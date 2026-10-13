ஆண்களுக்கும் வரலாம் மார்பகப் புற்றுநோய்: அறிகுறிகள் என்னென்ன? மருத்துவர் விளக்கம்!
மார்பகப் புற்றுநோய் உறுதி செய்யப்பட்டால், நோயின் கட்டம் மற்றும் நபரின் உடல்நிலையைப் பொறுத்து அறுவை சிகிச்சை, கதிர்வீச்சு சிகிச்சை, கீமோதெரபி மற்றும் ஹார்மோன் சிகிச்சைகள் வழங்கப்படுகின்றன.
Published : October 13, 2026 at 5:09 PM IST
உடலில் எழும் சிறிய வலிகளையும் மாற்றங்களையும் நாம் சாதாரணமாக கடந்து செல்வது வழக்கம்தான். சளி பிடித்தால் வானிலை மாற்றம் என்றும், முதுகுவலி என்றால் மெத்தை சரியில்லை என்றும் நாமே காரணங்களைக் கண்டுபிடித்துக்கொள்வோம். ஆனால், உடலில் ஏற்படும் அசாதாரண கட்டிகளைப் பற்றிப் பேசும்போதும் மருத்துவரிடம் செல்வதைதள்ளிப்போடும்போதும் இந்த அலட்சியம் ஆபத்தாக முடிந்துவிடுகிறது.
மார்பகப் புற்றுநோய் என்றாலே அது பெண்களை மட்டுமே பாதிக்கக்கூடிய நோய் என்ற பொதுவான எண்ணம் நம் சமூகத்தில் வேரூன்றியுள்ளது. இதனால் ஆண்களுக்கு இது குறித்துப் போதுமான விழிப்புணர்வு இருப்பதில்லை. தயக்கம் மற்றும் விழிப்புணர்வு குறைபாடு காரணமாக நோயைக் கண்டறிவது தாமதமாகும் போது நிலைமை இன்னும் தீவிரமடைகிறது.
அக்டோபர் மாதம் முழுவதும் மார்பகப் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மாதமாகக் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. நோய் எந்தப் பாகுபாடும் பார்த்து வருவதில்லை என்பதை இந்த நாள்கள் நமக்கு நினைவூட்டுகின்றன.
எளிதில் கடந்து செல்லும் ஆரம்ப அறிகுறிகள்
ஆண்களுக்கு மார்பகப் புற்றுநோய் வருவது அரிதுதான். அதனால் தான் இது குறித்துப் பெரிதும் பேசப்படுவதில்லை. ஆனால் அரிதானது என்பதற்காக அது நடக்கவே நடக்காது என்று அர்த்தமல்ல. ஆரம்பக் கட்ட அறிகுறிகள் எவ்வித வலியையும் ஏற்படுத்தாது என்பதே இங்குள்ள முக்கிய சிக்கலாகும்.
மார்பக பகுதியில் தோன்றும் வலி இல்லாத கட்டிகள் வலி இல்லாமல் இருப்பதால் ஆபத்து அற்றவை என பலரும் நினைக்கிறார்கள். அது தானாகவே மறைந்துவிடும் என்று அலட்சியமாக இருக்கிறார்கள் அல்லது இது பற்றி மருத்துவர்களிடம் பேசத் தயங்குகிறார்கள்.
மும்பை எச்சிஜி புற்றுநோய் மருத்துவமனையின் மார்பகப் புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் விஜயஸ்ரீ மூர்த்தி இது குறித்துக் கூறுகையில், "சமூகத்தில் நிலவும் தயக்கமும், மார்பகப் புற்றுநோய் பெண்களை மட்டுமே பாதிக்கும் என்ற தவறான நம்பிக்கையும் ஆண்கள் மருத்துவ உதவியை நாடுதை தாமதமாக்குகின்றன.
இந்த தாமதம் நோயின் வீரியத்தை அதிகரிக்க செய்யும். ஆரம்பத்தில் வலி இல்லாத கட்டிகள் தெரிவதால், ஆண்கள் அதனை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை" என்று சுட்டிக்காட்டுகிறார்.
கவனிக்க வேண்டிய மற்ற முக்கிய அறிகுறிகள்
மார்பகத்தின் அளவு அல்லது வடிவத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், உள்ளிழுக்கப்பட்ட முலைக்காம்பு, முலைக்காம்பிலிருந்து திரவக் கசிவு, தோல் சிவந்து போகுதல் மற்றும் முலைக்காம்பை சுற்றியுள்ள பகுதியில் புண்கள் ஏற்படுதல் போன்றவையும் இதன் மற்ற அறிகுறிகளாகும்.
இந்த அறிகுறிகள் இருந்தாலே புற்றுநோய் வந்துவிட்டது என்று அர்த்தமல்ல என்றாலும், நீண்ட நாள்களாக நீடிக்கும் அசாதாரண மாற்றங்களை மருத்துவர்களிடம் காட்டிப் பரிசோதித்துக்கொள்வது பாதுகாப்பானது.
யாருக்கு ஆபத்து அதிகம்?
எந்தவொரு ஆணுக்கும் மார்பகப் புற்றுநோய் வரக்கூடும் என்றாலும், சில குறிப்பிட்ட காரணங்கள் இந்த அபாயத்தை அதிகரிக்கின்றன. குடும்பத்தில் யாருக்கேனும் மார்பகப் புற்றுநோய் வரலாறு இருப்பது, பி.ஆர்.சி.ஏ2 (BRCA2) மரபணு மாற்றங்கள், ஹார்மோன் சமநிலையின்மை, உடல் பருமன் மற்றும் க்ளைன்பெல்டர் நோய்க்குறி போன்ற மரபணு காரணங்கள் இதற்கு வழிவகுக்கலாம்.
சில தொழிலகங்களில் வேலை செய்யும்போது நச்சு இரசாயனங்கள் மற்றும் பெட்ரோல் புகைக்குத் தொடர்ந்து ஆளாவதும் சில நேரங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். எனினும், குறிப்பிட்ட சூழலில் வாழ்ந்தவுடனே அனைவருக்கும் புற்றுநோய் வந்துவிடும் என்று கூற முடியாது.
குடும்பத்தில் யாருக்கேனும் இந்த நோய் பாதிப்பு இருந்திருந்தால், அவர்கள் முன்கூட்டியே மருத்துவரிடம் பேசி ஆலோசனை பெறுவது நல்லது. மரபணுப் பரிசோதனைகள் மூலம் எதிர்கால ஆபத்துகளை முன்கூட்டியே அறிந்து தற்காப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்க முடியும்.
சிகிச்சையும் விழிப்புணர்வும்
மார்பகப் புற்றுநோய் உறுதி செய்யப்பட்டால், நோயின் கட்டம் மற்றும் நபரின் உடல்நிலையைப் பொறுத்து அறுவை சிகிச்சை, கதிர்வீச்சு சிகிச்சை, கீமோதெரபி மற்றும் ஹார்மோன் சிகிச்சைகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்தால் இதனை முழுமையாக குணப்படுத்த முடியும்.
ஆண்கள் தங்களின் உடல்நிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை பற்றி பேசுவதற்கு தயங்க தேவையில்லை. மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்ற பயமும் இங்கு தேவையற்றது. உடல் தரும் சமிக்ஞைகளை அலட்சியப்படுத்துவது ஆபத்தானது. டாக்டர் விஜயஸ்ரீ மூர்த்தி மேலும் குறிப்பிடும்போது, "மார்பகப் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு காலம் என்பது பெண்களுக்காக மட்டுமே உரியது அல்ல.
ஆண்களும் அறிகுறிகளைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், குடும்ப வரலாற்றைக் கவனிக்க வேண்டும், உடலில் எங்கு மாற்றங்கள் தென்பட்டாலும் தயங்காமல் மருத்துவரை அணுக வேண்டும்" என்று வலியுறுத்துகிறார்.