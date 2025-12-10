ETV Bharat / health

கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் சிறுநீரக கற்களை ஏற்படுத்துமா? மருத்துவர் கூறுவது என்ன?

மருந்துகளில் உள்ள கால்சியம் ரத்தத்தில் கலந்து எலும்புகளை அடைகிறது. அதில் ஒரு பகுதி சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 10, 2025 at 3:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

எலும்புகளை உருவாக்குவதிலும், தசைகளை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருப்பதிலும், நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துவதிலும் கால்சியம் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. இந்தியாவில் 40 முதல் 80 சதவீத மக்கள் கால்சியம் குறைப்பாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக NCBI ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும், உணவில் இருந்து தேவையான கால்சியம் பெற முடியாதவர்கள் சப்ளிமெண்ட்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். இந்த சூழலில், கால்சியம் சப்ளிமெண்டுகள் சிறுநீரக கற்களை ஏற்படுத்துவதாக சமூக வலைத்தளத்தில் தகவல்கள் பரவி வருகின்றனர். இது உண்மையா? சிறுநீரக கற்கள் ஏன் உருவாகின்றன? போன்ற சந்தேகங்களுக்கான பதிலை இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

சிறுநீரக கற்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன? ரத்தத்தில் இருந்து அசுத்தங்களை வடிகட்டுவதிலும், உடலில் உள்ள அமிலம் மற்றும் பி.ஹெச்(pH) அளவை ஒழுங்குபடுத்துவதிலும் சிறுநீரகங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இருப்பினும், சிறுநீரக கற்கள் உருவாவதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. குறிப்பாக குறைந்த தண்ணீர் குடிப்பது, அதிக இறைச்சி சாப்பிடுவது மற்றும் அதிக அளவு ஸ்டீராய்டுகளை எடுத்துக் கொள்ளும்போது இந்த பிரச்சனைகள் அதிகரிப்பதாக கூறப்படுகிறது.

உடலில் வைட்டமின் பி6 மற்றும் சி குறைபாடு மற்றும் ​​அதிகமாக மது அருந்தும் பழக்கம் இருக்கும்போது சிறுநீரக கற்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்கிறது ஆய்வு. மேலும், உடற்பயிற்சி செய்யாதவர்கள், பருமனானவர்கள் மற்றும் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் சிறுநீரக கற்கள் உருவாகலாம்.

கால்சியம் சப்ளிமெண்ட் எடுப்பவர்களுக்கு சிறுநீரக கற்கள் வரும் அபாயம்! கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ்கள் உட்கொள்வதால் சிறுநீரகக் கற்கள் ஏற்படும் என்று சிலர் நம்புகிறார்கள். இருப்பினும், இது வெறும் கட்டுக்கதை என்கிறார் மூத்த சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் கே. சுப்பிரமணியம். தேவைப்படும்போது கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ்கள் எடுத்துக்கொள்வது அவசியம் எனவும் குறிப்பிடுகிறார்.

எலும்பு இழப்பு (ஆஸ்டியோபீனியா), எலும்பு மெலிதல் (ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்) மற்றும் எலும்பு அறுவை சிகிச்சைகள் போன்ற சந்தர்ப்பங்களில் மருத்துவர்கள் பொதுவாக கால்சியம் மாத்திரைகளை பரிந்துரைக்கின்றனர். குறிப்பாக வயதானவர்கள் மற்றும் மாதவிடாய் நின்ற பெண்களுக்கு எலும்புகள் வலுவாக இருப்பது அவசியம் என்பதால் மருத்துவர்கள் கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்களை பரிந்துரைப்பார்கள்.

சந்தேகத்திற்கான காரணம்? சிறுநீரக கற்கள் பெரும்பாலும் கால்சியத்தால் ஆனவை என்பதால் பலருக்கும் இந்த சந்தேகம் உள்ளது. ஆனால், உண்மையில், கால்சியம் மாத்திரைகள் சிறுநீரகக் கற்களை ஏற்படுத்தாது என்கிறார் மருத்துவர். "மருந்துகளில் உள்ள கால்சியம் ரத்தத்தில் கலந்து எலும்புகளை அடைகிறது. அதில் ஒரு பகுதி சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது. இதனால் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படாது.

இருப்பினும், ஏற்கனவே சிறுநீரக கற்கள் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். சிறுநீரை அடையும் கால்சியம் சிறுநீரகங்களில் குவிந்து கற்கள் உருவாகும் வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும். அதனால் அந்த பிரச்சனை உள்ளவர்கள் மருந்துகளை விட பால், தயிர், சீஸ், ராகி போன்ற உணவுப் பொருட்கள் மூலம் கால்சியம் பெறுவதை உறுதி செய்வது நல்லது" என்கிறார்.

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்: கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அதிகமாக தண்ணீர் கொடுப்பது அவசியம் என Calcium intake and urinary stone disease என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. போதுமான வைட்டமின் டி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

இது உடல் கால்சியத்தை உறிஞ்சுவதற்கு உதவுகிறது. மேலும், இது சிறுநீரில் கால்சியம் சேருவதைத் தடுக்க உதவுகிறது. கல் உருவாவதற்கு வாய்ப்பு இல்லாதவர்களுக்கு மாத்திரைகளால் எந்தப் பிரச்சனையும் இருக்காது என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். இல்லையெனில், உணவுக்குப் பிறகு அல்லது உணவுடன் உடனடியாக கால்சியம் மாத்திரைகளை எடுத்துக் கொள்ளவும். கூடுதலாக தண்ணீர் குடிக்கவும்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

CALCIUM SUPPLEMENTS
கால்சியம் மற்றும் சிறுநீரக கற்கள்
KIDNEY STONES CAUSES
CALCIUM INTAKE AND URINARY STONE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.