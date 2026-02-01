ETV Bharat / health

பட்ஜெட் 2026: இந்தியாவை உயிர் மருந்து உற்பத்தி மையமாக மாற்றும் 'பயோபார்மா சக்தி திட்டம்' - மற்ற மருந்துகளிலிருந்து எப்படி வேறுபடுகிறது?

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
உயிர் மருந்துத் துறையை வலுப்படுத்த ரூ.10,000 கோடி மதிப்பில் ‘பயோபார்மா சக்தி’ திட்டம் மத்திய பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2026 - 2027 ஆம் நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்ற மக்களவையில் இன்று தாக்கல் செய்தார். பல்வேறு துறை சார்ந்த புதிய திட்டங்கள் குறித்த அறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டார்.

அந்த வரிசையில், மாறிவரும் நோய்களின் தன்மை மற்றும் தொழில்நுட்பத் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்தியாவை உலகளாவிய உயிர் மருந்து (Biopharma) உற்பத்தி மையமாக மாற்றும் நோக்கில், ரூபாய் 10 ஆயிரம் கோடி மதிப்பிலான ‘பயோபார்மா சக்தி’ என்ற புதிய திட்டத்தை அவர் அறிமுகப்படுத்தினார்.

நீரிழிவு, புற்றுநோய் மற்றும் ஆட்டோ-இம்யூன் கோளாறுகள் போன்ற தொற்றா நோய்களின் தாக்கம் அதிகரித்து வருவதால், மலிவு விலையில் மேம்பட்ட சிகிச்சைகளை மக்களுக்கு வழங்குவதே இந்த திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கமாகும்.

பயோபார்மா சக்தி (Biopharma SHAKTI) - முக்கிய அம்சங்கள்!

அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் செயல்படுத்தப்படவுள்ள இந்தத் திட்டம், அறிவு, தொழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துவதை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. இதன் முக்கியக் கூறுகள் வருமாறு.

மருந்தியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான தேசிய நிறுவனங்களை (NIPER) வலுப்படுத்தும் வகையில் 3 புதிய நிறுவனங்கள் தொடங்கப்படும். மேலும், தற்போதுள்ள 7 நிறுவனங்கள் தரம் உயர்த்தப்படும். புதிய மருந்துகளைப் பரிசோதிக்க இந்தியா முழுவதும் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவப் பரிசோதனை மையங்கள் (Clinical Trials sites) உருவாக்கப்படும்.

இந்திய மருந்து தரக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CDSCO) செயல்பாடுகளை உலகத் தரத்திற்கு உயர்த்தவும், மருந்துகளுக்கான ஒப்புதல் காலத்தைக் குறைக்கவும் பிரத்யேக அறிவியல் ஆய்வுக் குழு மற்றும் நிபுணர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள்.

உயிர் மருந்துகள் (Biologics) சாதாரண மருந்துகளில் இருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன? சாதாரண ரசாயன மருந்துகளுக்கும் (Chemical Drugs), இந்தத் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயோபார்மா அல்லது உயிரியல் மருந்துகளுக்கும் (Biologics) இடையே உள்ள அடிப்படை வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

சாதாரண மருந்துகள் உதாரணமாக, ஆஸ்பிரின், பாராசிட்டமால் ஆய்வகங்களில் ரசாயனங்களை ஒன்றிணைப்பதன் மூலம் உருவாக்கப்படுகின்றன. ஆனால், உயிரியல் மருந்துகள் மனிதர்கள், விலங்குகள் அல்லது நுண்ணுயிரிகள் (Bacteria, Yeast) போன்ற உயிருள்ள செல்களில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன.

ரசாயன மருந்துகள் மிகச் சிறிய மற்றும் எளிய மூலக்கூறு அமைப்பைக் கொண்டவை. உயிரியல் மருந்துகள் மிகவும் சிக்கலான, பெரிய மற்றும் நுணுக்கமான புரத அமைப்புகளைக் கொண்டவை. ரசாயன மருந்துகள் பொதுவாக உடலில் ஒரு குறிப்பிட்ட மாற்றத்தை உண்டாக்கும். உயிரியல் மருந்துகள் பெரும்பாலும் மரபணு மாற்றப்பட்ட செல்கள் மூலம், நோயை உண்டாக்கும் காரணிகளை மிகத் துல்லியமாகத் தாக்கும் (Targeted Therapy) திறன் கொண்டவை.

புற்றுநோய், முடக்கு வாதம் (Rheumatoid Arthritis) மற்றும் பிற ஆட்டோ-இம்யூன் நோய்களுக்கு இவை மிகச் சிறந்த தீர்வாக உள்ளன.

சாதாரண மருந்துகளை ஒரு தொழிற்சாலையில் உற்பத்தி செய்வது போலச் செய்யலாம், ஆனால் உயிரியல் மருந்துகளை உற்பத்தி செய்வதற்கு உயிருள்ள செல்களைப் பராமரிக்கும் அதிநவீன ஆய்வகங்கள் தேவை. அந்தத் தொழில்நுட்பத் திறனை இந்தியாவிலேயே உருவாக்குவதுதான் இந்த ரூபாய் 10,000 கோடி திட்டத்தின் இலக்கு.

தற்போது இத்தகைய உயிரியல் மருந்துகள் இறக்குமதி செய்யப்படுவதால் அதன் விலை மிகவும் அதிகமாக உள்ளது. ‘பயோபார்மா சக்தி’ திட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவிலேயே இந்த மருந்துகள் மற்றும் அதன் நகல் மருந்துகளான ‘பயோசிமிலர்ஸ்’ (Biosimilars) உற்பத்தி செய்யப்படும்போது, சாமானிய மக்களுக்கும் புற்றுநோய் மற்றும் நீரிழிவு போன்ற நோய்களுக்கான உயர்தர சிகிச்சைகள் மலிவு விலையில் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

