உடல் பருமன் உள்ளவர்களுக்கும் மாரடைப்பு அபாயம் குறைகிறதா? தி லான்செட் ஆய்வு சொல்வது என்ன?
40 வயதுக்கு மேல் உடல் பருமன் உள்ள ஒருவரின் ரத்த அழுத்த அளவும், சரியான உடல் எடை கொண்ட ஒருவரின் ரத்த அழுத்த அளவும் இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாகவே இருக்கிறது.
Published : July 3, 2026 at 4:01 PM IST
உடல் பருமன் என்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் உலகளவில் பலரும் எதிர்கொள்ளும் ஒரு முக்கிய உடல்நல பிரச்சனையாகும். பொதுவாக, உடல் எடை அதிகமாக இருந்தால் அவர்களுக்கு ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொழுப்பு அதிகரித்து, அதன் காரணமாக மாரடைப்பு போன்ற இதய நோய்கள் ஏற்படும் அபாயம் அதிகம் என்று நாம் நம்புகிறோம். ஆனால், கடந்த 30 ஆண்டுகளில் இந்த நிலைமையில் ஒரு சுவாரசியமான மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தி லான்செட் (The Lancet) வெளியிட்டுள்ள புதிய ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.
இங்கிலாந்தின் இம்பீரியல் கல்லூரி லண்டனை சேர்ந்த பேராசிரியர் மஜித் எசாட்டி தலைமையிலான குழு, 1990 முதல் 2024 வரையிலான காலகட்டத்தில் இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட 7 வளர்ந்த நாடுகளை சேர்ந்த சுமார் 10 லட்சம் மக்களின் தரவுகளை ஆய்வு செய்தது.
இந்த ஆய்வின்படி, 40 வயதிற்கு மேற்பட்ட உடல் பருமன் கொண்டவர்களின் ரத்த அழுத்தமும், கொழுப்பின் அளவும், சாதாரண உடல் எடை கொண்டவர்களுக்கு இணையாக அல்லது அவர்களை விட ஆரோக்கியமான நிலைக்கு மாறியுள்ளது தெரியவந்துள்ளது. இப்படியிருக்க, இந்த வியக்கத்தக்க மாற்றத்திற்கு பின்னால் இருக்கும் காரணங்களையும், இதனால் ஏற்படும் விளைவுகளை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
40 வயதை கடந்தவர்களுக்கு கிடைத்த நிம்மதி
கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, உடல் பருமன் உள்ளவர்களோடு ஒப்பிடும்போது சாதாரண எடை கொண்டவர்களுக்கே ரத்த அழுத்தமும் கொழுப்பும் குறைவாக இருந்தது. ஆனால், இப்போது 40 வயதை கடந்தவர்களில் இந்த இரண்டு பிரிவினருக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளி பெருமளவு குறைந்துவிட்டது அல்லது முற்றிலும் மறைந்துவிட்டது.
அதாவது, 40 வயதுக்கு மேல் உடல் பருமன் உள்ள ஒருவரின் ரத்த அழுத்த அளவும், சரியான உடல் எடை கொண்ட ஒருவரின் ரத்த அழுத்த அளவும் இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாகவே இருக்கிறது. இது அவர்களின் இதய நோய் மற்றும் மாரடைப்புக்கான அபாயத்தை கணிசமாக குறைத்துள்ளது என்று இந்த ஆய்வு கூறுகிறது.
இந்த மாற்றத்திற்கு என்ன காரணம்?
உடல் பருமன் தானாகவே குறைந்துவிட்டதா என்று கேட்டால், இல்லை. இதற்கு முக்கிய காரணம் மருத்துவத்துறையின் வளர்ச்சியும், மருந்துகளின் பயன்பாடும் தான்.
- அதிகரித்த மருந்துகளின் பயன்பாடு: 40 வயதை கடந்த உடல் பருமன் உள்ளவர்கள், தங்களின் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தவும், கொழுப்பை குறைக்கவும் (Statins போன்ற மருந்துகள்) தொடர்ச்சியாகவும் தீவிரமாகவும் மருந்துகளை உட்கொண்டு வருகின்றனர்.
- விழிப்புணர்வு: சாதாரண எடை கொண்டவர்களை விட, உடல் பருமன் உள்ளவர்கள் தங்களுக்கு இதய நோய் வந்துவிடுமோ என்ற அச்சத்தில் தகுந்த மருத்துவ ஆலோசனைகளை பெற்று, மருந்துகளை சரியாக பயன்படுத்துகிறார்கள்.
இந்த தீவிரமான மருத்துவ பராமரிப்பு தான், அவர்களின் ரத்த அழுத்தத்தையும் கொழுப்பையும் சாதாரண எடை கொண்டவர்களின் அளவிற்கு இணையாக கொண்டு வந்து நிறுத்தியுள்ளது.
இளைஞர்களின் நிலை என்ன?
முதியவர்கள் மற்றும் நடுத்தர வயதுடையவர்களிடம் காணப்படும் இந்த சாதகமான மாற்றம், 40 வயதிற்குட்பட்ட இளைஞர்களிடம் காணப்படவில்லை என்பது இந்த ஆய்வின் மற்றொரு முக்கிய கண்டுபிடிப்பாகும். இளைஞர்களில் உடல் பருமன் உள்ளவர்களுக்கும், சாதாரண எடை கொண்டவர்களுக்கும் இடையே உள்ள ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொழுப்பு அளவின் இடைவெளி இன்னும் அப்படியேதான் இருக்கிறது.
இதற்கு காரணம், இளைஞர்களுக்கு உடல் பருமன் இருந்தாலும், அவர்கள் பொதுவாக ரத்த அழுத்தத்திற்கான அல்லது கொழுப்பிற்கான மருந்துகளை ஆரம்பக் கட்டத்திலேயே எடுத்துக் கொள்வதில்லை. இதனால் அவர்களுக்கு இந்த மருத்துவப் பலன் இன்னும் கிடைக்க தொடங்கவில்லை.
அபாயம் முற்றிலும் நீங்கிவிட்டதா? எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்
ரத்த அழுத்தமும் கொழுப்பும் கட்டுக்குள் வந்துவிட்டதால் உடல் பருமன் உள்ளவர்கள் முற்றிலும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தமல்ல என மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள். இந்த ஆய்வின் மூலம் மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் போன்ற இதய நோய் அபாயங்கள் நடுத்தர வயதினருக்கு குறைந்திருப்பது உண்மைதான்.
ஆனால், உடல் பருமனால் ஏற்படும் மற்ற ஆபத்துகளான சர்க்கரை நோய், சிறுநீரக நோய்கள், கல்லீரல் பாதிப்புகள் மற்றும் புற்றுநோய் போன்ற பிற நோய்களுக்கான அபாயம் இன்னும் அப்படியேதான் இருக்கிறது.எனவே, மருந்துகள் மூலம் ரத்த அழுத்தத்தையும் கொழுப்பையும் கட்டுப்படுத்தினாலும், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை மற்றும் உடல் எடையை சீராக வைத்திருப்பது மற்ற நோய்களில் இருந்து தப்பிக்க மிகவும் அவசியமாகும்.
ஆய்வு:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(26)00758-0/fulltext