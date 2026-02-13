ETV Bharat / health

ஞாபக மறதி வராமல் தடுக்கணுமா? மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் உணவுகளை எடுத்துக்கோங்க!

மது அருந்துவது குறுகிய கால நினைவாற்றல், கவனிக்கும் திறன் மற்றும் தூக்கத்தை பாதிக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
மூளை, நாம் செலவிடும் மொத்த ஆற்றலில் 20 சதவீதத்தை எடுத்து கொள்கிறது. பல நேரங்களில் நமக்கு ஏற்படும் கவனக்குறைவு, சோர்வு அல்லது 'மூளை மந்தநிலை' (Brain Fog) ஆகியவற்றிற்கு தூக்கமின்மையோ அல்லது மன அழுத்தமோ மட்டும் காரணமல்ல, நாம் உண்ணும் உணவும் ஒரு முக்கிய காரணமாகும்.

நாம் எதை சாப்பிடுகிறோம் என்பது நமது மூளையை கூர்மையாக்கவும் முடியும் அல்லது மந்தமாக்கவும் முடியும் என்கிறது ஆய்வு. ஊட்டச்சத்து மற்றும் நரம்பியல் ஆய்வுகளின்படி, சில உணவுகள் நினைவாற்றல், கவனிக்கும் திறன் மற்றும் மனநிலையை மேம்படுத்துகின்றன.

அதே சமயம், சில உணவுகள் மூளையில் வீக்கத்தை உண்டாக்கி நம்மை சோர்வடைய செய்கின்றன. மூளையை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ள எவற்றை சாப்பிட வேண்டும், எவற்றை தவிர்க்க வேண்டும் என்பது குறித்த பட்டியலை டாக்டர் வாசிலி எலியோபௌலோஸ் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்:

சால்மன் மீன்: சால்மன் போன்ற கொழுப்பு நிறைந்த மீன்கள் 'DHA' எனப்படும் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களின் சிறந்த மூலமாகும். இது மூளை செல்களின் சவ்வுகளை உருவாக்கவும், நரம்பணுக்களின் வலிமையைப் பராமரிக்கவும் அவசியமானது.

ஒமேகா-3 கொழுப்பானது வயது முதிர்வால் ஏற்படும் நினைவாற்றல் குறைபாட்டை தடுத்து, கவனிக்கும் திறனை அதிகரிக்கிறது என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. மூளையின் கட்டமைப்புக்கு இந்த மீன் ஒரு சிறந்த எரிபொருளாக செயல்படுகிறது.

புளூபெர்ரி பழங்கள்: இந்த பழங்கள் மூளையைப் பாதுகாக்கும் கவசம் போன்றது. இதில் உள்ள 'ஆந்தோசயினின்' (Anthocyanins) என்ற ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் மூளையில் ஏற்படும் வீக்கத்தைக் குறைக்கின்றன.

இவை நரம்பணுக்களுக்கு இடையேயான தொடர்பை வலுப்படுத்துகின்றன. புளூபெர்ரி பழங்களை தொடர்ந்து சாப்பிடுபவர்களுக்கு கற்றல் திறன் அதிகரிப்பதோடு, முதுமையில் ஏற்படும் மூளைச் சிதைவு பெருமளவு குறைவதாக மருத்துவச் சோதனைகள் நிரூபித்துள்ளன.

அவகேடோ: அவகேடோ பழத்தில் மூளை செல்களின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கும் ஒற்றை நிறைவுறா கொழுப்புகள் (Monounsaturated fats) நிறைந்துள்ளன. நரம்பணுக்களுக்கு இடையே சமிக்ஞைகள் விரைவாக பாய்வதற்கு இந்தக் கொழுப்புகள் உதவுகின்றன.

மேலும், இது ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி, மூளைக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களை தடையில்லாமல் கொண்டு சேர்க்கிறது. இதனால் மூளை எப்போதும் சுறுசுறுப்பாகவும் திறமையாகவும் செயல்பட முடிகிறது.

முட்டை: முட்டையில் 'கோலின்' என்ற வைட்டமின் சத்து அதிகம் உள்ளது. இது நினைவாற்றலுக்கும் கவனத்திற்கும் மிக முக்கியமான 'அசிடைல்கொலின்' என்ற வேதிப்பொருளை மூளையில் உற்பத்தி செய்ய உதவுகிறது. போதுமான அளவு முட்டை சாப்பிடுபவர்களுக்குத் தகவல்களை விரைவாக நினைவுகூரும் திறனும், சிக்கலான பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் திறனும் அதிகரிப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இது மூளையின் வேதியியல் செயல்பாட்டிற்கு மிக அவசியம்.

ஆலிவ் எண்ணெய்: இதில் உள்ள பாலிபினால்கள் மூளையில் ஏற்படும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தை குறைத்து, செல்கள் சேதமடைவதை தடுக்கின்றன. வயதாவதால் ஏற்படும் மூளை திறன்குறைவை இது தள்ளிப்போடுகிறது. நீண்ட கால அடிப்படையில் மூளையின் செயல்பாட்டைத் தொய்வில்லாமல் பராமரிக்க ஆலிவ் எண்ணெய் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டாகச் செயல்படுகிறது.

கீரை வகைகள்: பசலைக்கீரை, கேல் போன்ற கீரை வகைகளில் ஃபோலேட், வைட்டமின் K, மெக்னீசியம் மற்றும் லுடீன் ஆகிய சத்துக்கள் உள்ளன. இவை மூளை வீக்கத்தைக் குறைத்து நரம்புகளைப் பாதுகாக்கின்றன. தினமும் கீரை உண்பவர்களின் மூளை, மற்றவர்களை விட 11 ஆண்டுகள் இளமையாக இருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. சிந்திக்கும் திறனை மேம்படுத்தவும், மூளையின் முதுமையைக் குறைக்கவும் கீரைகள் ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.

மூளை ஆரோக்கியத்தைக் கெடுக்கும் மோசமான உணவுகள்:

சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரை: அதிகப்படியாக சேர்க்கப்படும் சர்க்கரை, ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை சட்டென்று உயர்த்தி பின் வீழ்ச்சியடையச் செய்கிறது. இந்த ஏற்ற இறக்கம் மூளையைச் சோர்வடையச் செய்து கவனச்சிதறலை உண்டாக்குகிறது. இனிப்பு நிறைந்த உணவுகளைத் தொடர்ந்து சாப்பிடுவது நினைவாற்றல் இழப்பிற்கும், பிற்காலத்தில் 'டிமென்ஷியா' எனப்படும் மறதி நோய் ஏற்படுவதற்கும் வழிவகுக்கும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

எண்ணெய்கள்: கனோலா மற்றும் சோயாபீன் போன்ற எண்ணெய்கள் அதிக வெப்பநிலையில் சுத்திகரிக்கப்படுகின்றன. இதனால் அவற்றில் வீக்கத்தை உண்டாக்கும் வேதிப்பொருட்கள் உருவாகின்றன. இத்தகைய எண்ணெய்களைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது மூளையில் நரம்பு வீக்கத்தை (Neuroinflammation) ஏற்படுத்தி, மனத்தெளிவைக் குறைக்கிறது. இது மூளையின் செயல்திறனை மந்தமாக்கி, எப்போதும் ஒருவிதமான குழப்பமான நிலையை உண்டாக்குகிறது.

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்: சிப்ஸ், பிஸ்கட் மற்றும் பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட உணவுகள் ரத்த சர்க்கரை மற்றும் மூளையின் வேதியியல் சமநிலையைச் சீர்குலைக்கின்றன. இத்தகைய உணவுகளில் உள்ள அதிகப்படியான ரசாயனங்கள் நரம்பு மண்டலத்தைப் பாதிக்கின்றன. தினமும் அதிக அளவில் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைச் சாப்பிடுவது பதற்றம் மற்றும் மனச்சோர்வு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளைப் பல மடங்கு அதிகரிக்கிறது.

செயற்கை இனிப்புகள்: கலோரி இல்லாத மாற்று என்று விளம்பரப்படுத்தப்பட்டாலும், செயற்கை இனிப்புகள் குடல் மற்றும் மூளைக்கு இடையேயான தொடர்பை பாதிக்கின்றன. அஸ்பார்டேம் அல்லது சுக்ரோலோஸ் போன்ற இனிப்புகளைத் தொடர்ந்து உட்கொள்வது கவனக்குறைவை உண்டாக்குவதோடு, மனநிலை மற்றும் நினைவாற்றலில் எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது என்று சில புதிய ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

மதுபானம்: மது அருந்துவது குறுகிய கால நினைவாற்றல், கவனிக்கும் திறன் மற்றும் தூக்கத்தை பாதிக்கிறது. குறிப்பாக, கற்றலுக்கும் நினைவாற்றலுக்கும் அவசியமான 'REM' தூக்கத்தை மது சீர்குலைக்கிறது. அடிக்கடி மது அருந்துவது மூளையின் முதுமையை வேகப்படுத்துகிறது. இது காலப்போக்கில் மூளையின் செயல்பாடுகள் முன்கூட்டியே குறைவதற்கும் (Cognitive decline) காரணமாக அமைகிறது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

