குழந்தைகளிடம் ஆட்டிசம் பாதிப்பு: அறிகுறிகள்? பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?
ஆட்டிசம் ஏற்பட மரபு ரீதியான காரணங்கள் கூட வெறும் 0.5 சதவீதத்திற்கு கீழ் தான் இருக்கிறது.
Published : November 1, 2025 at 12:42 PM IST
உலகளவில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு 68 குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தைக்கு ஆட்டிசம் பாதிப்பு ஏற்படுவதாக பல ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது. ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் (Autism Spectrum) கோளாறு என்பது ஒரு வகையான மூளை வளர்ச்சி குறைபாடு. இது ஏற்பட்டால், மற்றவர்களின் வார்த்தைகள் மற்றும் சைகைகளைப் புரிந்து கொள்வதில் சிரமம், அறிவுசார் வளர்ச்சியின்மை, ஒரே விஷயத்தை மீண்டும் மீண்டும் சொல்வது, பேசுவதில் தயக்கம் மற்றும் உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த இயலாமை போன்ற பல பிரச்சனைகளை குழந்தைகள் எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்கிறது NIH ஆய்வு.
ஆட்டிசம் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையின் பெற்றோர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் இதனை புரிந்து கொண்டு நம்பிக்கை மற்றும் ஊக்கத்தை வழங்கினால் பெரும்பாலான ஆட்டிசம் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் அதை எளிமையாக கடக்க வாய்ப்பு உள்ளது என்கிறது யுனிசெஃப் (UNICEF).
எதனால் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது? ஆட்டிசம் ஏற்பட இதுதான் காரணம் என்று எதையும் சொல்ல முடியாது என்கிறது ஆய்வு. மரபு ரீதியான காரணங்கள் கூட வெறும் 0.5 சதவீதத்திற்கு கீழ் தான் இருக்கிறது. ஆட்டிசம் பெண் குழந்தைகளை விட ஆண் குழந்தைகளை அதிகமாக பாதிக்கிறது. சராசரி வயதை தாண்டி குழந்தை பெற்றவர்கள், பிரசவத்தின் போது மூளைக்கு போதுமான ஆக்ஸிஜன் கிடைக்காதவர்களும் இந்த ஆபத்து அதிகம் என்று கூறப்படுகிறது.
இந்த பாதிப்பை கண்டறிய என எந்த சிகிச்சை முறைகள் இல்லை என்றாலும், குழந்தைகளிடையே காணப்படும் சில அறிகுறிகள் நோய் பாதிப்பு இருப்பதை கண்டறிய உதவும். மிக முக்கியமாக, குழந்தை பருவத்தில் அவர்களின் வளர்ச்சி மற்றும் செயல்பாடுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் இந்த சிக்கலை அடையாளம் காண உதவும்.
அறிகுறிகள் என்ன?
- மற்றவர்களின் கண்களை உற்றுநோக்குவதில் சிரமம்
- மற்ற குழந்தைகளைச் சந்திப்பதில் ஆர்வம் காட்டாமல் இருப்பது
- முகத்தில் வலி, மகிழ்ச்சி போன்ற உணர்ச்சிகளை காட்ட மாட்டார்கள்
- கைகள், கால்களை இயல்புக்கு மாறாக அசைப்பது
- பெயரிட்டு அழைக்கும் போது பதிலளிக்காமல் இருப்பது
- செய்ததை மற்றும் சொன்னத்தை மீண்டும் மீண்டும் சொல்வது மற்றும் செய்வது
- இயல்புக்கு மாறான சத்தம் எழுப்புவது
இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் குழந்தைகளிடம் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது அவசியம். சில குழந்தைகள் மிகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் பதிலளிக்கக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கலாம், மற்றவர்கள் மனச்சோர்வு மற்றும் பதட்டமாகவும் இருக்கலாம். இவர்களுக்கு பொருத்தமான சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது.
சிகிச்சை: ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் கோளாறுக்கு எந்த சிகிச்சையும் இல்லை மற்றும் இதனை முற்றிலுமாக தீர்க்க முடியாது என்றாலும் அறிகுறிகளின் தீவிரத்தை குறைத்து ஓரளவிற்கு இயல்பான வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வர முடியும். ஆட்டிசம் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தனிப்பட்ட கவனம் தேவை. அவர்களிடன் அதிக நேரத்தை செலவிடுவது அவசியம். மேலும், ஸ்பீச் தெரபி, பிசியோதெரபி போன்ற பல்துறை சிகிச்சைகள் தேவைப்படும்.
ஆட்டிசம் உள்ள குழந்தைகளில் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் செறிவு மேம்படுத்த விளையாட்டுகள் மிகவும் உதவியாக இருக்கும். தனித்தனியாக விளையாடப்படும் ஓட்டம் மற்றும் நீச்சல் போன்ற விளையாட்டுகள் குழந்தைகளுக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.