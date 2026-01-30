சியா விதைகளை காலையில் சாப்பிட்டால் என்னவாகும்? 7 முக்கிய நன்மைகள் இதோ!
செரிமான பிரச்சனைகளால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு சியா விதைகள் ஒரு சிறந்த மருந்தாகும். இதில் உள்ள அதிகப்படியான நார்ச்சத்து குடல் இயக்கத்தை சீராக்கி, மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை தீர்க்கிறது.
Published : January 30, 2026 at 5:08 PM IST
ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை தொடங்க விரும்புபவர்கள் பலரும் இன்று தங்கள் உணவில் சேர்த்து கொள்ளும் ஒரு முக்கியமான பொருளாக 'சியா விதைகள்' மாறிவிட்டன. பார்ப்பதற்கு சிறியதாக இருந்தாலும், இவை உடலுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களின் சுரங்கமாக விளங்குகின்றன.
காலையில் எழுந்ததும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் உணவுதான் அன்றைய நாள் முழுவதும் நமது ஆற்றலை தீர்மானிக்கிறது. அந்த வகையில், காலை உணவில் சியா விதைகளை சேர்ப்பது வெறும் டிரெண்ட் மட்டுமல்ல, அது ஒரு ஆரோக்கியமான முதலீடு என்கிறது 2021ம் ஆண்டு வெளியான NCBI ஆய்வு.
உடல் எடையைக் குறைக்க விரும்புபவர்கள் முதல் இதய ஆரோக்கியத்தை காக்க விரும்புபவர்கள் வரை அனைவருக்கும் இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். எந்தவொரு செயற்கை ஊட்டச்சத்து பானங்களையும் விட, இயற்கையாகக் கிடைக்கும் இந்த விதைகள் செரிமானத்தை மேம்படுத்தி, ரத்தச் சர்க்கரை அளவைக் கட்டுக்குள் வைக்க உதவுகின்றன.
ஒரு சிறிய மாற்றத்தின் மூலம் உங்கள் காலை உணவை எப்படிச் சத்தானதாக மாற்றலாம் என்பதையும், இந்த விதைகள் உங்கள் உடலுக்குச் செய்யும் நன்மைகளையும் விரிவாக பார்க்கலாம்.
ஊட்டச்சத்துக்கள்: சியா விதைகள் சிறியதாக இருந்தாலும், அவற்றில் நார்ச்சத்து, புரதம், ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் பல்வேறு நுண் ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. குறிப்பாகக் கால்சியம், மெக்னீசியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் போன்ற எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு தேவையான தாதுக்கள் இதில் அதிகம். வெறும் இரண்டு ஸ்பூன் சியா விதைகளை உங்கள் காலை உணவில் சேர்ப்பதன் மூலம், அன்றைய நாளுக்குத் தேவையான சத்துக்களில் பெரும் பகுதியை நீங்கள் பெற்றுவிட முடியும்.
செரிமான ஆரோக்கியம் மற்றும் நார்ச்சத்து: செரிமான பிரச்சனைகளால் அவதிப்படுபவர்களுக்குச் சியா விதைகள் ஒரு சிறந்த மருந்தாகும். இதில் உள்ள அதிகப்படியான நார்ச்சத்து குடல் இயக்கத்தைச் சீராக்கி, மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை தீர்க்கிறது. இந்த விதைகள் தண்ணீரை உறிஞ்சி ஜெல் போன்ற அமைப்பை உருவாக்குவதால், இவை குடலில் உள்ள நச்சுகளை வெளியேற்றவும், நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை அதிகரிக்கவும் பெரிதும் உதவுகின்றன.
உடல் எடை குறைப்பு: உடல் எடையை குறைக்கப் போராடுபவர்களுக்கு சியா விதைகள் ஒரு வரப்பிரசாதம். இதில் உள்ள புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்து, வயிறு நிறைந்த உணர்வை நீண்ட நேரம் வைத்திருக்கும். இதனால் தேவையற்ற நேரங்களில் நொறுக்கு தீனிகள் சாப்பிடும் எண்ணம் குறைகிறது. காலை உணவில் இதை சேர்த்துக்கொள்ளும்போது, அது உடலில் உள்ள தேவையற்ற கொழுப்பை கரைக்கவும், வளர்சிதை மாற்றத்தை (Metabolism) அதிகரிக்கவும் துணைபுரிகிறது.
இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துதல்: சியா விதைகளில் உள்ள ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள், குறிப்பாக ஆல்பா-லினோலெனிக் அமிலம் (ALA), இதய ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது. இது ரத்தத்தில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பைக் (LDL) குறைத்து, ரத்த அழுத்தத்தைச் சீராக வைக்க உதவுகிறது. தொடர்ச்சியாகச் சியா விதைகளை உட்கொள்வது இதய நோய்கள் ஏற்படும் அபாயத்தைக் கணிசமாகக் குறைப்பதாகப் பல ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
ரத்தச் சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்துதல்: சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் அல்லது ரத்தச் சர்க்கரை திடீரென உயர்வதைத் தடுக்க விரும்புபவர்கள் சியா விதைகளைத் தாராளமாக உண்ணலாம். இதில் உள்ள நார்ச்சத்து, நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள சர்க்கரை ரத்தத்தில் கலக்கும் வேகத்தைக் குறைக்கிறது. இதனால் சாப்பிட்ட பிறகு ரத்தச் சர்க்கரை அளவு சட்டென உயராமல் சீராக இருக்க உதவுகிறது, இது இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்தவும் வழிவகுக்கிறது.
எலும்புகளின் வலிமை: பால் மற்றும் பால் சார்ந்த பொருட்களைத் தவிர்க்க விரும்புபவர்களுக்கு, சியா விதைகள் ஒரு சிறந்த கால்சியம் மாற்றாக அமைகின்றன. எலும்புகள் மற்றும் பற்களின் வலிமைக்குத் தேவையான மெக்னீசியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் ஆகியவையும் இதில் சரிவிகிதத்தில் உள்ளன. வயதான காலத்தில் ஏற்படும் எலும்புத் தேய்மானம் மற்றும் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் போன்ற பாதிப்புகளைத் தடுக்க இளமையிலிருந்தே சியா விதைகளைச் சாப்பிடுவது நல்லது.
ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்தது: நமது உடலில் உள்ள செல்களைப் பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாக்க ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் அவசியம். சியா விதைகளில் உள்ள இந்தச் சத்துக்கள், உடலில் ஏற்படும் அழற்சியைக் (Inflammation) குறைப்பதோடு, சரும ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துகின்றன. இவை உடலில் உள்ள 'ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ்' எனப்படும் நச்சுக்களுடன் போராடி, இளமையைத் தக்கவைக்கவும், புற்றுநோய் போன்ற அபாயகரமான நோய்கள் வராமல் தடுக்கவும் உதவுகின்றன.
பயன்படுத்தும் முறை: சியா விதைகளை அப்படியே சாப்பிடுவதை விட, குறைந்தது 15 - 30 நிமிடங்கள் தண்ணீரில் அல்லது பாலில் ஊறவைத்துச் சாப்பிடுவது சிறந்தது. இதை ஸ்மூத்திகள், ஓட்ஸ், யோகர்ட் அல்லது பழங்களுடன் கலந்து உங்கள் காலை உணவை ருசியாகவும் சத்தாகவும் மாற்றலாம்.
இதையும் படிங்க:
மல்பெரி பழம் சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? நன்மைகள் தெரிஞ்சா இனி கட்டாயம் வாங்கி சாப்பிடுவீங்க!
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.