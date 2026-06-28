தாய்ப்பால் குடிக்கும் குழந்தைகளுக்கு தூக்கக்குறைபாடு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு: ஜப்பானிய ஆய்வில் தகவல்!
கடைகளில் வாங்கும் பவுடர் பாலின் சத்துக்கள் எப்போதும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கும். ஆனால், தாய்ப்பால் என்பது குழந்தையின் தேவைக்கேற்ப மாறும் தன்மை கொண்டது.
Published : June 28, 2026 at 1:06 PM IST
குழந்தை பிறந்த முதல் ஒரு வருடத்திற்குள் அவர்களுக்கு ஏற்படும் தூக்கமில்லா பிரச்சனை பெற்றோர்களுக்கு ஒரு பெரும் சவாலாக இருக்கிறது. தாய்ப்பால் எளிதில் செரிமானம் ஆகிவிடுவதால் குழந்தைகள் அடிக்கடி பசியால் விழிப்பார்கள் என்றும், பவுடர் பால் கொடுத்தால் குழந்தை நீண்ட நேரம் தூங்கும் என்றும் ஒரு பொதுவான கருத்து பரவலாக உள்ளது.
இந்த எண்ணத்தால் பல தாய்மார்கள் குழந்தைகளுக்கு ஃபார்முலா பால் எனப்படும் பவுடர் பாலை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். ஆனால், இந்த கருத்து முற்றிலும் தவறானது என்பதை ஜப்பானில் நடத்தப்பட்ட ஒரு புதிய ஆய்வு நிரூபித்துள்ளது. பவுடர் பால் குடிக்கும் குழந்தைகளை விட, முதல் ஆறு மாதங்கள் தாய்ப்பால் குடிக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு வயதாகும் போது நல்ல தூக்கம் கிடைப்பதாக இந்த ஆய்வு கூறுகிறது.
குழந்தைகளின் தூக்கமும் அதன் முக்கியத்துவமும்
குழந்தைகளின் ஒட்டுமொத்த உடல் மற்றும் மன வளர்ச்சிக்கு போதிய தூக்கம் இன்றியமையாதது. சிறு வயதில் ஏற்படும் தூக்கக்குறைபாடு பிற்காலத்தில் உடல் பருமன், நடத்தை சிக்கல்கள் மற்றும் கற்றல் குறைபாடுகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள். உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் பரிந்துரைப்படி, குழந்தை பிறந்த முதல் ஆறு மாதங்களுக்கு தாய்ப்பால் மட்டுமே உணவாக அளிக்கப்பட வேண்டும்.
இந்த நிலையில், ஜப்பானில் உள்ள டோயாமா பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர் யூரி நககாவா மற்றும் அவரது குழுவினர், குழந்தைகளின் உணவு முறைக்கும் அவர்களின் தூக்க நேரத்திற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு குறித்து ஒரு பெரிய ஆய்வை மேற்கொண்டனர். சுமார் 82,918 குழந்தைகள் மற்றும் அவர்களின் தாய்மார்களை உள்ளடக்கிய இந்த ஆய்வு முடிவுகள், 2026 மார்ச் மாதம் ஐரோப்பிய மருத்துவ இதழில் வெளியாகியுள்ளன.
ஆய்வு முறை மற்றும் தூக்கத்தின் அளவு
இந்த ஆராய்ச்சிக்காக, ஆறு மாத குழந்தைகளை கொண்ட தாய்மார்களிடம் அவர்கள் குழந்தைகளுக்கு வழங்கிய பால் முறை குறித்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. அதனடிப்படையில் குழந்தைகள் நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டனர். முதல் பிரிவில் பவுடர் பால் மட்டும் குடித்த குழந்தைகள், இரண்டாம் பிரிவில் ஆறு மாதங்களுக்கும் குறைவாக தாய்ப்பால் குடித்தவர்கள், மூன்றாம் பிரிவில் தாய்ப்பாலுடன் பவுடர் பாலும் சேர்த்து குடித்தவர்கள், மற்றும் நான்காம் பிரிவில் முதல் ஆறு மாதங்கள் முழுமையாக தாய்ப்பால் மட்டுமே குடித்த குழந்தைகள் சேர்க்கப்பட்டனர்.
இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு வயது ஆகும்போது, அவர்கள் ஒரு நாளில் எவ்வளவு நேரம் தூங்குகிறார்கள் என்று கணக்கிடப்பட்டது. அமெரிக்க தூக்க நிறுவனத்தின் விதிமுறைப்படி, ஒரு வயது குழந்தை ஒரு நாளைக்கு 11 மணி நேரத்திற்கும் குறைவாக தூங்கினால் அது தூக்கக்குறைபாடாகக் கருதப்படுகிறது.
ஆய்வு முடிவு சொல்வது என்ன?
ஆய்வின் முடிவில், தாய்ப்பால் குடித்த குழந்தைகளுக்கு தூக்கக்குறைபாடு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. பவுடர் பால் மட்டுமே குடித்த குழந்தைகளுக்கு தூக்கக்குறைபாடு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு 12.2 சதவீதமாக இருந்தது. ஆனால், ஆறு மாதங்களுக்கும் குறைவாக தாய்ப்பால் குடித்த குழந்தைகளுக்கு இது 10.2 சதவீதமாக குறைந்தது.
தாய்ப்பாலுடன் பவுடர் பால் சேர்த்து குடித்த குழந்தைகளுக்கு 9.7 சதவீதமாகவும், ஆறு மாதங்கள் முழுமையாக தாய்ப்பால் மட்டுமே குடித்த குழந்தைகளுக்கு மிகக் குறைவாக 8.8 சதவீதமாகவும் தூக்கக்குறைபாட்டின் பாதிப்பு இருந்தது. சுருக்கமாகச் சொன்னால், பவுடர் பால் குடித்த குழந்தைகளுடன் ஒப்பிடும்போது, முழுமையாக தாய்ப்பால் குடித்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு வயதில் நல்ல தூக்கம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு 23 சதவீதம் அதிகமாக உள்ளது. மேலும், நீண்ட காலம் தாய்ப்பால் கொடுப்பது தூக்கத்தின் தரத்தை படிப்படியாக உயர்த்துகிறது என்பதும் உறுதியானது.
தூக்கத்திற்கான உயிரியல் காரணங்கள்
தாய்ப்பால் குடிக்கும் குழந்தைகள் நன்றாக தூங்குவதற்கு பின்னால் சில முக்கியமான உயிரியல் காரணங்கள் உள்ளன. கடைகளில் வாங்கும் பவுடர் பாலின் சத்துக்கள் எப்போதும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கும். ஆனால், தாய்ப்பால் என்பது குழந்தையின் தேவைக்கேற்ப மாறும் தன்மை கொண்டது. குறிப்பாக, இரவு நேரத்தில் தாயின் உடலில் சுரக்கும் மெலடோனின் என்ற ஹார்மோன் தாய்ப்பால் வழியாக குழந்தைக்கு செல்கிறது. இந்த ஹார்மோன் தான் உடலின் தூக்க சுழற்சியை சீராக்க உதவுகிறது.
பிறந்த குழந்தைகளுக்கு ஆரம்பத்தில் இந்த ஹார்மோன் தானாகச் சுரக்காது என்பதால், தாய்ப்பால் மூலம் கிடைக்கும் மெலடோனின் அவர்களுக்கு இரவில் நல்ல தூக்கத்தைக் கொடுக்கிறது. மேலும், மெலடோனின் உற்பத்திக்கு தேவையான ட்ரிப்டோபான் என்ற அமினோ அமிலமும் இரவு நேரத்து தாய்ப்பாலில் அதிகமாக காணப்படுகிறது.
குடல் ஆரோக்கியமும் தூக்கமும்
மனிதனின் குடல் பகுதிக்கும் மூளையின் செயல்பாட்டிற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாக மருத்துவ ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. தாய்ப்பால், குழந்தைகளின் குடலில் நல்ல பாக்டீரியாக்கள் ஆரோக்கியமாக வளர்வதற்கு வழிவகுக்கிறது. இந்த நல்ல பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சி, குழந்தைகளின் மூளைக்கு சரியான சமிக்ஞைகளை அனுப்பி, அவர்கள் நிம்மதியாக தூங்குவதற்கு உதவுகிறது.
பவுடர் பால் குடிக்கும் குழந்தைகளுக்கு இந்த குடல் பாக்டீரியாக்களின் அமைப்பு மாறுபடுவதால், தூக்கத்தின் தரமும் பாதிக்கப்படலாம். எனவே, தாய்ப்பால் சீக்கிரமாக செரிமானம் ஆகிவிடும் என்பதால் குழந்தைகள் தூங்க மாட்டார்கள் என்ற பயம் தேவையில்லை என்பதை இந்த ஆய்வு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்த முடிவுகள், பெற்றோர்கள் எவ்வித தயக்கமும் இன்றி தங்கள் குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளன.
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