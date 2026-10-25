அவகேடோ பழம் வாங்க போறீங்களா? தரமான பழத்தை கண்டுபிடிக்க இந்த 5 விஷயங்களை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க!
மேற்கத்திய நாடுகளில் பர்கர் மற்றும் பிற உணவுகளில் வெண்ணெய்க்கு பதிலாக அவகேடோ பழத்தின் சதைப்பகுதியை அதிகளவில் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
Published : October 25, 2026 at 12:13 PM IST
நமது அன்றாட உணவு பழக்கத்தில் முன்னெல்லாம் பெரிய அளவில் கேள்விப்படாத பல உணவுகள், இன்றைக்கு நம் ஊர் சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளிலும் கடைகளிலும் மிக சாதாரணமாக கிடைக்க தொடங்கிவிட்டன. அப்படி சமீபகாலமாக பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்து வரும் ஒரு பழம் தான் 'அவகேடோ' (Avocado), இதை தமிழில் வெண்ணெய் பழம் என்றும் அழைக்கிறோம்.
ஆரம்பத்தில் இதை பார்க்கும் போது, "எந்த ஒரு ஈர்க்கும் வடிவமும் இல்லை, மூக்கை துளைக்கும் நல்ல மணமும் இல்லை, பார்த்தவுடனே மீண்டும் மீண்டும் எடுத்து சாப்பிட தோன்றும் சுவையும் இல்லை" என்றுதான் பலருக்கும் தோன்றும். இருந்தாலும், இந்த பழத்திற்கு சந்தையில் ஏன் இவ்வளவு பெரிய வரவேற்பு இருக்கிறது தெரியுமா?
முன்பெல்லாம் இந்த பழம் வெளிநாடுகளில் இருந்து மட்டுமே இறக்குமதி செய்யப்பட்டதால், ஒரு பழத்தின் விலை 200 ரூபாய் வரை விற்ற காலம் இருந்தது. ஆனால், இப்போது நிலைமை மாறிவிட்டது. நம்மூர் சந்தைகளில் சாதாரண காய்கறிகளை போல ஆட்டோக்களிலும், தெருவோரங்களிலும் குவித்து வைத்து விற்கும் அளவுக்கு தாராளமாக கிடைக்கிறது. விலையும் மிகவும் முன் இருந்ததை விட குறைந்து வாங்கும் வகையில் மாறிவிட்டது.
முற்றிலும் புதிய ஒரு பழமாக இருப்பதால், இதை எப்படி வாங்குவது? எப்படி சாப்பிடுவது? இதில் உண்மையிலேயே உடலுக்கு நல்லது இருக்கிறதா? என்ற சந்தேகங்கள் பலருக்கும் எழுவது இயல்பு தான். இப்படியிருக்க, இந்த பழத்தின் நன்மைகள் என்னென்ன, சரியான பழத்தை எப்படி வாங்குவது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அவகேடோ பழம் என்றால் என்ன?
அவகேடோ என்பது ஆரோக்கியமான நல்ல கொழுப்புகளும், அதிகளவிலான நார்ச்சத்தும் நிறைந்த பழமாகும். பார்ப்பதற்கு முட்டை வடிவத்தில் இருக்கும் இந்த பழத்தின் நடுவில் பெரிய உருண்டையான விதை ஒன்று இருக்கும். அந்த விதையைச் சுற்றி வெண்ணெய் போன்ற மிருதுவான சதைப்பகுதி அமைந்திருக்கும். இதனாலேயே இதை 'வெண்ணெய் பழம்' என்று அழைக்கிறார்கள்.
இதை எப்படி சாப்பிடுவது?
அவகேடோ பழத்தின் சதைப்பகுதியை நாம் சாப்பிடும் எந்தவொரு உணவோடும் மிக எளிதாக கலந்து சாப்பிடலாம் என்று உணவுச் ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.
- காய்கறி மற்றும் பழ சாலட்கள், ஸ்மூத்திகள், சான்ட்விச் ஆகியவற்றில் இதை சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
- எதிலும் சேர்க்க விருப்பமில்லை என்றால், பழத்தை நறுக்கி அப்படியே நேரடியாகவும் சாப்பிடலாம். சாப்பிட சாப்பிட இதன் சுவை பழகிவிடும்.
- மேற்கத்திய நாடுகளில் பர்கர் மற்றும் பிற உணவுகளில் வெண்ணெய்க்குப் பதிலாக இதன் சதைப்பகுதியை அதிகளவில் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
- அசைவ உணவுகள் சமைக்கும் போது, கெட்டியான கிரேவி கிடைப்பதற்காகவும் இதன் சதைப்பகுதியைச் சேர்த்துச் சமைப்பது உண்டு.
சரியான பழத்தை வாங்குவது எப்படி?
காயாக இருக்கும் போதே வாங்கிவிட்டால் இந்த பழத்தை சாப்பிட முடியாது. சதைப்பகுதி ரப்பர் போல மாறிவிடும் அல்லது சாப்பிடுவதற்கு உகந்ததாக இருக்காது. எனவே பழம் வாங்கும் போது சில விஷயங்களைக் கவனிக்க வேண்டும்,
- பழத்தைத் தொட்டுப் பார்க்கும் போது மிகவும் கொழகொழவென அல்லது தொளதொளவென இருந்தால் அதை வாங்கக் கூடாது.
- கொய்யாப்பழம் போல கெட்டியாக இருந்தால், வாங்கி வந்து வீட்டில் 2 அல்லது 3 நாட்கள் வைத்திருந்து பழத்தை பிறகு சாப்பிடலாம்.
- பழத்தின் வெளிப்புறத் தோலில் கருப்பான புள்ளிகளோ அல்லது தழும்புகளோ இருந்தால் அதை தவிர்க்கலாம்.
- சில பழங்கள் நன்கு பழுத்த பிறகும் பச்சை நிறத்திலேயே இருக்கும். சில பழங்கள் அடர் பச்சை அல்லது கருமை கலந்த நிறத்திற்கு மாறும். அதனால் நிறத்தை மட்டும் வைத்து பழத்தின் தரத்தை முடிவு செய்ய முடியாது. பழத்தைக் கையில் எடுத்து பார்த்து, அதன் அளவிற்கு ஏற்ற்ற எடை இருக்கிறதா, உள்ளே இருக்கும் சதைப்பகுதி கெட்டியாக இருக்கிறதா என்று பார்த்து வாங்க வேண்டும்.
- பழத்தை வெட்டிப் பார்க்கும் போது, உள்ளே இருக்கும் சதைப்பகுதி லேசான பச்சை மற்றும் மஞ்சள் நிறம் கலந்ததாக இருக்க வேண்டும். ஒருவேளை சதைப்பகுதி கருப்பாக மாறியிருந்தால் அதைச் சாப்பிடக் கூடாது.
இந்தியாவில் அவகேடோ விவசாயம்
முன்பெல்லாம் இந்தியாவில் இந்த பழத்தை பெரிய அளவில் யாரும் கண்டு கொள்வதில்லை. ஆனால் சர்வதேச அளவில் இதற்கான வரவேற்பு அதிகரித்ததை தொடர்ந்து, நம் நாட்டிலும் இதை பயிரிட தொடங்கினர்.
கர்நாடகாவில் உள்ள குடகு, மைசூர், தமிழ்நாட்டின் நீலகிரி மலைப்பகுதிகள் மற்றும் கேரளாவில் உள்ள மலைப்பகுதிகளில் உள்ள காபி தோட்டங்களில் ஊடு பயிராக அவகேடோவை வளர்க்க தொடங்கினர். தற்போது இது ஒரு நல்ல லாபம் தரும் வணிகப் பயிராகவே மாறிவிட்டது.
விதை மூலம் வளர்க்கப்படும் மரம் பலன் தர 6 ஆண்டுகள் வரை ஆகும். ஆனால் ஒட்டு ரகங்கள் மூலம் பயிரிடப்படும் மரங்கள் 2 முதல் 3 ஆண்டுகளிலேயே மகசூல் தர தொடங்கிவிடுகின்றன.
நன்மைகள் என்னென்ன?
இந்திய தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (IIHR - Bengaluru) அவகேடோ பழம் குறித்து விரிவான ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு, இதன் பல நன்மைகளை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது,
- இதில் உடலுக்கு நன்மைகள் தரும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் நிறைந்துள்ளன. இவை ரத்த நாளங்களில் தங்கும் கெட்ட கொழுப்பைக் (LDL) குறைத்து, நல்ல கொழுப்பை (HDL) அதிகரிக்க உதவுகிறது. இதனால் இதய நோய்கள் வரும் ஆபத்து பெருமளவு குறைகிறது.
- நாம் சாப்பிடும் பிற உணவுகளில் உள்ள வைட்டமின்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துகளை உடல் முழுமையாக உறிஞ்சுவதற்கு, அவகேடோவில் உள்ள இயற்கை கொழுப்புகள் பெரும் உதவியாக இருக்கின்றன.
- 100 கிராம் அவகேடோ பழத்தில் சுமார் 7 கிராம் வரை நார்ச்சத்து உள்ளது. இது செரிமான மண்டலத்தைச் சீராக்குகிறது. மேலும், இதை சாப்பிட்டவுடன் வயிறு நிறைந்த உணர்வைத் தருவதால், தேவையற்ற மற்ற உணவுகளை அதிகமாகச் சாப்பிடுவது தடுக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் உடல் எடையை எளிதாகக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
- இதில் கார்போஹைட்ரேட் அளவு மிக மிகக் குறைவு. அதனால் நீரிழிவு (சர்க்கரை நோய்) பிரச்சனை உள்ளவர்களும் பயமின்றி இதைச் சாப்பிடலாம். இது ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவைக் கட்டுக்குள் வைக்க உதவும்.
- இதில் உள்ள 'கரோட்டினாய்டுகள்' (Carotenoids) கண் பார்வையை மேம்படுத்த உதவுகின்றன. வளரும் குழந்தைகளுக்கு இது மிகவும் ஏற்ற ஒரு ஊட்டச்சத்து உணவாகும்.
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