கிராமத்து உணவும் கடின உழைப்பும் குறைந்ததா? தமிழக கிராமங்களில் 10ல் 3 பேருக்கு ரத்த அழுத்தம்!

நகரங்களை போலவே கிராமங்களிலும் இப்போது உடல் பருமன் மற்றும் குறைவான உடல் உழைப்பு என்பது பெரும் சவாலாக மாறியுள்ளது.

By ETV Bharat Health Team

Published : April 6, 2026 at 10:33 AM IST

தமிழகத்தின் கிராமப்புற வாழ்க்கை முறை என்பது ஒரு காலத்தில் ஆரோக்கியத்திற்கும் கடின உழைப்பிற்கும் பெயர்போனதாக இருந்தது. ஆனால், சமீபத்திய மருத்துவ ஆய்வுகள் அந்த பிம்பத்தை மெல்ல மெல்ல மாற்றி வருகின்றன. குறிப்பாக, அமைதியாக வந்து உயிரைப் பறிக்கும் ரத்த அழுத்த நோய், இப்போது கிராமப்புற மக்களைப் பெருமளவில் ஆட்கொள்ள தொடங்கியுள்ளது.

எஸ். லதா மகேஸ்வரி, ஆர்.ஜி. ஆனந்த் மற்றும் ஜெயலட்சுமி ஆகியோர் இணைந்து மேற்கொண்ட புதிய ஆய்வின்படி, தமிழக கிராமப்புறங்களில் ரத்த அழுத்தப்பாதிப்பு கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் உயர்ந்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது. 2016-ஆம் ஆண்டில் 21.4 சதவீதமாக இருந்த இந்த பாதிப்பு, 2026-ஆம் ஆண்டில் 29.8 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளதாக ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.

10 ஆண்டுகள் காத்திருந்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வு:

இந்த விரிவான சமூக அடிப்படையிலான ஆய்வானது, 2026 ஜனவரி-மார்ச் மாதத்திற்கான 'இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் மெடிசின் அண்ட் பப்ளிக் ஹெல்த்' (International Journal of Medicine and Public Health) இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வின் மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், சரியாக பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 2016-இல் எந்தக் கிராமங்களில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டதோ, அதே பகுதிகளில் மீண்டும் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

18 வயதுக்கு மேற்பட்ட சுமார் 800 நபர்களிடம் நேரடியாக சென்று தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டன. முறையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்த நபர்களின் சராசரி வயது 56 ஆக இருந்தது. இதில் ஆண்களை விடப் பெண்கள் (52.2%) சற்றே அதிக அளவில் பங்கேற்றனர். ஒரு தசாப்த கால இடைவெளியில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் உடல்நலம் எப்படி மாறியிருக்கிறது என்பதை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க இந்த ஆய்வு ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாக அமைந்துள்ளது.

கிராமப்புறங்களில் உடல் பருமனும் வாழ்க்கை மாற்றமும்

நகரங்களைப் போலவே கிராமங்களிலும் இப்போது உடல் பருமன் மற்றும் குறைவான உடல் உழைப்பு என்பது பெரும் சவாலாக மாறியுள்ளது. ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் 37 சதவீதம் பேர் தங்களது உயரத்திற்கு ஏற்ற எடையை விட அதிக எடையுடன் (Obese/Overweight) இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல், 42.3 சதவீதம் பேர் அன்றாட வாழ்வில் மிக குறைந்த அளவே உடல் உழைப்பை கொண்டுள்ளனர். முன்பு வயல் வேலைகளிலும், அன்றாடப் பணிகளிலும் சுறுசுறுப்பாக இருந்த நிலை மாறி, இப்போது போக்குவரத்து வசதிகள் மற்றும் இயந்திரமயமான வேலைகளால் நடப்பதும் குறைந்துவிட்டது. இத்தகைய மாற்றங்கள் உடலில் தேவையற்ற கொழுப்பு சேரவும், அதன் விளைவாக ரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கவும் முக்கியக் காரணமாக அமைகின்றன.

பாதிப்பை அதிகரிக்கும் காரணிகள்

ரத்த அழுத்தம் ஏற்படுவதற்குப் பல்வேறு காரணங்கள் இருந்தாலும், வயது மற்றும் உடல் எடை ஆகியவை மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன என்கிறது ஆய்வு. இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் பின்வரும் காரணிகளை சுட்டிக்காட்டுகின்றன,

  1. 45 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு ரத்த அழுத்தம் வருவதற்கான வாய்ப்பு இளைஞர்களை விட 3.4 மடங்கு அதிகமாக உள்ளது.
  2. உடல் பருமன் உள்ளவர்களுக்கு இந்த பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கான அபாயம் 2.8 மடங்கு அதிகம்.
  3. போதிய உடற்பயிற்சி அல்லது உடல் உழைப்பு இல்லாதவர்களுக்கு 1.9 மடங்கு பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
  4. மேலும், குடும்பத்தில் ஏற்கனவே ஒருவருக்கு ரத்த அழுத்தம் இருந்தால், அந்தப் பரம்பரைத் தொடர்பின் காரணமாகவும் பாதிப்பு ஏற்படுவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

மாறிவரும் உணவு முறையும் அபாயமும்

கிராமப்புறங்களில் பாரம்பரிய உணவு முறைகள் மறைந்து, பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் அதிக உப்பு சேர்த்த சிற்றுண்டிகளின் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது. நகர்ப்புற கலாச்சாரத்தின் தாக்கம் கிராமங்களுக்குள் ஊடுருவியதால், ரத்தக் கொதிப்பு போன்ற தொற்றாத நோய்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.

ரத்த அழுத்தம் என்பது ஆரம்பத்தில் எந்த அறிகுறியையும் காட்டாது என்பதால், பலர் தங்களுக்குப் பாதிப்பு இருப்பதே தெரியாமல் இருக்கின்றனர். இதனை சரியாக கவனிக்கத் தவறினால், அது திடீர் மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் போன்ற உயிருக்கு ஆபத்தான நிலைக்குக் கொண்டு செல்லும் என்று ஆய்வு ஆசிரியவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்:

இந்த அபாயகரமான போக்கை தடுக்க வேண்டுமானால், கிராமப்புறங்களில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது மிகவும் அவசியமாகும். குறிப்பாக, ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் வழக்கமான ரத்த அழுத்தப் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். மக்கள் தங்களின் 40 வயதிற்குப் பிறகு அவ்வப்போது பரிசோதனை செய்து கொள்வதைக் கட்டாயமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

உப்பு பயன்பாட்டைக் குறைத்தல், தினமும் குறைந்தது 30 நிமிடங்கள் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் காய்கறிகளை அதிகம் சேர்த்துக் கொள்ளுதல் போன்ற எளிய வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்கள் மூலம் இந்த பாதிப்பிலிருந்து தப்பிக்க முடியும். அரசு மற்றும் தன்னார்வ அமைப்புகள் இணைந்து கிராமப்புறங்களில் முறையான விழிப்புணர்வு முகாம்களை நடத்த வேண்டும் என்பதே இந்த ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது.

இதையும் படிங்க:

என்ன பண்ணாலும் உடல் எடை குறைய மாட்டேங்குதா? காரணமாகும் 3 ஹார்மோன் மாற்றங்கள்!

மன அழுத்தம் முதல் எலும்பு வலிமை வரை..'வாக்கிங்' செல்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்?

