புற்றுநோயை 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே காட்டும் புதிய ரத்த பரிசோதனை: எப்படி சாத்தியம்?
ஒருவருக்கு புற்றுநோய் கண்டறியப்படுவதற்கு 5 முதல் 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, அவர் அதிக அபாய கட்டத்தில் உள்ளாரா என்பதை ஆய்வாளர்களால் அடையாளப்படுத்த முடிந்தது.
Published : September 25, 2026 at 11:09 AM IST
உலகளவில் மனித உயிர்களுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் நோய்களில் புற்றுநோய் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. பெரும்பாலான நிகழ்வுகளில், நோய் முற்றிய நிலையிலேயே கண்டறியப்படுவதால் மரணங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகிறது. ஆரம்பக்கட்டத்திலேயே புற்றுநோயை கண்டறிந்தால், சிகிச்சைகள் பலனளித்து நோயாளிகளை முற்றிலும் குணப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.
தற்போது சில குறிப்பிட்ட புற்றுநோய்களுக்கு மட்டுமே பரிசோதனைகள் நடைமுறையில் இருக்கும் சூழலில், ஒருவருக்கு புற்றுநோய் உருவாகும் ஆரம்பகட்ட அறிகுறியை, நோய் கண்டறியப்படுவதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சாதாரண ரத்த பரிசோதனை மூலம் கண்டறிய முடியும் என்பதை ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.
தற்போதைய பரிசோதனை முறைகளும் புதிய மாற்றமும்
தற்போது புற்றுநோயை கண்டறிவதற்கான பரிசோதனைகள் குறிப்பிட்ட சில நோய்களுக்கு மட்டுமே பயன்பாட்டில் உள்ளன. உதாரணமாக, கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயை கண்டறிய 'பாப் ஸ்மியர்' (Pap smear) பரிசோதனையும், குடல் புற்றுநோய்க்கு மலப் பரிசோதனைகளும் செய்யப்படுகின்றன.
பிற வகையான புற்றுநோய்களுக்கு, கதிர்வீச்சு மூலம் உடலின் உட்பகுதியை படம் பிடித்து பார்க்கும் பரிசோதனைகள் அல்லது உடலின் திசு மாதிரிகளை எடுத்து ஆய்வு செய்யும் முறைகளே பின்பற்றப்படுகின்றன. ஆனால், இவற்றின் செயல்திறன் நபருக்கு நபர் மாறுபடும்.
இந்த நிலையில், 'திரவ பயாப்ஸி' (Liquid Biopsy) எனப்படும் ரத்தம் அல்லது சிறுநீர் மாதிரி மூலம் செய்யப்படும் பரிசோதனைகள், உடலுக்கு பெரிய பாதிப்புகள் எதுவுமின்றி புற்றுநோயை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறியும் புதிய வாய்ப்பை வழங்குகின்றன.
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே புற்றுநோயை கண்டறியமுடியும்:
பொதுவாக, ரத்த மாதிரிகளை கொண்டு செய்யப்படும் பயாப்ஸி பரிசோதனைகள், ஒருவருக்கு புற்றுநோய் உறுதி செய்யப்பட்ட பிறகே கட்டிகளின் தன்மையை அறியவோ அல்லது நோய் மீண்டும் வருகிறதா என்று கண்காணிக்கவோ பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
ஆனால், ஆக்ஸ்ஃபோர்டு மக்கள் நல அமைப்பு (Oxford Population Health) மற்றும் டொராண்டோ பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், புற்றுநோய் பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு பல மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எடுக்கப்பட்ட ரத்த மாதிரிகளை ஆய்வு செய்தனர். இதன் மூலம், புற்றுநோய் உருவாகும் போது டி.என்.ஏ-வில் ஏற்படும் மிக ஆரம்பகட்ட மாற்றங்களை கண்டறிய முடியுமா என்று சோதித்தனர்.
'ஒன்டாரியோ நல வாழ்வு ஆய்வில்' (Ontario Health Study) பங்கேற்ற 491 நபர்களின் ரத்த மாதிரிகள் இதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டன. ரத்தம் சேகரிக்கப்பட்ட காலத்தில் அவர்கள் அனைவரும் புற்றுநோய் பாதிப்பு இல்லாத ஆரோக்கியமான மனிதர்களாகவே இருந்தனர். பின்னாள்களில், அவர்களில் சிலருக்கு மார்பகப் புற்றுநோயும், சிலருக்கு புரோஸ்டேட் புற்றுநோயும் ஏற்பட்டது. சிலர் நோயின்றி ஆரோக்கியமாகவே இருந்தனர்.
ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த ரத்த மாதிரிகளில் உள்ள டி.என்.ஏ-வில் 'மெத்திலேஷன்' (Methylation) எனப்படும் வேதியியல் மாற்றங்களை ஆய்வு செய்தனர். இவை மரபணுக்களின் செயல்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் முக்கிய காரணியாகச் செயல்படுகின்றன.
புரோஸ்டேட் மற்றும் மார்பக புற்றுநோய் முடிவுகள்
இந்த ஆய்வில் இரண்டு முக்கிய புற்றுநோய்கள் குறித்த விவரங்கள் தெரியவந்துள்ளன:
புரோஸ்டேட் புற்றுநோய்: டி.என்.ஏ-வின் 'சைலன்சர்கள்' (Silencers) எனப்படும் பகுதிகளில் ஏற்பட்ட மெத்திலேஷன் மாற்றங்கள் மூலம், புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் உருவாகும் வலுவான அறிகுறிகள் கண்டறியப்பட்டன. இதை பயன்படுத்தி, ஒருவருக்கு புற்றுநோய் கண்டறியப்படுவதற்கு 5 முதல் 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, அவர் அதிக அபாய கட்டத்தில் உள்ளாரா என்பதை ஆய்வாளர்களால் அடையாளப்படுத்த முடிந்தது.
தற்போது புரோஸ்டேட் புற்றுநோய்க்கு பரவலான பரிசோதனை முறைகள் எதுவும் இல்லாத நிலையில், இத்தகைய ரத்தப் பரிசோதனைகள் அதிக அபாயத்தில் உள்ளவர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு தேவையான பரிசோதனைகளை முன்னரே செய்ய உதவும்.
மார்பகப் புற்றுநோய்: மார்பக புற்றுநோயை பொறுத்தவரை, டி.என்.ஏ-வின் 'என்ஹான்சர்கள்' (Enhancers) பகுதியில் மாற்றங்கள் தென்பட்டன. இதன் மூலம், ஒரு பெண்ணுக்கு மார்பக புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு குறித்து 1.5 முதல் 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அறிய முடிந்தது.
இருப்பினும், இது புரோஸ்டேட் புற்றுநோயை விட சற்று குறைந்த துல்லியத்தன்மையையே கொண்டிருந்தது. எனவே, இதை அனைவருக்கும் பொதுவான பரிசோதனையாக பயன்படுத்த முடியாது என்றாலும், ஒருவரின் நோய் அபாயத்தைக் கணிக்கும் கூடுதல் கருவியாகப் பயன்படுத்தலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வருங்கால மருத்துவத்தில் இதன் பயன்பாடு
'செல் ஜீனோமிக்ஸ்' (Cell Genomics) என்ற அறிவியல் இதழில் வெளியாகி உள்ள இந்த ஆய்வு குறித்து, ஆக்ஸ்ஃபோர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் மூலக்கூறு மரபியல் துறை பேராசிரியர் ஃபிலிப் அவதல்லா கூறுகையில், "ஏற்கெனவே உருவான கட்டிகளைக் கண்டறிவதிலிருந்து, புற்றுநோய் உருவாவதற்கான மிக ஆரம்பகட்ட உடலியல் மாற்றங்களை அறிவது வரையிலான மருத்துவ வளர்ச்சியில் இந்த ஆய்வு ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாகும்.
எதிர்காலத்தில் இத்தகைய ரத்தப் பரிசோதனைகள், தற்போதுள்ள பரிசோதனை முறைகளுக்கு துணையாக அமைந்து, யாருக்கு தீவிர மருத்துவ கண்காணிப்பு தேவை என்பதை அடையாளம் காண பெரிதும் உதவும்" என்றார்.
ஆய்வு:
https://www.cell.com/cell-genomics/fulltext/S2666-979X(26)00226-0