மார்பக புற்றுநோய் வயதானவர்களுக்கு மட்டும்தான் வருமா? இளம் பெண்களை எச்சரிக்கும் மருத்துவர்!
வயது வரம்பை பற்றி யோசிப்பதை விட, உடலில் ஏதேனும் சிறு அசௌகரியம் அல்லது அறிகுறி தென்பட்டவுடன் உடனடியாக பரிசோதனை செய்து கொள்வதே புத்திசாலித்தனம்.
Published : October 17, 2026 at 7:00 AM IST
இளவயதில் மார்பகத்தில் ஏதேனும் சிறு கட்டி போன்றோ அல்லது மாற்றத்தையோ உணரும்போது, 'இது ஹார்மோன் மாற்றங்களால் வந்ததாகத்தான் இருக்கும்' என்று பலரும் இயல்பாகவே கடந்து சென்று விடுவார்கள். சில நேரங்களில் அது உண்மையாக இருக்கலாம் என்றாலும், அது எப்போதுமே அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை.
உடம்பில் புதிதாக ஏதாவது மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதா என்பதை கவனிப்பது மிக முக்கியம். உலக சுகாதார அமைப்பின் கருத்துப்படி, பருவமடைந்த எந்தவொரு பெண்ணுக்கும் மார்பகப் புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.
இந்தியாவில் மார்பகப் புற்றுநோய் பாதிப்பு என்பது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. வயது அதிகரிக்கும்போது இதன் ஆபத்து அதிகமாகிறது என்பது உண்மைதான் என்றாலும், வயதானவர்களுக்கு மட்டுமே இது வரும் என்ற எண்ணத்தை நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்.
மாதவிடாய் சுழற்சியின்போது மார்பகங்களில் இயல்பாகவே சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். குறிப்பாக மாதவிடாய்க்கு முன்பு மார்பகங்கள் சற்று பெரிதாகுவது, வலிப்பது அல்லது கட்டிகள் போன்ற உணர்வு ஏற்படுவது இயல்புதான். ஆனால் இதை பார்த்து தினமும் பயந்து கொண்டிருப்பதற்கு பதிலாக, ஒவ்வொரு பெண்ணும் தனது உடலின் இயல்பான தன்மையை நன்றாக புரிந்துகொள்வது அவசியமாகிறது.
ஏதேனும் சந்தேகத்திற்கிடமான மாற்றங்கள் தெரிந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறுவது நல்லது.
உங்கள் உடலின் இயல்பான தன்மையை நீங்களே புரிந்து கொள்ளுங்கள்
ஜெய்ப்பூர் கோகூன் மருத்துவமனையின் மகப்பேறு மற்றும் மகளிர் நலத்துறை மூத்த ஆலோசகர் டாக்டர் பங்கஹுரி கவுதம் கூறுகையில், ஒவ்வொரு பெண்ணும் தனது உடலின் இயல்பான தன்மையை அறிந்திருக்க வேண்டும் என்கிறார்.
மாதவிடாய் சுழற்சி முடிந்ததுமே அந்த அறிகுறிகள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிவிடும். ஒருவேளை அப்படி மாறாமல் தொடர்ந்து வலியோ அல்லது புதிய மாற்றங்களோ இருந்தால் உடனே மருத்துவரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும். தினமும் எதையாவது தேடிப் பிடித்து கவலைப்படுவதை விட, நமது உடல் எப்போது இயல்பாக இருக்கிறது என்பதைத் தெரிந்து கொள்வதே சிறந்த வழியாகும்.
எந்த மாதிரியான மாற்றங்களை உடனே பரிசோதிக்க வேண்டும்?
எல்லாக் கட்டிகளுமே ஆபத்தானவை அல்ல. பெரும்பான்மையான கட்டிகள் தீங்கற்றவையாகவே (Benign) இருக்கின்றன. இருப்பினும், கீழ்க்கண்ட அறிகுறிகள் ஏதேனும் தென்பட்டால் தாமதிக்காமல் மருத்துவரை அணுக வேண்டும்:
- மார்பகப் பகுதியிலோ அல்லது அக்குள் பகுதியிலோ புதிதாகக் கட்டி ஏதேனும் தென்பட்டால்.
- மார்பகத்தின் அளவு அல்லது வடிவத்தில் திடீரென மாற்றம் ஏற்பட்டால்.
- தோலில் சுருக்கங்கள் விழுவது அல்லது சிவந்து போவது போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால்.
- காம்புகளில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் அல்லது அதிலிருந்து கசிவு ஏற்பட்டால்.
- வலி எாச்சலும் இல்லாமல் வெறும் கட்டி மட்டும் தென்பட்டாலும் கூட உடனே மருத்துவரின் கவனத்திற்கு அதைக் கொண்டு செல்ல வேண்டும்.
பரிசோதனையை எப்போது தொடங்க வேண்டும்?
சராசரி ஆபத்து உள்ள பெண்கள் நாற்பது வயதிலிருந்து வழக்கமான மாமோகிராம் (Mammogram) பரிசோதனையைத் தொடங்கலாம் என்று வழிகாட்டுதல்கள் கூறுகின்றன. ஒருவேளை உங்கள் குடும்பத்தில் யாருக்காவது மார்பகப் புற்றுநோய் வரலாறு இருந்தால், மருத்துவர் உங்களுக்கு வேறு சில பரிசோதனைகளை முன்கூட்டியே பரிந்துரைக்கலாம்.
வயது வரம்பைப் பற்றி யோசிப்பதை விட, உடலில் ஏதேனும் சிறு அசௌகரியம் அல்லது அறிகுறி தென்பட்டவுடன் உடனடியாகப் பரிசோதனை செய்து கொள்வதே புத்திசாலித்தனம்.
மார்பகப் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மாதமான இந்தச் சமயத்தில், உங்கள் உடலைப் பற்றி நீங்களே முழுமையாகத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். எந்தவொரு சிறிய மாற்றத்தையும் அலட்சியப்படுத்தாமல், தேவைப்பட்டால் மகளிர் மருத்துவ நிபுணரிடம் பேசி சந்தேகங்களைத் தீர்த்துக்கொள்வது உங்களுக்கும் உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கும் மிக அவசியமான பாதுகாப்பு அரணாகும்.
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