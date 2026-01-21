ETV Bharat / health

பாத்ரூம் கழுவ பயன்படும் 'வெங்காரம்' உடல் எடையை குறைக்குமா? மாணவியின் உயிரை பறித்த Youtube வைத்தியம்!

போராக்ஸ் சுத்தம் செய்யவும், தொழிற்சாலை பயன்பாட்டிற்கும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வேதிப்பொருள். இது எந்த வடிவத்திலும் மனிதர்கள் உட்கொள்வதற்கானது அல்ல என்கிறார் நீரிழிவு நிபுணர் ஹரி கிஷன்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty images)
இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில், உலகமே நம் உள்ளங்கையில் சுருங்கிவிட்டது. கையில் இருக்கும் ஸ்மார்ட்போன் ஒரு அறிவுக்களஞ்சியமாக பார்க்கப்பட்டாலும், அதுவே பல நேரங்களில் ஒரு 'டிஜிட்டல் எமனாக' உருவெடுப்பதை நாம் உணர்வதில்லை.

குறிப்பாக, சமூக வலைதளங்களில் உலவும் தகவல்களை வேதவாக்காக நம்பும் இளைஞர்கள், முறையான மருத்துவ ஆலோசனையின்றி இணையதளங்களில் சொல்லப்படும் 'பாட்டி வைத்தியம்' மற்றும் 'நொடிப் பொழுது தீர்வுகளை' (Instant Hacks) கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றி வருகின்றனர்.

சமையல் குறிப்பு முதல் விண்வெளி வரை அனைத்திற்கும் தீர்வை வழங்கும் யூடியூப், இன்று ஆபத்தான சோதனைகளின் கூடாரமாகவும் மாறிவிட்டது. யூடியூப் பார்த்து துப்பாக்கி செய்வது, வெடிமருந்து தயாரிப்பது போன்ற செய்திகளை கடந்து, இப்போது 'மருத்துவம்' என்ற பெயரில் உயிரோடு விளையாடும் போக்கு அதிகரித்துள்ளது.

வெங்காரம்
வெங்காரம் (Getty images)

செலிபிரிட்டிகள் முதல் இன்ஃப்ளூயென்சர்கள் வரை பலரும் பதிவிடும் 'உடல் எடை குறைப்பு' வீடியோக்கள் பல லட்சம் பார்வைகளை பெறுகின்றன. இப்படியிருக்க, தமிழ்நாட்டில் உடல் எடையை குறைக்க முயன்ற ஒரு கல்லூரி மாணவி, யூடியூப் வீடியோவில் சொல்லப்பட்ட ஆலோசனையைப் பின்பற்றி 'வெங்காரம்' (Borax) உட்கொண்டதால் உயிரிழந்துள்ளார். இந்த சம்பவம் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் உலுக்கியுள்ளதுடன், சமூக வலைதளங்களின் நம்பகத்தன்மை குறித்த பெரும் கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது.

நடந்தது என்ன ? - துயர சம்பவத்தின் பின்னணி!

மதுரையை சேர்ந்த 19 வயது கல்லூரி மாணவி ஒருவர், தனது உடல் பருமனை எண்ணி வருத்தமடைந்துள்ளார். எடையைக் குறைக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில், சமூக வலைதளங்களில் அதற்கான தீர்வுகளைத் தேடியுள்ளார். அப்போது, ஒரு யூடியூப் பக்கத்தில், 'வெங்காரம்' (Borax) உட்கொண்டால் உடலில் உள்ள தேவையற்ற கொழுப்புகள் கரைந்து உடல் மெலியும் என்ற வீடியோவைப் பார்த்துள்ளார்.

அதில் கூறப்பட்ட தகவலை உண்மை என நம்பிய மாணவி, கடந்த 16-ம் தேதி நாட்டு மருந்து கடை ஒன்றில் வெண்காரத்தை வாங்கி வந்துள்ளார். கடந்த சனிக்கிழமை அன்று அந்தப் பொடியை அவர் உட்கொண்ட நிலையில், அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே அவருக்குத் தீவிர வாந்தியும், வயிற்றுப்போக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது. உடனடியாகத் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்றும் பலனின்றி, அவரது உடல்நிலை மோசமடைந்தது.

வயிற்றுப்போக்கில் ரத்தம் வெளியேறி, கடுமையான வயிற்று வலியால் துடித்த மாணவி, மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார். இது குறித்துப் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதனை படிக்கும் போது பலருக்கும் 'போராக்ஸ்' என்ற பெயரை எங்கோ கேட்ட ஞாபகம் இருக்கும். பாத்ரூம் கழுவுவதற்கு போராக்ஸ் தான் பயன்படுத்த படுகின்றது என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா?

வெங்காரம் எதற்கெல்லாம் பயன்படுகிறது
வெங்காரம் எதற்கெல்லாம் பயன்படுகிறது (ETV Graphics)

வெங்காரம் (Borax) என்றால் என்ன? அது எவ்வளவு ஆபத்தானது?

" போராக்ஸ் சுத்தம் செய்யவும், தொழிற்சாலை பயன்பாட்டிற்கும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வேதிப்பொருள். இது எந்த வடிவத்திலும் மனிதர்கள் உட்கொள்வதற்கானது அல்ல. போராக்ஸ் உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும் என்றோ அல்லது ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் என்றோ கூறப்படுவதற்கு எந்தவிதமான அறிவியல் ஆதாரமும் இல்லை" என்கிறார் ஹைதராபாத் யசோதா மருத்துவமனையின் நீரிழிவு நிபுணர் ஹரி கிஷன் பூருகு.

வெங்காரம் அல்லது போராக்ஸ் என்பது சோடியம் டெட்ராபோரேட் (Sodium Tetraborate) எனப்படும் ஒரு கனிமமாகும். இது பொதுவாக வீடுகளை சுத்தம் செய்யவும், சலவை பொருட்களிலும், பூச்சிக்கொல்லிகளிலும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு ரசாயனம். உணவுத் தரக் குறியீடு, உணவுகளில் போராக்ஸைப் பயன்படுத்த அனுமதிப்பதில்லை என்கிறது Borax and boric acid என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரை.

இதனை உட்கொண்டால் உடலில் என்ன மாற்றம் ஏற்படும் தெரியுமா?

  • போராக்ஸ் ஒரு நச்சுப் பொருள். இதை சிறிய அளவில் உட்கொண்டாலும் அது கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகங்களைப் படிப்படியாகப் பாதிக்கும்.
  • இது வயிற்றின் உட்புறச் சுவர்களை அரித்து புண்களை (Ulcers) ஏற்படுத்தும். ரத்த வாந்தி மற்றும் கடுமையான வயிற்றுப்போக்கிற்கு இது வழிவகுக்கும்.
  • அதிகப்படியான போராக்ஸ் மூளை மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தை செயலிழக்க செய்து, வலிப்பு மற்றும் சுயநினைவற்ற நிலையை உண்டாக்கும்.
  • உடலில் உள்ள திரவ சமநிலையை சீர்குலைத்து, பல உறுப்புகள் செயலிழப்பு (Multi-organ failure) காரணமாக மரணத்தை விளைவிக்கும்.

வெங்காரம் என்பது சமையல் சோடா (Baking Soda) போன்றது அல்ல. இவை இரண்டையும் குழப்பிக்கொள்வது உயிருக்கே ஆபத்தாக முடியும்.

யூடியூப் வீடியோக்கள் - மக்களின் மனநிலையில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம்:

"அந்த இளம்பெண்ணுக்கு ஏற்பட்ட இந்த துரதிர்ஷ்டவசமான சம்பவம், சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்படும் சுகாதார ஆலோசனைகளைக் குருட்டுத்தனமாகப் பின்பற்றுவதால் ஏற்படும் அபாயங்களைக் காட்டுகிறது. இணையத்தில் பரவும் பல எடை குறைப்பு முறைகள், அதில் உள்ள மருத்துவ அபாயங்களை விளக்காமல் 'குறுக்கு வழி' தீர்வுகளை ஊக்குவிக்கின்றன.

குறிப்பாக இளைஞர்கள், அறிவியல் அடிப்படை இல்லாத தனிப்பட்ட கதைகள் அல்லது வைரல் வீடியோக்களால் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். எடை குறைப்பு என்பது சமச்சீரான உணவு, முறையான உடற்பயிற்சி மற்றும் தொழில்முறை மருத்துவ வழிகாட்டுதல் போன்ற பாதுகாப்பான, அறிவியல் பூர்வமான முறைகள் மூலமாகவே அணுகப்பட வேண்டும்.

வெங்காரம் உட்கொண்டால் ஏற்படும் பின்விளைவுகள்
வெங்காரம் உட்கொண்டால் ஏற்படும் பின்விளைவுகள் (ETV Graphics)

எந்தவொரு வேதிப்பொருள் அல்லது குறுக்கு வழியும் முறையான மருத்துவச் சிகிச்சைக்கு ஈடாகாது. எந்தவொரு உணவுமுறை அல்லது எடை குறைப்பு முயற்சியை மேற்கொள்வதற்கு முன்பும் தகுதியுள்ள மருத்துவ நிபுணர்களைக் கலந்தாலோசிப்பது அவசியம்" என வலியுறுத்துகிறார் நீரிழிவு நிபுணர் ஹரி கிஷன்.

  • அல்காரிதம் என்னும் வலை: நீங்கள் ஒருமுறை 'உடல் எடை குறைப்பு' என்று தேடினால், யூடியூப் அல்காரிதம் அது தொடர்பான நூற்றுக்கணக்கான வீடியோக்களை உங்கள் முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்தும். இதில் எது உண்மை, எது பொய் என்று பிரித்தறியும் பக்குவம் பலருக்கு இருப்பதில்லை.
  • போலித் தோற்றம்: 'ஒரே வாரத்தில் 10 கிலோ குறையும்' போன்ற கவர்ச்சிகரமான தலைப்புகள் (Clickbait) மக்களை எளிதில் ஈர்க்கின்றன. வீடியோவில் பேசுபவர்கள் மருத்துவர்கள் போல வேடமிட்டோ அல்லது அதிகாரப்பூர்வமான தொனியிலோ பேசுவது மக்களிடையே ஒரு மாயையான நம்பிக்கையை உருவாக்குகிறது.
  • உடல் தோற்றம் குறித்த தாழ்வு மனப்பான்மை: சமூக வலைதளங்களில் மற்றவர்களின் 'கச்சிதமான' உடல் தோற்றத்தைப் பார்த்து, தாமும் அப்படி மாற வேண்டும் என்ற அழுத்தத்திற்கு (Body Shaming pressure) இளைஞர்கள் ஆளாகிறார்கள். இந்த அழுத்தம் அவர்களை ஆபத்தான முடிவுகளை எடுக்கத் தூண்டுகிறது.
  • சமூக வலைதளங்களின் பொறுப்பற்ற தன்மை: யூடியூப் போன்ற தளங்களில் பதிவேற்றப்படும் வீடியோக்களுக்கு முறையான தணிக்கை கிடையாது. எவர் வேண்டுமானாலும் எந்தக் கருத்தையும் மருத்துவ ஆலோசனையாக வழங்க முடியும் என்ற நிலை நீடிக்கிறது.

விழிப்புணர்வு அவசியம்!

இயற்கையானது என்றோ அல்லது உடனடித் தீர்வு என்றோ சந்தைப்படுத்தப்படும் ஒரு பொருள் மிகவும் ஆபத்தானதாகவோ அல்லது மரணத்தை விளைவிக்கக்கூடியதாகவோ இருக்கலாம். இணையத்தில் உடல் எடையைக் குறைக்கச் சொல்லும் வீடியோக்கள் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த, சோதிக்கப்படாத மற்றும் ஆபத்தான முறைகளை வலியுறுத்துகின்றன என்கிறார் ஸ்டெரிஸ் ஹெல்த்கேர் தலைவர் ஜீவன் கசாரா.

மேலும் அவர் கூறுகையில், "வெவ்வேறு வயது, உடல் அமைப்பு, வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் நோய்களை கொண்ட நபர்கள் இந்த ஆதாரமற்ற முறைகளால் வெவ்வேறு விதமாகப் பாதிக்கப்படலாம். இது மின்பகுபொருள் (electrolyte) சமமின்மை, உறுப்பு செயலிழப்பு, இதயப் பிரச்சனைகள் மற்றும் விஷமாதல் போன்ற அபாயங்களை ஏற்படுத்தும்.

மிக வேகமான மற்றும் தீவிரமான உணவுக்கட்டுப்பாட்டு முறைகள் இளைஞர்களுக்கு மிகவும் ஆபத்தானவை. இது அவர்களின் உடல் தோற்றம் குறித்த கவலையை அதிகரித்து, சுயமரியாதையைக் குறைக்கிறது. உடல் நலம் மற்றும் எடை குறைப்பு தொடர்பாக வேறு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேட்கலாம். அவற்றிற்கான அறிவியல் பூர்வமான தகவல்களை வழங்க மருத்துவர்கள் தயாராக உள்ளனர்" என்றார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty images)

தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து வரும் காலத்தில், அறிவைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் தளங்கள் உயிரைப் பறிக்கும் தளங்களாக மாறுவது வேதனையானது. அந்த மாணவியின் உயிரிழப்பு ஒரு தனிநபர் மரணமல்ல, அது சமூக வலைதளங்களின் போலித்தனத்திற்குப் பலியான ஒரு விழிப்புணர்வுக்கான எச்சரிக்கை மணி.

எடையைக் குறைக்க நினைப்பவர்கள் மருந்து கடைகளையோ, யூடியூப்பையோ தேடிச் செல்வதை விடுத்து, தகுதி வாய்ந்த மருத்துவர்களை அணுகுவதே சிறந்தது. இனியாவது இத்தகையத் தவறான வழிகாட்டல்களைத் தடுத்து நிறுத்தச் சட்டங்களும், சமூகப் பொறுப்பும் ஒன்றிணைய வேண்டும்.

உயிரா? உருவமா? அழகாக இருக்க வேண்டும், ஒல்லியாக மாற வேண்டும் என்ற ஆசை தவறல்ல. ஆனால், அதற்காகத் தேர்ந்தெடுக்கும் வழி முறையானதாக இருக்க வேண்டும். ஒரு வீடியோவில் வரும் நபர் மருத்துவர் அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என மருத்துவர் வலியுறுத்துகின்றனர்.

உடல் உழைப்பும், சரியான உணவுமே எடையைக் குறைக்க உதவும். குறுக்கு வழியில் எடையைக் குறைக்க நினைப்பது இறுதியில் மரணத்தில் தான் முடியும் என்பதற்கு இந்த மதுரை மாணவியின் மரணம் ஒரு எச்சரிக்கை மணி.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

