குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்தும் பெண் கர்ப்பமாவது சாத்தியமா? ஈரோடு சம்பவம் குறித்து மருத்துவர் விளக்கம்!
எதிர்பாராமல் நிகழும் கர்ப்பம் பெண்ணிற்கு மிகப்பெரிய உடலியல் மற்றும் மனவியல் சிக்கல்களை உருவாக்கும் என்கிறார் மருத்துவர்.
Published : August 26, 2026 at 7:01 AM IST
ஈரோடு அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் குடும்ப கட்டுப்பாடு சிகிச்சை செய்து கொண்ட பெண் ஒருவர், நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் கர்ப்பமாகியிருப்பது பெரும் பரப்பரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மருத்துவமனையின் அலட்சியமே இதற்கு காரணம் எனப் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் குடும்பத்தினர் குற்றம்சாட்டி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில், இச்சம்பவம் தொடர்பாக பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.
நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்தது என்ன?
ஈரோடு வீரப்பன்சத்திரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் சுரேஷ். கூலித் தொழிலாளியான இவருக்கு சத்தியபிரியா என்ற மனைவியும் இரு குழந்தைகளும் உள்ளனர். கடந்த 2021ம் ஆண்டு, இரண்டாவது பிரசவத்திற்காக ஈரோடு அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சத்தியபிரியா அனுமதிக்கப்பட்டார். அப்போது அவருக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது.
இரண்டு குழந்தைகள் உள்ள நிலையில், சத்தியபிரியா உடல் நலனை கருத்தில் கொண்டு குடும்ப கட்டுப்பாடு சிகிச்சை செய்து கொள்ளுமாறு மருத்துவமனை நிர்வாகம் தரப்பில் ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு சத்தியபிரியா மற்றும் அவரது கணவர் சுரேஷ் ஆகிய இருவரும் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதனை தொடர்ந்து, குடும்ப கட்டுப்பாடு சிகிச்சைக்கான ஒப்புதல் படிவத்தில் சத்தியபிரியாவிடம் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் கையெழுத்து பெற்றுள்ளனர். பின்னர் சிகிச்சை முடிந்து மனைவியை வீட்டிற்கு அழைத்து செல்லுமாறு கூறி, மருத்துவமனை நிர்வாகம் அவர்களை அனுப்பி வைத்துள்ளது.
திடீர் உடல்நல குறைவும் அதிர்ச்சி தகவலும்
சிகிச்சை முடிந்து நான்கு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக சத்தியபிரியாவிற்கு உடல் எடை அதிகரித்தும், உடல்நலத்தில் சில மாற்றங்களும் ஏற்பட்டுள்ளன. இதனால் சந்தேகமடைந்த குடும்பத்தினர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று பரிசோதனை செய்தபோது, சத்தியபிரியா கர்ப்பமாக இருப்பது தெரியவந்தது.
குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்யப்பட்டதாக நம்பியிருந்த குடும்பத்தினருக்கு இது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, சந்தேகத்தை தீர்த்து கொள்வதற்காகச் சத்தியபிரியாவை மீண்டும் ஈரோடு அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கே அழைத்து சென்று பரிசோதித்தனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்களும் அவர் கர்ப்பமாக இருப்பதை உறுதி செய்தனர்.
மருத்துவமனை நிர்வாகத்தின் விளக்கம் என்ன?
ஏற்கெனவே குடும்ப கட்டுப்பாடு சிகிச்சை செய்யப்பட்ட நிலையில் மீண்டும் எப்படி கர்ப்பம் உண்டாக முடியும் என்று சத்தியபிரியாவின் கணவர் சுரேஷ் மற்றும் அவரது உறவினர்கள் மருத்துவரிடம் கேள்வி எழுப்பினர்.
மேலும், 2021-ஆம் ஆண்டு பிரசவத்திற்குப் பின் வழங்கப்பட்ட டிஸ்சார்ஜ் சான்றிதழை அவர்களிடம் காண்பித்தனர். அந்த சான்றிதழிலும் குடும்ப கட்டுப்பாடு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவே குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இதற்கு பதிலளித்த மருத்துவர்கள், பழைய மருத்துவ குறிப்புகளை பரிசோதித்து பார்த்துவிட்டு ஒரு விளக்கத்தை அளித்துள்ளனர்.
"உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட டிஸ்சார்ஜ் சீட்டில் குடும்ப கட்டுப்பாடு சிகிச்சை செய்யப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது உண்மைதான். ஆனால், நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பராமரிக்கப்பட்ட எங்களது பதிவேடுகளைப் பரிசோதித்துப் பார்த்தபோது, அதில் உங்களுக்கு குடும்ப கட்டுப்பாடு சிகிச்சை செய்யப்படவில்லை என்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அப்போது சத்தியபிரியாவின் உடல்நிலை மோசமாக இருந்ததால், அவருக்கு குடும்ப கட்டுப்பாடு சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்படவில்லை" என்று மருத்துவர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவமனையில் உருவான பரபரப்பு
மருத்துவமனை நிர்வாகத்தின் இந்த விளக்கத்தை கேட்டு ஆத்திரமடைந்த சத்தியபிரியாவின் குடும்பத்தினரும் உறவினர்களும், மருத்துவர்களுடன் நேரில் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சிகிச்சை செய்யப்படவில்லை என்றால் அதனை தங்களிடம் ஏன் தெரிவிக்கவில்லை என்றும், டிஸ்சார்ஜ் சீட்டில் பொய்த்தகவலை எதற்காகப் பதிவு செய்து கொடுத்தீர்கள் என்றும் அவர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். கவனக்குறைவாக செயல்பட்ட மருத்துவமனை ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், தங்களுக்கு உரிய நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.
மருத்துவ நிபுணர் சுட்டிக்காட்டும் காரணங்கள்
இச்சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள சூழலில், இது தொடர்பாக மகப்பேறு மருத்துவர் தீப்தி, "சிகிச்சையே செய்யப்படாமல் டிஸ்சார்ஜ் சான்றிதழில் 'சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது' என தவறாக குறிப்பிடப்படுவது முழுக்க முழுக்க நிர்வாகம் மற்றும் ஆவணப் பராமரிப்பில் ஏற்படும் கடுமையான கவனக்குறைவே.
பிரசவத்தின் போது ஒரே நேரத்தில் பல நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படும் சூழலில், அறுவை சிகிச்சை பதிவேட்டோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்காமல் அவசர அவசரமாக டிஸ்சார்ஜ் சீட் தயார் செய்வதே இத்தகைய குளறுபடிக்குக் காரணம்" எனக் குறிப்பிடுகிறார் மருத்துவர் தீப்தி.
மேலும், ஒருவேளை உண்மையிலேயே சிகிச்சை செய்யப்பட்ட பிறகும் கூட ஒரு பெண் கர்ப்பமாக வாய்ப்புள்ளதா என்ற கேள்விக்கு விளக்கமளித்தவர், "குடும்ப கட்டுப்பாடு (Tubectomy) என்பது 100% முழுமையான உத்தரவாதம் அளிக்கும் முறை அல்ல. அரிதாக 1000 பெண்களில் 2 முதல் 5 பெண்களுக்கு இச்சிகிச்சைக்கு பிறகும் கருத்தரிக்கும் வாய்ப்பு (Failure Rate) உள்ளது. அதாவது, 0.5 முதல் 1% தோல்வியில் தான் முடிகின்றன.
அறுவை சிகிச்சையின் போது துண்டிக்கப்பட்ட ஃபலோபியன் குழாய்கள், உடலின் இயல்பான திசு வளர்ச்சி காரணமாக தங்களைத்தானே மீண்டும் இணைத்துக் கொள்ளும் 'Spontaneous Tubal Recanalization' என்ற நிகழ்வாலும் இது சாத்தியமே" என்று கூறுகிறார்.
பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் நிலை
ஏற்கெனவே இரு குழந்தைகள் இருக்கும் சூழலில், எதிர்பாராமல் நிகழும் இந்த கர்ப்பம் அப்பெண்ணிற்கு மிகப்பெரிய உடலியல் மற்றும் மனவியல் சிக்கல்களை உருவாக்கும் என மருத்துவர் தீப்தி கவலை தெரிவிக்கிறார். குடும்பக் கட்டுப்பாடு செய்யப்பட்டுவிட்டது என்ற நம்பிக்கையில் இருந்தவருக்கு இந்த செய்தி கடும் மன அழுத்தத்தையும் எதிர்காலத்தை பற்றிய பயத்தையும் உண்டாக்கும்.
அத்துடன், இத்தனை நாட்களாக தகுந்த மகப்பேறு முந்தைய பராமரிப்புகள் இன்றி இருந்திருப்பார்கள் என்பதால், தாயின் மற்றும் கருவின் ஆரோக்கியத்தில் இனி கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டியது மிகவும் அவசியம் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.
தற்போது இச்சம்பவம் குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனப் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதால் ஈரோட்டில் பெரும் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.