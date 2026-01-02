உஷார்! புற்றுநோய் அபாயத்தை ரகசியமாக அதிகரிக்கும் 7 சாதாரண பழக்கங்கள்!
ஒரு நாளைக்கு 50 கிராம் பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி சாப்பிடுவது கூட பெருங்குடல் புற்றுநோய் அபாயத்தை கணிசமாக அதிகரிக்கிறது.
Published : January 2, 2026 at 5:10 PM IST
புற்றுநோய் என்பது ஏதோ ஒரு நாள் சாப்பிடும் தவறான உணவினால் வருவதல்ல. அது நாம் சாதாரணமாக நினைத்து தினசரி செய்யும் சில பழக்கவழக்கங்களின் விளைவாக உருவாகிறது. புகைபிடித்தல் அல்லது மது அருந்துதல் மட்டுமே புற்றுநோயை உண்டாக்கும் என்று பலர் நினைக்கிறார்கள்.
ஆனால், நாம் உணவை எப்படிச் சமைக்கிறோம், எப்படி சூடுபடுத்துகிறோம், எப்படிச் சேமிக்கிறோம் என்பது மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இந்த மாற்றங்கள் உடனடியாக தெரியாது, மெதுவாகவும், கண்ணுக்குத் தெரியாமலும் உங்கள் செல்களைப் பாதிக்கின்றன என்கிறது ஆய்வு. அந்த வகையில், புற்றுநோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கும் சாதாரண பழக்கங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
எண்ணெயை மீண்டும் மீண்டும் சூடுபடுத்துதல்: நமது இந்திய சமையலறைகளில் எண்ணெயை வீணாக்க கூடாது என்பதற்காக மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துவது வழக்கம். ஆனால், எண்ணெய் ஒரு முறை அதன் கொதிநிலையை தாண்டி குளிர்ந்த பிறகு, அதன் மூலக்கூறு அமைப்பு மாறுகிறது.
அதை மீண்டும் சூடுபடுத்தும்போது 'ஆல்டிஹைடுகள்' (Aldehydes) போன்ற நச்சுக்கள் உருவாகின்றன. இவை உடலில் வீக்கத்தையும் (Inflammation), DNA பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தி புற்றுநோய்க்கு வழிவகுக்கின்றன என்கிறது NCBI ஆய்வு.
கருகிய அல்லது அதிக அளவில் வறுக்கப்பட்ட உணவுகள்: கபாப், ரோட்டி அல்லது பிரட் போன்றவற்றில் இருக்கும் அந்த சுட்ட கறுப்புப் பகுதி (Charred edges) சுவையாக இருக்கலாம், ஆனால் அது ஆபத்தானது. உணவு கருகும்போது அதில் 'ஹெட்டோரோசைக்ளிக் அமைன்கள்' (HCAs) மற்றும் PAHs போன்ற வேதிப்பொருட்கள் உருவாகின்றன. இவை பெருங்குடல் மற்றும் கணைய புற்றுநோயுடன் தொடர்புடையவை என சர்வதேச புற்றுநோய் ஆய்வு நிறுவனம் எச்சரிக்கிறது.
பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சிகளை தினசரி சாப்பிடுதல்: சாசேஜ் (Sausages), பேக்கன், ஹாம், சலாமி போன்ற பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சிகளில் சுவைக்காகச் சேர்க்கப்படும் 'நைட்ரைட்டுகள்' நம் உடலுக்குள் செல்லும்போது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் வேதிப்பொருட்களாக மாறுகின்றன. ஒரு நாளைக்கு 50 கிராம் பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி சாப்பிடுவது கூட பெருங்குடல் புற்றுநோய் அபாயத்தை கணிசமாக அதிகரிக்கிறது என எச்சரிக்கிறது WHO.
மிக அதிக சூட்டில் பானங்களை அருந்துதல்: தினமும் டீ, காபி அல்லது கஷாயங்களை மிகவும் கொதிக்கும் நிலையில் (65°C க்கும் மேல்) குடிப்பது ஆபத்தானது. இந்த அதிக வெப்பம் உணவுக்குழாயின் (Oesophagus) உட்புறத் திசுக்களைத் தொடர்ந்து காயப்படுத்துகிறது. இக்காயங்கள் ஆறாமல் மீண்டும் மீண்டும் வெப்பத்தால் பாதிக்கப்படும்போது, அவை புற்றுநோய் செல்களாக மாற வாய்ப்புள்ளது என NCBI ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
பாக்கெட்டில் அடைக்கப்பட்ட 'ஆரோக்கிய' உணவுகள்: புரத பார்கள் (Protein bars), சுவையூட்டப்பட்ட ஓட்ஸ், காலை உணவு தானியங்கள் மற்றும் டயட் பிஸ்கட்கள் ஆரோக்கியமானவை என நாம் நம்புகிறோம். ஆனால், இவற்றில் சேர்க்கப்படும் சுவையூட்டிகள், செயற்கை இனிப்புகள் மற்றும் நிறமூட்டிகள் உடலில் நாள்பட்ட வீக்கத்தை (Chronic inflammation) உண்டாக்குகின்றன. இது புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறது.
பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை புறக்கணித்தல்: உடல் எடையை குறைக்க நினைக்கும் போது மட்டுமே காய்கறிகளை சாப்பிடுவது ஒரு தவறான பழக்கம். நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளை குறைவாக சாப்பிடுவது புற்றுநோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. நார்ச்சத்து குடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றவும், நல்ல பாக்டீரியாக்களை வளர்க்கவும் அவசியம். ஒரு நாளைக்கு 20 கிராமுக்கும் குறைவாக நார்ச்சத்து உட்கொள்பவர்களுக்குப் பெருங்குடல் புற்றுநோய் வர அதிக வாய்ப்புள்ளது.
பிளாஸ்டிக் பாத்திரங்களில் சூடுபடுத்துதல்: உணவை பிளாஸ்டிக் பாத்திரங்களில் வைத்து மைக்ரோவேவ் ஓவனில் சூடுபடுத்துவது அல்லது பிளாஸ்டிக் கவர்களில் சூடான உணவை வாங்குவது, பிளாஸ்டிக்கில் உள்ள நச்சுக்களை உணவில் கலக்கச் செய்கிறது. இது ஹார்மோன் சமநிலையைச் சீர்குலைத்து பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும்.
இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் ஒரே நாளில் நிகழ்வதில்லை. "ஒரு முறைதானே" என்று நாம் செய்யும் அலட்சியமே புற்றுநோய்க்கான விதையாக மாறுகிறது. சமைக்கும் முறையில் கவனம் செலுத்துவதும், இயற்கையான நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதும், அதிக வெப்பத்தைத் தவிர்ப்பதும் நம்மை பாதுகாக்கும் எளிய வழிகளாகும்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.