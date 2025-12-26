கருப்பு VS வெள்ளை உளுந்து: எதில் நன்மைகள் அதிகம்?
உளுந்தில் தோலை நீக்கும்போது, அதிலுள்ள பெரும் பகுதியான நார்ச்சத்தும், தாதுக்களும் நீக்கப்பட்டுவிடுகின்றன.
Published : December 26, 2025 at 1:22 PM IST
தமிழர் உணவு கலாச்சாரத்தில் உளுந்து என்பது வெறும் சுவைக்கான பொருள் மட்டுமல்ல, அது ஒரு மருந்தாகவே பார்க்கப்படுகிறது. காலையில் ஆவியில் வெந்த இட்லி முதல், மொறுமொறுப்பான தோசை, மெதுவடை என உளுந்து இல்லாத சமையலறையே இல்லை எனலாம்.
குறிப்பாக பெண்களுக்கு பூப்படைந்த காலம் முதல் பேறுகாலம் வரை இடுப்பு எலும்பை உறுதிப்படுத்தவும், கருப்பையை வலுப்படுத்தவும் உளுந்து களி மற்றும் கஞ்சி செய்து கொடுப்பது நம் மரபு. ஆனால், நாகரிக மாற்றத்தில் நாம் தோலுள்ள கருப்பு உளுந்தை விடுத்து, பாலிஷ் செய்யப்பட்ட வெள்ளை உளுந்திற்கு மாறிவிட்டோம். இந்த மாற்றம் நம் ஆரோக்கியத்தில் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.
கருப்பு உளுந்து: கருப்பு உளுந்து என்பது அதன் இயற்கையான வடிவம். இதில் உள்ள கறுப்பு நிறத் தோலில் தான் அதிகப்படியான நன்மைகள் ஒளிந்துள்ளன. வெள்ளை உளுந்தோடு ஒப்பிடும்போது கருப்பு உளுந்தில் நார்ச்சத்து மிக அதிகம்.
இது செரிமானத்தை மெதுவாக்கி, ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு சட்டென உயர்வதைத் தடுக்கிறது. இது கொழுப்பை குறைக்க உதவுவதாகவும் NCBI ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மலச்சிக்கல் பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து.
இதில் கால்சியம், மெக்னீசியம் மற்றும் பொட்டாசியம் தாராளமாக உள்ளன. வளரும் பெண் பிள்ளைகளுக்கும், மெனோபாஸ் நிலையை நெருங்கும் பெண்களுக்கும் எலும்புத் தேய்மானத்தைத் தடுக்க கருப்பு உளுந்து மிகச்சிறந்தது. ரத்த சோகையை நீக்கி, உடலில் ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்க இதில் உள்ள இரும்புச்சத்து உதவுகிறது. இதில் உள்ள அதிகப்படியான பொட்டாசியம் ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுக்குள் வைக்க உதவுகிறது.
வெள்ளை உளுந்து: வெள்ளை உளுந்து என்பது கருப்பு உளுந்தின் மேல் தோலை நீக்கிவிட்டு, இயந்திரங்கள் மூலம் பாலிஷ் செய்யப்பட்டு கிடைப்பதாகும். இதனை ஊற வைப்பதும், அரைப்பதும் எளிது. மாவு அதிகப்படியாகப் பொங்கி வரும் (Volume). இதனால் உணவகங்கள் மற்றும் அவசர கால சமையலுக்கு இது முன்னுரிமை பெறுகிறது.
இட்லி மற்றும் தோசை மிகவும் வெள்ளையாகவும், மென்மையாகவும் வர வெள்ளை உளுந்து உதவுகிறது. தோலை நீக்கும்போது, அதிலுள்ள பெரும்பகுதியான நார்ச்சத்தும், தாதுக்களும் நீக்கப்பட்டுவிடுகின்றன. இது பெரும்பாலும் மாவுச்சத்தாக (Carbohydrates) மட்டுமே எஞ்சுகிறது.
|பண்புகள்
|கருப்பு உளுந்து
|வெள்ளை உளுந்து
|ஊட்டச்சத்து
|மிக அதிகம்
|குறைவு
|செரிமானம்
|மெதுவாக செரிக்கும் (பசியைத் தாங்கும்)
|விரைவாக செரிக்கும்
|சுவை
|கூடுதல் சுவை
|மிதமான சுவை
|பயன்பாடு
|களி, கஞ்சி, வடை
|இட்லி, தோசை
எது சிறந்தது?
ஆரோக்கிய ரீதியாகப் பார்த்தால் கருப்பு உளுந்தே முதலிடம் பிடிக்கிறது. தோலில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கின்றன. தோலை நீக்கும்போது நாம் அதன் உயிரோட்டமான சத்துக்களையும் சேர்த்து நீக்கிவிடுகிறோம்.
இருப்பினும், இட்லி வெள்ளையாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள், வாரம் ஒருமுறையாவது கருப்பு உளுந்தை உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். குறிப்பாக உளுந்தங்கஞ்சி, உளுந்தங்களி அல்லது உளுந்து சாதம் செய்யும்போது கண்டிப்பாகத் தோலுள்ள கருப்பு உளுந்தையே பயன்படுத்த வேண்டும்.
கருப்பு உளுந்தை ஊறவைத்து, லேசாகத் தேய்த்து கழுவும்போது பாதித் தோலை மட்டும் நீக்கிவிட்டு மாவு அரைத்தால், இட்லி மென்மையாகவும் இருக்கும், சத்துக்களும் வீணாகாது. உடல் வலிமைக்கும், குறிப்பாகப் பெண்களின் ஆரோக்கியத்திற்கும் கருப்பு உளுந்து ஒரு வரப்பிரசாதம்.
