8 மணி நேரம் உறங்கியும் நாள் முழுவதும் சோர்வா இருக்கா? இந்த உணவுகளை சாப்பிடுங்க!
Published : October 23, 2025 at 1:22 PM IST
உடலுக்குத் தூக்கம் என்பது ஒரு இயற்கையான ரீசெட் பட்டன் போன்றது. போதுமான தூக்கம் அன்றைய நாளுக்கான நம் மனநிலையை வடிவமைக்கிறது. ஆனால் 8 முதல் 9 மணி நேரம் தூங்கிய பிறகும், நம்மில் பலர் இன்னும் சோர்வாகவே உணர்கிறோம். மன அழுத்தம் மற்றும் உடல்நலக் கோளாறுகள் முக்கியமான காரணிகளாக இருந்தாலும், நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் உணவுப் பழக்கத்திற்கும் முக்கியப் பங்கு உண்டு.
சோர்வு மற்றும் குறைந்த ஆற்றல் ஆகியவை நம் உணவில் உள்ள முக்கிய ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தொடர்ச்சியான சோர்வு எப்போதும் தூக்கம் வருவது போன்ற உணர்வைத் தருகிறது. நன்றாக தூங்கியும் நாள் முழுவதும் சோர்வாக உணர்ந்தால், நமது அன்றாட உணவுகளில் சில மாற்றங்களை செய்வது அவசியம். அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
பூசணி விதைகள்: பூசணி விதை மெக்னீசியம், துத்தநாகம் (Zinc) மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளால் நிரம்பியுள்ளன. துத்தநாகம் நோய் எதிர்ப்புச் சக்திக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆதாரமாகும், மேலும் சோர்வு அல்லது மன அழுத்தத்திலிருந்து மீள உதவுகிறது என NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. மெக்னீசிய சப்ளிமெண்ட்டுகள் தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்துவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. தினசரி ஒரு கைப்பிடி வறுத்த பூசணி விதைகளை சாப்பிடுவது உடலுக்கு ஆற்றலை வழங்கி நாள் முழுவதும் புத்துணர்ச்சியாக இருக்க உதவுகிறது.
பசலைக்கீரை: உடலில் குறைந்த இரும்புச்சத்து அளவு சோர்வு மற்றும் மந்தத்தன்மைக்கான பொதுவான காரணமாகும் மற்றும் ரத்த சோகைக்கு வழிவகுக்கும். இரும்புச்சத்தை அதிகரிக்க உணவில் பசலைக்கீரை சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். இது இரும்புச்சத்தின் ஆற்றல் மையமாகச் செயல்படுவதுடன், மெக்னீசியத்தையும் வழங்குகிறது என்கிறது NCBI ஆய்வு. பசலைக்கீரையில் குழம்பு, சூப் அல்லது ஆம்லேட் போன்ற உணவுகளை செய்து சாப்பிடலாம்.
வாழைப்பழம் : வாழைப்பழங்கள் சர்க்கரைகள் மற்றும் நார்ச்சத்துகளின் நல்ல மூலமாகும். இது பதப்படுத்தப்பட்ட இனிப்புகளைப் போல உடனடியாக ரத்தச் சர்க்கரை குறைவை ஏற்படுத்தாமல், பயன்படுத்தக்கூடிய குளுக்கோஸை வழங்குகிறது. இதன் விளைவாக உடல் சோர்வ்டைவதை தடுக்கிறது. குறைந்த பொட்டாசியம் பலவீனம் மற்றும் சோர்வை ஏற்படுத்தலாம் என Bananas as an Energy Source during Exercise: A Metabolomics Approach என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
வாழைப்பழங்களில் பொட்டாசியம் நிறைந்துள்ளதால், உடலின் நரம்பு மற்றும் தசை செயல்பாடுகளை ஆதரிக்க உதவுகிறது. நீரிழிவு மற்றும் மேம்பட்ட சிறுநீரக நோய் உள்ள நோயாளிகளுக்கு வாழைப்பழ உட்கொள்ளல் கட்டுப்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
பருப்பு வகைகள்: உடலில் ஃபோலேட் (Folate) குறைபாடு சோர்வை ஏற்படுத்தும், இதற்குப் பருப்பு வகைகள் சிறந்த தேர்வாகும் என்கிறது NIH ஆய்வு. பருப்பு வகைகள் ஃபோலேட் நிறைந்த சிறந்த தாவர அடிப்படையிலான ஆதாரங்களில் ஒன்றாகும். இந்தச் பருப்பு வகைகள் புரதச்சத்துக்களால் நிரம்பியுள்ளன. உணவில் பருப்பு வகைகளை சேர்ப்பது, சாலட்களில் பயன்படுத்துவது மற்றும் வறுத்து ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிடுவது ஆகியவை ஆற்றலை அதிகரிக்க நல்ல வழியாகும்.
கொழுப்பு நிறைந்த மீன்கள்: வைட்டமின் பி12 குறைபாடு ஒருவரைத் தூக்கமின்மை மற்றும் சோர்வுடன் உணரச் செய்யும். 'மூளைக்கு உணவு' என்று அழைக்கப்படும் கொழுப்பு நிறைந்த மீன்களில் வைட்டமின் பி12 நிறைந்துள்ளது. பி12 ஆனது உடல் சிவப்பணுக்களை உருவாக்கவும், ஆக்ஸிஜனைக் கொண்டு செல்லவும் உதவுகிறது என்கிறது ஆய்வு.
சால்மன், மத்தி அல்லது கானாங்கெளுத்தி போன்ற மீன்களை வாரத்திற்கு இரண்டு முறை சாப்பிடுவது, குறைந்த பி12 ஆல் ஏற்படும் சோர்வைத் தடுப்பதன் மூலம் மனநிலையையும் விழிப்புணர்வையும் மேம்படுத்தும். மதிய உணவு அல்லது இரவு உணவிற்கு இந்த கொழுப்பு நிறைந்த மீன்களை வறுத்தோ, வேகவைத்தோ அல்லது ஆவியில் அவித்தோ சாப்பிடுவது ஏற்றதாகும்.
உடலில் ஊட்டச்சத்துக்கள், வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் குறைவாக இருக்கும்போது சோர்வு ஏற்படும். பசலைக்கீரை, பருப்பு வகைகள், பூசணி விதைகள், வாழைப்பழம் மற்றும் கொழுப்பு நிறைந்த மீன்கள் போன்ற ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் ஆக்ஸிஜன் விநியோகத்தை மேம்படுத்தலாம், ரத்த சர்க்கரையை நிலைப்படுத்தலாம் மற்றும் மூளையின் செயல்பாட்டை ஆதரிக்கலாம்.
கூடுதலாக, நீரேற்றத்துடன் இருப்பது, சீரான உணவை தொடர்ந்து உண்பது மற்றும் அதிக சர்க்கரை அல்லது பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைத் தவிர்ப்பது ஆகியவை ஆற்றல் குறைவுகளைத் தடுக்கும். இரும்புச்சத்து, மெக்னீசியம் மற்றும் பி-வைட்டமின்களுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பது சோர்வைக் குறைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.