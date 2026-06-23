பிரசவத்திற்கு பின் உடல் எடை குறையணுமா? இதோ சிம்பிள் டிப்ஸ்!
பிரசவம் முடிந்த உடனே அவசரப்பட்டு கடுமையான பயிற்சிகளில் இறங்க கூடாது. பிரசவம் முடிந்து குறைந்தது ஆறு வாரங்களுக்கு பிறகே உடற்பயிற்சிகளை தொடங்க வேண்டும் என்கிறது ஆய்வு.
Published : June 23, 2026 at 3:45 PM IST
ஒரு பெண் தாயாக மாறுவது என்பது அவளது வாழ்க்கையின் மிக அழகான, அதே சமயம் சவாலான ஒரு பயணம். குழந்தை பிறந்த பிறகு, ஒரு தாயின் உலகம் முழுவதுமாக மாறிவிடுகிறது. இரவெல்லாம் தூக்கமில்லாத கண்கள், குழந்தையின் அழுகுரல், உடல் சோர்வு என அன்றாட வாழ்க்கை முற்றிலும் புதியதாக மாறும். இந்த சூழலில், பெரும்பாலான பெண்களுக்கு இருக்கும் ஒரு முக்கிய கவலை, கர்ப்ப காலத்திற்கு பிறகு அதிகரித்த உடல் எடையை எப்படி குறைப்பது என்பதுதான்.
"பழையபடி எப்போது மாறப் போகிறோம்?" என்ற ஏக்கம் ஒவ்வொரு தாயின் மனதிலும் இருக்கும். இது வெறும் அழகு சார்ந்த விஷயம் மட்டுமல்ல, தாயின் ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்டதும் கூட. பிரசவத்திற்கு பிறகு எடையை குறைப்பதற்கும், மனதை புத்துணர்ச்சியோடு வைத்திருப்பதற்கும் உடற்பயிற்சி எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
'ஹேப்பி ஹார்மோன்கள்' தரும் புத்துணர்ச்சி
பிரசவத்திற்கு பிறகு பெண்களின் உடல் பெருமளவு ஆற்றலை இழந்து, மிகவும் பலவீனமாக காணப்படும். இழந்த இந்த ஆற்றலை மீண்டும் பெறுவதற்கும், உடலை வலுவாக்குவதற்கும் உடற்பயிற்சி ஒரு சிறந்த வழியாகும். நாம் உடற்பயிற்சி செய்யும்போது, நமது உடலில் 'எண்டோர்பின்கள்' (Endorphins), 'டோபமைன்' (Dopamine) மற்றும் 'செரட்டோனின்' (Serotonin) போன்ற 'ஹேப்பி ஹார்மோன்கள்' (மகிழ்ச்சியைத் தூண்டும் ஹார்மோன்கள்) சுரக்கின்றன என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். இவை உடலில் ஆற்றலை அதிகரிப்பது மட்டுமின்றி, மனதிற்கு அமைதியையும், புத்துணர்ச்சியையும் தருகின்றன.
மன அமைதியும், தூக்கமும்
குழந்தை பிறந்த பிறகு பெரும்பாலான தாய்மார்கள் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய பிரச்சனை தூக்கமின்மை மற்றும் கடுமையான சோர்வு. இது பல நேரங்களில் மன அழுத்தத்திற்கு வழிவகுக்கும். இந்த அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபட எளிய உடற்பயிற்சிகள், யோகா மற்றும் தியானம் போன்றவை பெரிதும் உதவுகின்றன. தாய் மன அமைதியுடன் இருப்பது, குழந்தையின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கும் மறைமுகமாக உதவுகிறது.
'தேசிய மருத்துவ நூலகம்' (National Library of Medicine) வெளியிட்டுள்ள ஒரு ஆய்வறிக்கையில், பிரசவத்திற்கு பிந்தைய சோர்வை குறைப்பதில் உடற்பயிற்சி முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது பிரசவத்திற்கு பிறகு பெண்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது. மேலும், தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்யும் பெண்களுக்கு இரவில் நிம்மதியான, சுகமான தூக்கம் கிடைப்பதாகவும் நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
உடல் எடையை கட்டுப்படுத்துதல்
கர்ப்ப காலத்தில் உடலை தாங்குவதற்கு குறிப்பிட்ட சில பயிற்சிகள் எப்படி உதவினவோ, அதேபோல பிரசவத்திற்கு பிறகும் சில பயிற்சிகள் உடலை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர உதவுகின்றன. குறிப்பாக, பிரசவத்திற்கு பிறகு கூடும் அதிகப்படியான எடையை குறைப்பதிலும், தொப்பையை குறைப்பதிலும் உடற்பயிற்சிகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
முறையான உடற்பயிற்சி மற்றும் யோகா மூலம் உடல் உழைப்பை தருவது எடையை நிர்வகிக்கவும், தசை வலிமையை அதிகரிக்கவும் உதவும் என 'தேசிய மருத்துவ நூலகம்' (National Library of Medicine) தன் ஆய்வில் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
ஆறு வாரங்களுக்கு பிறகே உடற்பயிற்சி
பிரசவம் முடிந்த உடனே அவசரப்பட்டு கடுமையான பயிற்சிகளில் இறங்க கூடாது. NIH ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியான ஆய்வின்படி, பிரசவம் முடிந்து குறைந்தது ஆறு வாரங்களுக்கு பிறகே உடற்பயிற்சிகளை தொடங்க வேண்டும். அதுவும், முதலில் உங்களது மருத்துவரை அணுகி, உங்களது தற்போதைய உடல்நிலையை பரிசோதித்த பிறகே பயிற்சிகளை தீர்மானிக்க வேண்டும்.
ஆரம்பத்தில் விறுவிறுப்பான நடைப்பயிற்சி, நீச்சல், யோகா, சைக்கிள் ஓட்டுதல், பிலேட்ஸ் (Pilates) மற்றும் குறைந்த தீவிரத்தன்மை கொண்ட ஏரோபிக் பயிற்சிகளை செய்யலாம். இவை பிரசவத்திற்கு பிந்தைய உடல்நலப் பிரச்சனைகளில் இருந்து விரைவாக குணமடைய உதவும்.
அதே நேரத்தில், எடுத்தவுடனேயே அதிக நேரம் உடற்பயிற்சி செய்யாமல், தினமும் 10 முதல் 15 நிமிடங்களில் தொடங்கி, படிப்படியாக நேரத்தை அதிகரிப்பது நல்லது. உடற்பயிற்சியோடு சேர்த்து, குறைந்த கலோரிகளும் அதிக ஊட்டச்சத்துக்களும் நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்வது எடையை ஆரோக்கியமாக குறைக்க வழிவகுக்கும்.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9136263/