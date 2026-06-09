ETV Bharat / health

நுரையீரல் புற்றுநோய் பாதிப்பை 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கண்டறியும் ரத்த பரிசோதனை: மருத்துவ உலகின் புதிய மைல்கல்!

ஆரம்ப கட்டத்திலேயே நுரையீரல் புற்றுநோயை கண்டறிந்தால் குணமடைவதற்கான வாய்ப்பு 60 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக உள்ளது என்கிறது உலக சுகாதார நிறுவனம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : June 9, 2026 at 5:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

உலகளவில் மனிதர்களுக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் நோய்களில் நுரையீரல் புற்றுநோய் முதன்மையான இடத்தில் உள்ளது. இந்த நோய் பாதித்த பலருக்கும் ஆரம்ப கட்டத்தில் எந்தவிதமான அறிகுறிகளும் தெரிவதில்லை. இருமல், நெஞ்சு வலி, மூச்சு திணறல் போன்ற வெளிப்படையான அறிகுறிகள் தோன்றும் போது, நோய் இறுதி கட்டத்தை எட்டியிருக்கும்.

இதனால் இதற்கான சிகிச்சை பலனளிப்பது மிகவும் கடினமாகிவிடுகிறது. இத்தகைய சூழலில், ஆஸ்திரேலியாவின் வால்டர் மற்றும் எலிசா ஹால் மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (WEHI) உள்ளிட்ட சர்வதேச ஆராய்ச்சியாளர்கள் இணைந்து மருத்துவ ஆய்வை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

சுமார் 48,000 ரத்த மாதிரிகளை ஆய்வு செய்ததன் மூலம், நுரையீரல் புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கு 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை கண்டறியும் 14 புரதங்கள் அடங்கிய ரத்த பரிசோதனை முறையை கண்டறிந்துள்ளனர். இந்த ஆய்வு முடிவுகள் 'செல்' (Cell) மருத்துவ இதழில் வெளியாகியுள்ளது.

புதிய ரத்த பரிசோதனை எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

பொதுவாக ஒருவருக்கு புற்றுநோய் கட்டி உருவான பிறகே அதனை ஸ்கேன் போன்ற பரிசோதனைகள் மூலம் கண்டறிய முடியும். ஆனால் இந்த புதிய ரத்த பரிசோதனை முறை முற்றிலும் மாறுபட்டது. உடலில் கட்டி உருவாவதற்கு முன்பே, அதற்கு சாதகமாக உடலில் ஏற்படும் மிக நுண்ணிய உயிரியல் மாற்றங்களை இது கண்டறிகிறது. நம் உடலில் ஏற்படும் நாள்பட்ட அலர்ஜி அல்லது வீக்கம் மற்றும் புற்றுநோய் வளர்ச்சிக்கு இடையே உள்ள தொடர்பை இந்த 14 புரதங்களின் கட்டமைப்பு துல்லியமாக காட்டுகிறது.

இதன் மூலம், ஒருவருக்கு எதிர்காலத்தில் நுரையீரல் புற்றுநோய் வருவதற்கான ஆபத்து உள்ளதா என்பதை 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கணிக்க முடிகிறது. இது தற்போதைய நிலையில் உடலில் கட்டி எதுவும் இல்லை என்பதை உறுதி செய்வதோடு, எதிர்கால பாதிப்பை முன்கூட்டியே எச்சரிக்கும் பாதுகாப்பு காரணியாக செயல்படுகிறது.

உடலில் ஏற்படும் அலர்ஜியும் புற்றுநோய் பாதிப்பும்

நமது உடலில் காயம் அல்லது தொற்று ஏற்படும் போது, அதை எதிர்த்து போராட உடல் காட்டும் இயற்கையான எதிர்வினைதான் அலர்ஜி அல்லது வீக்கம். ஆனால், இந்த அலர்ஜி நீண்ட நாட்களாக உடலில் தொடரும் போது அது திசுக்களை பாதித்து, அசாதாரண செல் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கிறது.

ஆராய்ச்சியாளர்களின் கூற்றுப்படி, இந்த 14 புரதங்களின் கட்டமைப்பு உடலில் உள்ள நோய் எதிர்ப்புச் சமிக்ஞை மூலக்கூறான 'இன்டர்லூகின்-1 பீட்டா' (IL-1b) உடன் தொடர்புடையது. இந்த மூலக்கூறில் ஏற்படும் அலர்ஜி மாற்றங்கள், நுரையீரல் புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்குப் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உடலில் நிகழ்கின்றன என்பதை ஆய்வு நிரூபித்துள்ளது.

இதன் மூலம் நுரையீரல் புற்றுநோய் என்பது வெறும் மரபணு மாற்றத்தால் மட்டுமே ஏற்படுவது அல்ல, உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்திற்கும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளுக்கும் இடையே நடக்கும் நீண்ட காலப் போராட்டத்தின் விளைவு என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.

முன்கூட்டியே கண்டறிவதன் அவசியம்

உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) படி, ஆரம்ப கட்டத்திலேயே நுரையீரல் புற்றுநோயை கண்டறிந்தால் குணமடைவதற்கான வாய்ப்பு 60 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக உள்ளது. ஆனால், நோய் பரவிய பிறகு கண்டறியப்பட்டால் பிழைப்பதற்கான வாய்ப்பு வெறும் 6 சதவீதம் மட்டுமே.

தற்போதைய மருத்துவ முறையில், அதிக புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே சிடி (CT) ஸ்கேன் போன்ற பரிசோதனைகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. ஆனால், புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் இல்லாதவர்கள் மற்றும் அந்த பழக்கத்தை நிறுத்தியவர்களுக்கும் கூட நுரையீரல் புற்றுநோய் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. இந்த எளிய ரத்தப் பரிசோதனை முறை பயன்பாட்டிற்கு வரும் போது, ஸ்கேன் பரிசோதனை யாருக்கு மிகவும் அவசியம் தேவைப்படுகிறது என்பதை துல்லியமாக அடையாளம் காண முடியும்.

புற்றுநோயை தடுக்க முடியுமா?

இந்த ஆய்வின் மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், நோய் வருவதற்கு முன்பே அதை தடுப்பதற்கான வாய்ப்பை இது வழங்குகிறது. முன்னதாக நடத்தப்பட்ட சில மருத்துவப் பரிசோதனை தரவுகளின்படி, உடலில் இந்த 14 புரதங்களின் அளவு அதிகமாக உள்ள நபர்களுக்கு, அலர்ஜியை கட்டுப்படுத்தும் குறிப்பிட்ட மருந்துகளைக் கொடுக்கும் போது அவர்களுக்கு நுரையீரல் புற்றுநோய் வருவதற்கான ஆபத்து பெருமளவு குறைவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. எனினும், இதனைப் பொதுமக்களுக்கு பரிந்துரை செய்வதற்கு முன்னால் இன்னும் விரிவான மருத்துவக் சோதனைகள் தேவை என்று நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

இந்தியாவிற்கு இதன் தேவை என்ன?

இந்தியாவில் புகையிலைப் பயன்பாடு, அதிகரித்து வரும் காற்று மாசுபாடு மற்றும் தொழிற்சாலைக் கழிவுகள் காரணமாக நுரையீரல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. நமது நாட்டில் அதிநவீன ஸ்கேன் வசதிகள் அனைத்துப் பகுதி மக்களுக்கும் எளிதாகக் கிடைப்பதில்லை.

இத்தகைய சூழலில், ஒரு எளிய ரத்தப் பரிசோதனை மூலம் புற்றுநோய் ஆபத்தை முன்கூட்டியே அறிய முடியும் என்றால், அது மருத்துவச் செலவைக் குறைப்பதோடு பல நடுத்தரக் குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தைக் காக்கும்.

ஆய்வு:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lung-cancer

இதையும் படிங்க:

தினமும் முட்டை சாப்பிடுபவரா நீங்கள்? அப்போ இத்தனை நன்மைகள் காத்திருக்கு!

காற்று மாசால் குறைந்த எடையுடன் பிறக்கும் குழந்தைகள்: எய்ம்ஸ் அதிர்ச்சி தகவல்!

TAGGED:

LUNG CANCER
நுரையீரல் புற்றுநோய்
ரத்த பரிசோதனை
BLOOD TEST TO DETECT LUNG CANCER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.