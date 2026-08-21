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புற்றுநோய் சிகிச்சையில் புதிய மைல்கல்: AI தொழில்நுட்பத்தால் கட்டுக்குள் வரும் கணையப் புற்றுநோய்!

கணையப் புற்றுநோயை உருவாக்கும் செல் பாதைகளில் GIPC1 என்ற புரதம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இதன் அமைப்பை கட்டுப்படுத்துவது வழக்கமான மருந்துகளால் இயலாத ஒன்றாக இருந்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By Kasmin Fernandes

Published : August 21, 2026 at 3:35 PM IST

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புற்றுநோய் மருத்துவத்துறையில் நீண்டகாலமாகவே ஒரு பெரிய சவால் இருந்து வருகிறது. சில வகையான புரதங்கள் புற்றுநோய் கட்டிகளின் வளர்ச்சிக்கும், சிகிச்சைகளை தடுத்து நின்று நோய் தீவிரமாவதற்கும் முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றன என்று தெரிந்தும், அவற்றை மருந்துகள் மூலம் கட்டுப்படுத்துவது சாத்தியமில்லாமல் இருந்தது. குறிப்பாக, கணையப் புற்றுநோயில் (Pancreatic Cancer) முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் GIPC1 என்ற புரதத்தை அப்படித்தான் அறிவியலாளர்கள் கருதி வந்தார்கள்.

இப்போது அந்த சவாலுக்கு ஒரு நம்பிக்கையளிக்கும் தீர்வை இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் கண்டறிந்துள்ளது. பெங்களூரை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கும் 'ஸ்ரவதி ஏஐ' (Sravathi AI) என்ற செயற்கை நுண்ணறிவு நிறுவனம், அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற 'மயோ கிளினிக்' அமைப்பின் ஆராய்ச்சியாளர்களுடன் இணைந்து, GIPC1 புரதத்தின் செயல்பாட்டை தடுக்கும் ஒரு சிறிய மூலக்கூறை (Small-molecule inhibitor) வெற்றிகரமாக அடையாளம் கண்டுள்ளது.

இந்த முக்கியமான ஆராய்ச்சி முடிவு சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 'செல் ரிப்போர்ட்ஸ்' (Cell Reports) அறிவியல் இதழில் வெளியாகி உள்ளது. கணையப் புற்றுநோய்க்கான விலங்கு மாதிரிகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில், இந்த புதிய மூலக்கூறு புற்றுநோய் கட்டிகளின் வளர்ச்சியை குறைப்பதோடு, உயிரோட வாழும் காலத்தையும் அதிகரிப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மேலும், கணையப் புற்றுநோய்க்கு வழக்கமாக தரப்படும் 'ஜெம்சிடாபைன்' (Gemcitabine) என்ற வேதிசிகிச்சை (Chemotherapy) மருந்தின் செயல்திறனையும் இது மேலும் கூட்டுவது தெரியவந்துள்ளது.

இருப்பினும், இது ஆராய்ச்சியின் தொடக்க நிலைதான் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். இந்த மருந்து இதுவரை மனிதர்களிடம் சோதனை செய்து பார்க்கப்படவில்லை. மனிதர்களுக்கான மருத்துவ சோதனைகளுக்குச் செல்வதற்கு முன், இதன் பாதுகாப்பு மற்றும் பக்கவிளைவுகள் குறித்த பல கட்ட ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளன.

கணையப் புற்றுநோய் ஏன் இவ்வளவு தீவிரமானது?

கணையப் புற்றுநோய் மிகவும் ஆபத்தான ஒன்றாகும். இது தொடக்கக் கட்டத்தில் எளிதில் கண்டறியப்படுவதில்லை என்பதால், நோய் முற்றிய நிலையிலேயே பெரும்பாலானோருக்குத் தெரியவருகிறது. இதனால், இதிலிருந்து மீண்டு ஐந்து ஆண்டுகள் வரை உயிர்வாழ்வோரின் விகிதம் 13.3 சதவீதத்திற்கும் குறைவாகவே உள்ளது.

இந்த நோயை உருவாக்கும் செல் பாதைகளில் GIPC1 என்ற புரதம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இதன் அமைப்பை கட்டுப்படுத்துவது வழக்கமான மருந்துகளால் இயலாத ஒன்றாக இருந்தது. அதைத் தகர்க்கவே செயற்கை நுண்ணறிவின் உதவியை ஆய்வாளர்கள் நாடினார்கள்.

செயற்கை நுண்ணறிவு எவ்வாறு உதவியது?

ஆய்வகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மூலக்கூறுகளை ஒவ்வொன்றாகச் சோதனை செய்வதற்கு பதிலாக, கணினி தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏஐ மூலம் சாத்தியமான மூலக்கூறுகள் வடிகட்டப்பட்டன. மேயோ கிளினிக் தகவலின்படி, சுமார் 40,000 மூலக்கூறுகளை ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் பரிசீலித்த பிறகே, GIPC1 புரதத்தை முடக்கும் இந்த குறிப்பிட்ட மூலக்கூறு கண்டறியப்பட்டது.

ஸ்ரவதி ஏஐ நிறுவனம் முதலில் உருவாக்கக்கூடிய அனைத்து மூலக்கூறுகளின் மாதிரிகளையும் ஏஐ மூலம் வரைபடமாக்கியது. பின்னர், இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் குவாண்டம் வேதியியல் விதிகளின் அடிப்படையில், எந்த மூலக்கூறு சரியான முறையில் அந்தப் புரதத்துடன் பிணையும் என்பதைத் துல்லியமாகக் கணித்தது. இறுதியாகத் தேர்வு செய்யப்பட்ட மிகச் சில மூலக்கூறுகளை மேயோ கிளினிக் ஆய்வாளர்கள் ஆய்வகத்தில் செயற்கையாக உருவாக்கி, கணையப் புற்றுநோய் செல்களிலும் விலங்குகளிலும் சோதித்து பார்த்தனர்.

இந்திய மருந்து ஆராய்ச்சித் துறையில் ஒரு புதிய மாற்றம்

இந்தியாவை பொறுத்தவரை, generic மருந்துகள் தயாரிப்பிலும் ஒப்பந்த ஆராய்ச்சிகளிலும்தான் உலக அளவில் முன்னணியில் இருக்கிறது. ஆனால், முற்றிலும் புதிய மூலக்கூறுகளையும் மருந்துகளையும் கண்டறியும் (Drug Discovery) துறையில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு குறைவாகவே இருந்தது.

கெஷான் குர்ரம், ரமணநாராயணன் மற்றும் சிவகுமார் ஆகியோரால் 2020-இல் தொடங்கப்பட்ட ஸ்ரவதி ஏஐ நிறுவனம், இந்த நிலையை மாற்ற விரும்புகிறது. உயிரியல், வேதியியல், தரவு அறிவியல் ஆகியவற்றை ஒன்றிணைத்து புதிய மருந்துகளை உருவாக்கும் தளமாக இது செயல்படுகிறது.

ஒருவேளை சோதனை கட்டத்தில் ஒரு மூலக்கூறு தோல்வியடைந்தாலும் கூட, அந்த தரவுகளை கொண்டு AI தனது மாதிரிகளை மீண்டும் திருத்தி அமைத்து, மிக விரைவாக அடுத்தகட்ட மூலக்கூறை வடிவமைக்க முடியும். இது பாரம்பரிய மருந்து கண்டுபிடிப்புக்கு ஆகும் ஆண்டுகணக்கிலான காலத்தையும் செலவையும் பெருமளவு குறைக்கிறது.

கணையப் புற்றுநோய் மட்டுமின்றி, சிறுநீரகப் புற்றுநோய், மார்பகப் புற்றுநோய் போன்ற பலவகையான நோய்களுக்கான மூலக்கூறுகளையும் இந்த நிறுவனம் உருவாக்கி வருகிறது. இத்தகைய கண்டுபிடிப்புகள் வெற்றிகரமாக மருத்துவ நிலைக்கு வரும்போது, இந்தியா மருந்து தயாரிக்கும் இடமாக மட்டுமின்றி, புதிய மருந்துகளைக் கண்டறியும் மையமாகவும் உலகளவில் உருவெடுக்கும்.

ஆய்வு:

https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(26)00855-7

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124726008557

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TAGGED:

PANCREATIC CANCER DRUG
GIPC1
SRAVATHI AI
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