV BHARAT AGAINST DIABETES
சர்க்கரை நோய்
CAN DIABETES DONATE ORGAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.