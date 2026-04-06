தர்பூசணி தோலை இனி தூக்கி வீசாதீங்க..இதயம் காக்கும் நன்மைகள் நிறைந்திருக்கு!
Published : April 6, 2026 at 2:59 PM IST
கோடை காலம் தொடங்கிவிட்டாலே நம் அனைவரின் பார்வையும் தர்பூசணி பக்கம்தான் திரும்பும். வெயில் வாட்டி எடுக்கும் போது, உடலை குளிர்ச்சியாகவும் நீரேற்றமாகவும் வைத்துக்கொள்ள தர்பூசணி ஒரு சிறந்த பழம். தர்பூசணியை அழகாக வெட்டி, அந்த சிவப்பு நிறப் பகுதியை ஆசையாக சாப்பிட்டுவிட்டு, அடியில் இருக்கும் வெள்ளை நிறத் தோலை நாம் அப்படியே குப்பையில் வீசிவிடுவோம்.
சிலருக்கு அதில் சத்து இருக்கிறது என்று தெரிந்தாலும், அதை எப்படி பயன்படுத்துவது என்று தெரியாமல் தவிர்ப்பார்கள். ஆனால், ஊட்டச்சத்து நிபுணர் லவ்னீத் பத்ரா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், நாம் குப்பை என்று நினைத்து தூக்கி எறியும் அந்த வெள்ளை நிறத் தோல் பகுதிதான், தர்பூசணியின் மற்ற பகுதிகளை விட அதிக சத்துக்கள் நிறைந்தது என்றும், அது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு மிகச் சிறந்தது என்றும் குறிப்பிடுகிறார்.
வெள்ளைப்பகுதியில் உள்ள மருத்துவ ரகசியம்
தர்பூசணி தோலின் வெள்ளைப்பகுதியில் 'சிட்ரூலின்' (Citrulline) என்ற வலிமையான அமினோ அமிலம் நிறைந்துள்ளது. இது தர்பூசணியில் முதன்முதலில் கண்டறியப்பட்ட ஒரு சத்தாகும். இந்த சத்து நம் உடலுக்குள் செல்லும் போது 'அர்ஜினைன்' (Arginine) ஆக மாறுகிறது.
இது மேலும் மாற்றமடைந்து நைட்ரிக் ஆக்சைடை உற்பத்தி செய்கிறது. இந்த நைட்ரிக் ஆக்சைடு நமது ரத்த நாளங்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு மிக முக்கியமானது. இது ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி, இதயத்தின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது. நாம் சாதாரணமாக சாப்பிடும் சிவப்பு பகுதியை விட, இந்த வெள்ளைப்பகுதியில் மருத்துவ குணங்கள் அதிகம் என்கிறார் ஊட்டச்சத்து நிபுணர் லவ்னீத் பத்ரா.
இதய ஆரோக்கியமும் ரத்த ஓட்டமும்
தர்பூசணி தோலை சாப்பிடுவது இதயத்திற்கு ஒரு கவசமாக அமைகிறது. இதிலுள்ள சிட்ரூலின் சத்து ரத்த நாளங்களை தளர்வாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. இதனால் உடலில் ரத்த ஓட்டம் தடைபடாமல் சீராக நடக்கும். உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்தாக அமையும்.
ரத்த நாளங்கள் சுருங்குவதை தடுத்து, இதயம் அதிக சிரமமின்றி ரத்தம் பாய்ச்ச இது வழிவகுக்கிறது. இது தவிர, உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தைச் சீராக்கவும், குடல் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கவும் இந்த வெள்ளைப்பகுதி பெரிதும் உதவுகிறது.
தர்பூசணி தோலில் இருக்கும் மற்ற சத்துக்கள்
- நார்ச்சத்து (Fibre): செரிமானத்தை மேம்படுத்தவும், நீண்ட நேரம் பசி எடுக்காமல் இருக்கவும் உதவுகிறது.
- வைட்டமின்கள்: இதில் வைட்டமின் சி, வைட்டமின் பி6 மற்றும் வைட்டமின் ஏ ஆகிய சத்துக்கள் உள்ளன.
- ரிபோஃப்ளேவின்: உடலுக்குத் தேவையான ஆற்றலை வழங்க இது உதவுகிறது.
- பைட்டோ நியூட்ரியண்ட்கள்: இவை உடலின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கச் செய்கின்றன.
- எல்-சிட்ரூலின்: இரத்த நாளங்களின் செயல்பாட்டைச் சீராக்கி இதயத்தைப் பாதுகாக்கிறது.
மாறிவரும் உணவு பழக்கம்:
முன்பெல்லாம் பழங்கள் என்றால் அதன் சுவைக்காக மட்டுமே சாப்பிட்டோம். ஆனால் இப்போது எந்த உணவில் என்ன சத்து இருக்கிறது என்பதை அறிந்து சாப்பிடும் விழிப்புணர்வு மக்களிடையே பெருகி வருகிறது. தர்பூசணி போன்ற பழங்களில் நாம் வீணாக்குவதாக நினைக்கும் பாகங்களில்தான் அதிகப்படியான நன்மைகள் ஒளிந்துள்ளன.
இந்த தோலை நேரடியாக சாப்பிட பிடிக்காதவர்கள் கூட, அதனை வேறு முறைகளில் உணவில் சேர்த்து கொள்ளலாம். இது போன்ற எளிய மாற்றங்கள் நம் உடலுக்குத் தேவையான அத்தியாவசியச் சத்துக்களைச் செலவே இல்லாமல் பெற்றுத் தரும்.
எப்படி பயன்படுத்துவது?
இவ்வளவு சத்துக்கள் நிறைந்த தர்பூசணி தோலை எப்படி சமைப்பது என்ற சந்தேகம் பலருக்கு இருக்கும். ஊட்டச்சத்து நிபுணர் இதற்காக சில எளிய வழிமுறைகளை கூறியுள்ளார். தர்பூசணி தோலின் பச்சை நிறமான வெளிப்பகுதியை மட்டும் சீவிவிட்டு, அந்த வெள்ளைப்பகுதியை சிறு துண்டுகளாக வெட்டி காய்கறிகளுடன் சேர்த்து பொரியல் போல செய்து சாப்பிடலாம்.
மேலும், இதனைச் சிறு துண்டுகளாக்கி இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் சேர்த்து துவையல் அல்லது சட்னி போல அரைத்து இட்லி, தோசைக்கு தொட்டுக்கொள்ளலாம். பழச்சாறு (Smoothie) தயாரிக்கும் போது அதனுடன் சேர்த்தும் பருகலாம். வட இந்தியாவில் இதனை ஊறுக்காய் போல செய்தும் பயன்படுத்துகிறார்கள். இனி தர்பூசணி வாங்கும் போது, சிவப்பு பகுதியை மட்டும் சுவைக்காமல், இதயம் காக்கும் அந்த வெள்ளைப்பகுதியையும் முறையாக பயன்படுத்தி ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.