சர்க்கரை நோய்: மீண்டு வருவது சாத்தியமா? தற்காலிக விடுதலையா?

உடல் எடையில் 15 சதவீதத்தை குறைக்கும்போது, நம் உடலில் இன்சுலின் வேலை செய்யும் விதம் சீராகிறது. இதனால் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு குறைகிறது.

By Toufiq Rashid

Published : April 27, 2026 at 11:11 AM IST

டெல்லியின் அந்த உச்சி வெயில் மதிய நேரத்திலும், மிதாவின் முகத்தில் ஒரு தனிப் பொலிவு தெரிகிறது. 45 வயதான இந்த கார்ப்பரேட் ஊழியர், தனது ஊட்டச்சத்து நிபுணருக்கு முன்னால் அமர்ந்து உற்சாகமாகப் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். அவரது கையில் இருக்கும் ரத்தப் பரிசோதனை முடிவுகள் அதற்கான காரணத்தைச் சொல்கின்றன.

கடந்த ஆறு மாதங்களாக சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு தீவிரத் திட்டத்தில் அவர் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார். அதன் பலனாக, இப்போது உடல் எடை குறைந்திருக்கிறது, சருமம் ஆரோக்கியமாக மாறியிருக்கிறது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, இத்தனை காலம் அவர் எடுத்து வந்த சர்க்கரை நோய்க்கான மாத்திரைகளை இப்போது நிறுத்திவிட்டார்.

அவரது பயிற்சியாளர் இதை ‘ரிவர்சல்’ (Reversal) என்று அழைக்கிறார். அதாவது, சர்க்கரை நோய் உங்கள் உடலில் இருந்து முற்றிலும் மறைந்துவிட்டது அல்லது அந்தப் பாதிப்பை நீங்கள் பின்னோக்கி தள்ளிவிட்டீர்கள் என்பது இதன் பொருள். கேட்கவே இனிமையாக இருக்கும் இந்த வார்த்தையை, மருத்துவ உலகம் மட்டும் ஒருவித எச்சரிக்கையுடன்தான் பார்க்கிறது.

இருவேறு கருத்துக்கள்: மீட்சியா அல்லது தற்காலிக கட்டுப்பாடா?

மிதாவின் இதே போன்ற ஒரு சூழலில் இருக்கும் ஒரு 75 வயது முதியவரை ஒரு மருத்துவர் பரிசோதிக்கிறார். அவர் இரண்டு ஆண்டுகளாக நடைப்பயிற்சி மற்றும் உணவுக் கட்டுப்பாட்டின் மூலம் தனது இன்சுலின் அளவை சுன்னியமாக்கி இருக்கிறார். ஆனால், அந்த மருத்துவர் ‘ரிவர்சல்’ என்ற வார்த்தையைச் சொல்லவில்லை. அதற்குப் பதிலாக ‘ரெமிஷன்’ (Remission) என்ற வார்த்தையைச் சொல்கிறார். ‘ரெமிஷன்’ என்பது சர்க்கரை நோய் உங்கள் உடலில் மறைந்திருக்கவில்லை, ஆனால் மருந்து மாத்திரைகள் இல்லாமலேயே உங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கிறது என்று அர்த்தம்.

இந்த இரண்டு வார்த்தைகளுக்கு இடையேதான் இன்றைய மருத்துவ விவாதமே அடங்கியிருக்கிறது. "ரெமிஷன் என்பதே சரியான சொல். ஏனெனில், ஒருமுறை சர்க்கரை அளவு இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பிய பிறகு, எப்போது வேண்டுமானாலும் அது மீண்டும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, இதை 'குணப்படுத்துதல்' என்று சொல்ல முடியாது," என்கிறார் டெல்லி போர்டிஸ் சி-டாக் (Fortis-C-DOC) மையத்தின் தலைவர் **டாக்டர் அனூப் மிஸ்ரா**.

இந்தியாவின் சர்க்கரை நோய் நிலவரம்

இந்தியா இன்று உலக அளவில் சர்க்கரை நோயாளிகளின் தலைநகரமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. ஐசிஎம்ஆர் (ICMR-INDIAB) ஆய்வின்படி, சுமார் 10 கோடி மக்கள் நீரிழிவு நோயுடனும், 13 கோடி மக்கள் சர்க்கரை நோய்க்கு முந்தைய நிலையிலும் உள்ளனர். இது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தையை இங்கே உருவாக்கியுள்ளது. ஆரம்பத்தில் சர்க்கரை நோயை மருந்துகளால் மட்டுமே கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று நம்பிய காலம் போய், இப்போது மொபைல் செயலிகள், ஆன்லைன் பயிற்சியாளர்கள் என ஒரு புதிய உலகமே உருவாகியுள்ளது.

இவர்கள் நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி, எந்த உணவு சாப்பிட்டால் சர்க்கரை ஏறுகிறது என்பதை நோயாளிகளுக்கு துல்லியமாக காட்டுகிறார்கள். இது ஒரு நல்ல விஷயம் என்றாலும், பிரச்சனை எங்கே வருகிறது என்றால் "30 நாட்களில் சர்க்கரை நோயை ஒழிப்போம்" என்று சொல்லப்படும் ‘உத்தரவாதமான வெற்றி’ என்ற பொய்களில் இருந்துதான். உத்தரவாதமான வெற்றி என்பது எவ்விதத் தோல்வியும் இல்லாமல் கண்டிப்பாகக் குணமாகிவிடும் என்று உறுதி அளிப்பதாகும். ஆனால் மருத்துவத்தில் அப்படி எந்த ஒரு உறுதியையும் யாராலும் கொடுக்க முடியாது.

அறிவியல் ரீதியாக இது எப்படி வேலை செய்கிறது?

சர்க்கரை நோயை மருந்து இல்லாமல் கட்டுப்படுத்துவது என்பது முற்றிலும் சாத்தியமே இல்லாத ஒன்று அல்ல. ஆனால், அதற்கு அசாத்தியமான உழைப்பு தேவை. உடல் எடையில் 15 சதவீதத்தை குறைக்கும்போது, நம் உடலில் இன்சுலின் வேலை செய்யும் விதம் சீராகிறது. இதனால் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு குறைகிறது.

முன்னணி ஊட்டச்சத்து நிபுணர் இஷி கோஸ்லா இது குறித்துக் கூறும்போது, "முறையான உணவு முறைகள் குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, உடலில் ஏற்படும் வீக்கங்களைக் குறைக்கிறது. இது இன்சுலின் அளவைச் சீராக்க உதவுகிறது. ஆனால், அடிப்படையான அந்த வளர்சிதை மாற்றக் குறைபாடு மறைந்துவிடாது. நீங்கள் மீண்டும் எடையை அதிகரித்தாலோ அல்லது உணவுக் கட்டுப்பாட்டைத் தளர்த்தினாலோ சர்க்கரை நோய் மீண்டும் தலைதூக்கும்," என்று எச்சரிக்கிறார்.

கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள்:

ஒவ்வொரு மனிதரின் உடலும் ஒவ்வொரு விதம். ஒருவருக்கு வேலை செய்யும் முறை மற்றவருக்குப் பலன் தராமல் போகலாம். வயது, ஹார்மோன் மாற்றங்கள் மற்றும் மன அழுத்தம் ஆகியவை இதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன என்று டாக்டர் அனூப் மிஸ்ரா குறிப்பிடுகிறார்.

ஆரம்பத்திலேயே நோயைக் கண்டறிந்தால் அதிலிருந்து மீண்டு வருவது எளிது. நீண்ட காலத்திற்கு மது மற்றும் புகைப்பழக்கம் இல்லாத வாழ்முறை அவசியம். தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பும் போலி விளம்பரங்களில் இருந்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

இப்போது சமூக வலைதளங்களைத் திறந்தாலே சர்க்கரை நோய்க்கான ‘மாய மருந்துகள்’ பற்றிய வீடியோக்கள் குவிகின்றன. சுகாதாரத் துறை ஆலோசகர் அதுல் சர்மா இது குறித்துக் கூறுகையில், "பல நிறுவனங்கள் அறிவியல் பூர்வமான சான்றுகளைத் தராமல், வெறும் சாட்சியங்களை (Testimonials) மட்டுமே காட்டி மக்களை நம்ப வைக்கின்றன. இது போன்ற விளம்பரங்கள் நோயாளிகளுக்கு தவறான நம்பிக்கையைத் தருகின்றன," என்கிறார். குறிப்பாக, மருத்துவர் ஆலோசனை இல்லாமல் மருந்துகளைத் திடீரென நிறுத்துவது உயிருக்கே ஆபத்தாய் முடியலாம்.

வெற்றிப் கதைகளும் எதார்த்தமான உண்மைகளும்

தொழில்நுட்பம் இன்று சர்க்கரை நோய் மேலாண்மையை எளிதாக்கியுள்ளது. கையில் ஒட்டிக்கொள்ளும் சிறிய சென்சார்கள் மூலம் சர்க்கரை அளவை அவ்வப்போது சோதிப்பது நோயாளிகளுக்கு ஒரு தெளிவைத் தருகிறது. ஆனால், சில நேரங்களில் இது ஒரு வகையான மன அழுத்தத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது. "ஒவ்வொரு வேளை உணவும் ஒரு போராட்டமாக மாறிவிடுகிறது," என்கிறார் மிதா.

அதே போல், நொய்டாவைச் சேர்ந்த 65 வயது அனுராதா கார் போன்றவர்கள் ஏழு ஆண்டுகளாக இன்சுலின் இல்லாமல் சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறார்கள். இது ஒரு மாபெரும் சாதனை. ஆனால், அவர் சொல்லும் ஒரு விஷயம் மிக முக்கியமானது. “இது ஒரு போராட்டம். ஒரு நாள் தவறாக சாப்பிட்டாலும் சர்க்கரை அளவு ஏறிவிடும், அதை மீண்டும் கட்டுக்குள் கொண்டு வர இரண்டு மாதங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும்” என்கிறார்.

அதே சமயம், எல்லாப் போராட்டங்களையும் செய்த பிறகும் இன்சுலினை நிறுத்த முடியாத அப்துல் மஜித் போன்ற மனிதர்களும் இங்கே இருக்கிறார்கள்.

சர்க்கரை நோயுடன் ஒரு ஆரோக்கியமான பயணம்

சுருக்கமாகச் சொன்னால், சர்க்கரை நோய் என்பது நாம் பயப்படுவது போல ஒரு பயங்கரமான அரக்கன் அல்ல, அதே சமயம் சுலபமாக விரட்டியடிக்கக் கூடிய சாதாரண விஷயமும் அல்ல. அது நம் வாழ்நாள் முழுவதும் நம்மோடு பயணிக்கப் போகும் ஒரு நண்பனைப் போன்றது.

அந்த நண்பனை நாம் எப்படி நடத்துகிறோம் என்பதில் தான் நம் ஆரோக்கியம் இருக்கிறது. சரியான உணவு, முறையான உடற்பயிற்சி மற்றும் தேவையற்ற மன அழுத்தம் இல்லாத வாழ்க்கை இருந்தால், நீங்கள் சர்க்கரை நோயைப் பற்றிப் கவலைப்படத் தேவையில்லை.

மிதா இப்போது நம்பிக்கையுடனும் அதே சமயம் எச்சரிக்கையுடனும் இருக்கிறார். "என் நோய் முழுமையாகப் போய்விடுமா என்று எனக்குத் தெரியாது. ஆனால், இப்போது நான் பின்பற்றும் உணவு முறையும் வாழ்முறை மாற்றங்களும் என்னை முன்பை விட சுறுசுறுப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் உணர வைக்கின்றன," என்கிறார் அவர். இந்த விழிப்புணர்வும், பொறுப்புணர்வும் தான் இந்தியாவின் நீரிழிவுப் போரில் நாம் அடைய வேண்டிய உண்மையான வெற்றி.

