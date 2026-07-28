பிளாக் காபி பிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்: கல்லீரல் நோய் அபாயத்தை குறைப்பதாக ஆய்வில் தகவல்!
பிளாக் காபி குடிப்பவர்களுக்கு கல்லீரல் புற்றுநோய் பாதிப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு 47% குறைவதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : July 28, 2026 at 12:10 PM IST
தினமும் காலை காபி அருந்துவது நம்மில் பலருக்கும் ஒரு வழக்கமான பழக்கம். ஆனால், அதே காபி நம் உடலின் மிக முக்கிய உறுப்பான கல்லீரலையும் பல நோய்களில் இருந்து பாதுகாக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? சமீபத்தில் வெளியான சர்வதேச ஆய்வு ஒன்று, காபி குடிப்பதற்கும் கல்லீரல் ஆரோக்கியத்திற்கும் இடையே உள்ள நேர்மறையான தொடர்பை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
உலகளவில் சுமார் 25 சதவீத மக்கள் ‘ஃபேட்டி லிவர்’ எனப்படும் கல்லீரல் கொழுப்புப் பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தவறான உணவுமுறை, உடற்பயிற்சியின்மை மற்றும் நீரிழிவு நோயால் அதிகரிக்கும் இந்த பாதிப்புகளுக்கு, நாம் குடிக்கும் காபி ஒரு நல்ல அரணாக செயல்படுகிறது என்று இந்த ஆராய்ச்சி கூறுகிறது. காபியில் உள்ள இயற்கை சத்துக்கள் கல்லீரலில் கொழுப்பு படிவதை குறைப்பதுடன், திசுக்கள் சேதமடைவது மற்றும் புற்றுநோய் ஆபத்தையும் தடுக்க உதவுகின்றன.
நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் கல்லீரல் கோளாறுகள்
இன்றைய நவீன வாழ்வியல் சூழலில் கல்லீரல் தொடர்பான பிரச்சனைகள் வேகமாக அதிகரித்து வருகின்றன. குறிப்பாக, மது அருந்தாதவர்களுக்கும் ஏற்படும் 'நான்-ஆல்கஹாலிக் ஃபேட்டி லிவர்' (Non-alcoholic Fatty Liver) இன்றைக்கு பெரிய சவாலாக மாறியுள்ளது. உடலில் கொழுப்பு அதிகரிப்பது, ரத்த சர்க்கரை அளவு மாறுபடுவது மற்றும் உடல் உழைப்பு குறைவது ஆகியவையே இதற்கு முதன்மை காரணங்கள்.
கல்லீரலில் கொழுப்பு சேர தொடங்கும் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே (Grade 1) அதை கண்டறிந்து உணவு மற்றும் வாழ்வியல் மாற்றங்களை செய்யாவிட்டால், அது அடுத்தடுத்த ஆபத்தான நிலைகளுக்கு சென்றுவிடும். ஆரம்பத்தில் லேசான கொழுப்பு படிவாக தொடங்கி, பின்பு கல்லீரல் அழற்சி, திசுக்கள் வடுவாதல், கல்லீரல் சுருக்கம் மற்றும் இறுதியில் புற்றுநோய் வரை கொண்டு செல்லக்கூடும்.
3.5 லட்சம் பேரிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு
'யூகே பயோபேங்க்' (UK Biobank) என்ற சர்வதேச அமைப்பு, கல்லீரல் பாதிப்பு இல்லாத சுமார் 3,54,957 நபர்களை தேர்ந்தெடுத்து, தொடர்ந்து 13 ஆண்டுகள் கண்காணித்து இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டது.
அந்த ஆய்வின் முடிவுகளின்படி, தினமும் காபி அருந்துபவர்களுக்கு, காபி குடிக்காதவர்களை விட:
- கல்லீரல் சுருக்க நோய் (Cirrhosis) ஏற்படும் அபாயம் 32% வரை குறைகிறது.
- கல்லீரல் புற்றுநோய் பாதிப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு 47% குறைகிறது.
- கல்லீரல் நோய்களால் ஏற்படும் மரணங்களின் விகிதம் 42% குறைந்துள்ளது.
பால் காபி அல்ல!
பொதுவாக நம்மூரில் 'காபி' என்றதும் பாலும் சர்க்கரையும் தாராளமாக சேர்த்து அருந்தும் பானமே நினைவுக்கு வரும். ஆனால், கல்லீரலுக்கு நன்மை தருவது பால், சர்க்கரை சேர்க்கப்படாத சுத்தமான பிளாக் காபி (Black Coffee) மட்டுமே! பால் மற்றும் சர்க்கரை சேர்க்கும்போது காபியின் உண்மையான வீரியம் குறைவதுடன், அது கல்லீரலுக்கு கூடுதல் கொழுப்பையே தரும்.
பிளாக் காபியை மட்டும் அருந்தும்போது, அது உடலில் கொழுப்பு கரையும் வேகத்தை தூண்டுகிறது.
- ஆக்ஸிஜனேற்ற எதிர்ப்பிகள் (Antioxidants): பிளாக் காபியில் உள்ள பாலிஃபெனால்கள் மற்றும் குளோரோஜெனிக் அமிலம் ஆகியவை கல்லீரல் செல்களில் ஏற்படும் வீக்கத்தை குறைக்கின்றன.
- கொழுப்பு தேங்குவதை தடுத்தல்: கல்லீரல் செல்கள் தேவையின்றி கொழுப்பை சேமித்து வைப்பதை தடுத்து, ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்ட திசுக்கள் மெல்ல மீண்டு வர உறுதுணையாக இருக்கின்றன.
கல்லீரல் திசுக்கள் தழும்பாவதை தடுக்கும்
ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களின் எம்.ஆர்.ஐ ஸ்கேன் மற்றும் ரத்தப் பரிசோதனைகளை ஆராய்ந்தபோது, பிளாக் காபி குடிப்பவர்களின் கல்லீரலில் கொழுப்பு படிதல், இரும்புச்சத்து தேங்குதல் மற்றும் வீக்கம் குறைவாக இருந்தது தெரியவந்தது. காபியில் உள்ள அழற்சி எதிர்ப்பு குணங்கள், கல்லீரல் திசுக்கள் தழும்பாகிச் சேதமடைவதை தடுத்து, கல்லீரலை ஆரோக்கியமாக வைக்கும் புரதங்களின் அளவை உயர்த்துகின்றன.
காபியில் உள்ள சத்துக்கள் என்ன?
கஃபெய்ன் (Caffeine) உள்ள சாதாரண பிளாக் காபி மட்டுமின்றி, கஃபேய்ன் நீக்கப்பட்ட 'டீகாஃப்' (Decaf) காபியும் கல்லீரலுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. கஃபெய்ன், குளோரோஜெனிக் அமிலம், பாலிஃபெனால்கள், டைட்டர்பீன்கள், ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் ஆகியவை காஃபியில் உள்ள முக்கிய சத்துக்கள்.
கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்
ஆய்வு முடிவுகள் சாதகமாக இருக்கின்றன என்பதற்காக ஒரே நாளில் அதிக அளவில் காபி குடிக்கத் தொடங்க வேண்டியதில்லை.
- அளவோடு அருந்துங்கள்: ஒவ்வொருவரின் உடலும் காபியை ஏற்றுக்கொள்ளும் முறை மாறுபடும்.
- யாரெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும்?: உயர் ரத்த அழுத்தம், மனப்பதற்றம், தூக்கமின்மை பிரச்சனை உள்ளவர்கள் மற்றும் கர்ப்பிணிப் பெண்கள் காபி அளவை மருத்துவரின் ஆலோசனையோடு கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
- காபி மட்டுமே தீர்வாகாது: ஃபேட்டி லிவர் நோயை ஆரம்ப கட்டத்தில் மட்டுமே உணவு மற்றும் வாழ்வியல் மாற்றங்கள் மூலம் முழுமையாகச் சரிசெய்ய முடியும்.
ஆய்வு:
https://www.sciencedaily.com/releases/2026/07/260719035955.htm