நோய் எதிர்ப்பு சக்தி முதல் தூக்கம் வரை: ஒட்டுமொத்த நன்மைகளையும் பெற பூசணி விதைகள் எப்படி, எப்போது சாப்பிடலாம்?
பூசணி விதைகள், விந்தணு உற்பத்தி மேம்பாடு, காயம் ஆற்றுதல் , நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு, அழற்சி எதிர்ப்பு, ஆக்ஸிஜனேற்ற எதிர்ப்பு மற்றும் வயிற்றுப் புண் எதிர்ப்பு பண்புகளை கொண்டுள்ளது.
Published : October 15, 2025 at 1:14 PM IST
பூசணி விதைகள் சக்திவாய்ந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் ஆரோக்கிய நன்மைகளின் களஞ்சியமாகும். இவை மெக்னீசியம், துத்தநாகம் (Zinc), இரும்புச்சத்து, புரதம் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் நிறைந்த ஆதாரமாக இருப்பதால், இவை 'சூப்பர்ஃபுட்' பட்டியலில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
பூசணி விதைகளில் அமினோ அமிலமான டிரிப்டோஃபான் (Tryptophan) நிறைந்துள்ளது. இந்த அமினோ அமிலத்தை உடல் செரோடோனின் மற்றும் மெலடோனின் ஹார்மோன்களாக மாற்றுகிறது. இந்த ஹார்மோன்கள் மனநிலையையும் (Mood) தூக்கத்தையும் ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. பூசணி விதைகள் போன்ற டிரிப்டோஃபான் அதிகமாக உள்ள உணவுகளை உட்கொள்வது மனச்சோர்வைப் போக்கவும், தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும் என்கிறது NIH ஆய்வு.
அதுமட்டுமல்லாமல், பூசணி விதைகள், விந்தணு உற்பத்தி மேம்பாடு, காயம் ஆற்றுதல், நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு , அழற்சி எதிர்ப்பு, ஆக்ஸிஜனேற்ற எதிர்ப்பு மற்றும் வயிற்றுப் புண் எதிர்ப்பு பண்புகள் மற்றும் சிறுநீரகச் சுரப்பி வீக்கத்திற்கான சிகிச்சை போன்றவற்றில் உதவுவதாகவும் ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இவ்வளவு நன்மைகளை நிறைந்த பூசணி விதைகளை, எப்படி மற்றும் எப்போது சாப்பிட்டால் நன்மைகள் அதிகம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
காலை எடுத்துக்கொள்வதன் நன்மைகள்: பூசணி விதைகளை இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சாப்பிட்டால் தான் நன்மைகள் அதிகம் என எந்தவொரு ஆய்வும் இல்லை என்றாலும், பூசணி விதைகளை காலையில் சாப்பிடுவது, அந்த நாளைக் கிக்ஸ்டார்ட் செய்யத் தேவையான ஆற்றலை உடலுக்கு வழங்க முடியும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள். இவை துத்தநாகம் (Zinc) நிறைந்தது. இது நோய் எதிர்ப்புச் செல்களின் செயல்பாட்டிற்கும் (immune cell function) மற்றும் தொற்றுகளை எதிர்த்துப் போராடவும் இன்றியமையாதது. இவை சளிப் பிடிக்கும் கால அளவையும் தீவிரத்தையும் குறைக்க உதவுகின்றன.
உடற்பயிற்சிக்குப் பின் சாப்பிடுவது: உடற்பயிற்சிக்கு பின் சாப்பிட ஏற்ற சிறந்தது பூசணி விதைகள் என கூறப்படுகிறது. ஏனெனில், இவை புரதம் நிறைந்து காணப்படுவதால், தசை திசுக்களைச் சரிசெய்து உருவாக்க உதவுகின்றன. ஒரு கைப்பிடி பூசணி விதைகளில் சுமார் 7 கிராம் புரதம் உள்ளது. NCBI ஆய்வின்படி, இவை லூசின், ஐசோலூசின் மற்றும் வாலின் உட்பட ஒன்பது அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்களை கொண்டுள்ளன. இவை தசைப் புரதச் சேர்க்கைக்கு உதவுகின்றன.
தூங்குவதற்கு முன் உள்ள நன்மைகள்: தூங்குவதற்கு முன் பூசணி விதை உட்கொள்வது ஆரோக்கியமான பழக்கமாகும். ஏனெனில், இவற்றில் டிரிப்டோஃபான் நிறைந்துள்ளது. இது மனநிலையை மேம்படுத்தும்மற்றும் தூக்க ஹார்மோன் ஆகியவற்றை உற்பத்தி செய்ய உதவுகிறது. மேலும், இவற்றில் உள்ள அதிக மெக்னீசியம் உள்ளடக்கம் நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்தி, விரைவாகத் தூங்க உதவுகிறது. விதைகளில் காணப்படும் துத்தநாகம் சத்து டிரிப்டோஃபானை செரோடோனின் மற்றும் மெலடோனினாக மிகவும் திறமையாக மாற்ற உதவுகிறது.
பூசணி விதைகளை உட்கொள்ள ஏற்ற வழிகள்:
ஸ்மூத்தி மற்றும் ஷேக்குகள்: இன்றைய பரபரப்பான வாழ்க்கை சுழலில், பலரும் ஸ்மூத்தி மற்றும் ஷேக்குகளை காலை உணவாக எடுத்துக்கொள்கின்றனர். அதனுடன், 1 முதல் 2 டீஸ்பூன் பூசணி விதைகளை அரைத்தோ அல்லது மேல் தூவி எடுத்துக்கொள்ளலாம். இது மணமூட்டும் சுவை, புரதம் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்பை அளிக்கும். இல்லையென்றால், சூப் மற்றும் சாலட்களில் தூவி சாப்பிடலாம்.
சட்னி: கொத்தமல்லி மற்றும் புதினா சட்னி அல்லது தேங்காய்ச் சட்னி செய்யும்போது, ஒரு கைப்பிடி வறுத்த விதைகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் ஒரு தனித்துவமான சுவையையும் கூடுதலான ஊட்டச்சத்தையும் கொடுக்கும்.
லட்டுகள் அல்லது எனர்ஜி பார்: பூசணி விதைகளை அதன் தன்மையில் சாப்பிட பிடிக்காதவர்கள், மற்ற நட்ஸ் வகைகளுடன் சேர்த்து லட்டு அல்லது எனர்ஜி பார்கள் செய்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். இல்லையென்றால், பொடியாக அரைத்து பாலில் கலந்து குடிக்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.