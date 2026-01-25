ETV Bharat / health

அடிக்கடி கை, கால் மரத்துப்போகும் பிரச்சனை இருக்கா? இந்த 'வைட்டமின்' குறைபாடு தான் காரணம்!

Published : January 25, 2026 at 2:45 PM IST

நமது உடல் ஆரோக்கியமாக இயங்குவதற்குத் தேவையான மிக முக்கியமான சத்துக்களில் ஒன்று வைட்டமின் B12 (Cobalamin). இது ரத்த சிவப்பணுக்களின் உற்பத்தி, நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாடு மற்றும் டிஎன்ஏ (DNA) உருவாக்கம் ஆகியவற்றில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால், இந்த சத்தை நமது உடலால் தானாக உருவாக்க முடியாது.

எனவே, இறைச்சி, மீன், முட்டை, பால் பொருட்கள் அல்லது கூடுதல் ஊட்டச்சத்து மாத்திரைகள் (Supplements) மூலமாகவே இதை நாம் பெற முடியும். இந்த வைட்டமின் குறைபாடு ஆரம்பத்தில் சிறிய அறிகுறிகளாகத் தோன்றும். கவனிக்காமல் விட்டால் பிற்காலத்தில் தீவிர நரம்பு மற்றும் உடல்நலப் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், உடலில் வைட்டமின் பி12 குறைபாடு உள்ளதை உணர்த்தும் அறிகுறிகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

அடிக்கடி ஏற்படும் சோர்வு மற்றும் பலவீனம்: வைட்டமின் B12 குறைபாடு ஏற்படும்போது உடல் எதிர்கொள்ளும் முதல் பிரச்சனை அதீத சோர்வு. போதிய தூக்கம் மற்றும் ஓய்வு எடுத்த பிறகும் உடல் எப்போதும் தளர்ச்சியாகவே இருக்கும்.

இதற்கு முக்கியக் காரணம், ரத்த சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கை குறைவதால் உடல் திசுக்களுக்குத் தேவையான ஆக்சிஜன் சரியாகச் சென்றடையாததே ஆகும். இதனால் சிறிய வேலைகளைச் செய்தாலே மூச்சு வாங்குதல் மற்றும் உடல் பலவீனம் அடைவதை நீங்கள் உணர முடியும். அன்றாடப் பணிகளைச் செய்யக்கூடப் போதிய ஆற்றல் இல்லாதது போன்ற உணர்வு இது.

கை, கால் மரத்துப்போதல் மற்றும் நரம்புப் பிரச்சனைகள்: நமது நரம்புகளைச் சுற்றி 'மையலின்' (Myelin) எனும் ஒரு பாதுகாப்பு உறை உள்ளது. இதை உருவாக்குவதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் பி12 சத்து மிகவும் அவசியம். உடலில் இந்தச் சத்து குறையும்போது நரம்புகள் நேரடியாகப் பாதிக்கப்படுகின்றன.

இதன் விளைவாகக் கை மற்றும் கால்களில் அவ்வப்போது மின்சாரம் பாய்வது போன்ற உணர்வு, ஊசி குத்துவது போன்ற மெல்லிய வலி அல்லது முழுமையாக மரத்துப்போதல் போன்றவை ஏற்படும். இதை அலட்சியப்படுத்தினால், நடக்கும்போது தள்ளாடுதல் போன்ற நரம்பு மண்டல பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும்.

மனநிலை மாற்றம் மற்றும் நினைவாற்றல் குறைபாடு: மூளையின் ஆரோக்கியத்திற்கும் மனநிலையைச் சீராக வைப்பதற்கும் பி12 இன்றியமையாதது. மூளையில் மகிழ்ச்சியைத் தரும் செரோடோனின் மற்றும் டோபமைன் போன்ற வேதிப்பொருட்களின் உற்பத்திக்கு இது தேவைப்படுகிறது.

இதன் குறைபாட்டால் காரணமே இல்லாமல் மன அழுத்தம், அதீத பதற்றம் மற்றும் அடிக்கடி எரிச்சல் அடைதல் போன்றவை ஏற்படும். மேலும், எளிய விஷயங்களைக்கூட நினைவில் வைத்துக்கொள்ள முடியாமல் போவது அல்லது மூளை மழுங்கியது போன்ற உணர்வு (Brain fog) ஏற்படுவது பி12 குறைபாட்டின் தீவிர மனநல அறிகுறிகளாகும்.

வெளிறிய அல்லது மஞ்சள் நிறத்திலான தோல் மாற்றம்: உடலில் பி12 சத்து குறையும்போது, ரத்த சிவப்பணுக்கள் முறையாக முதிர்ச்சியடையாமல் பலவீனமாக உருவாகின்றன. இதனால் தோல் தனது இயல்பான பொலிவை இழந்து வெளிறிய நிலைக்குத் தள்ளப்படுகிறது.

மேலும், இந்த பலவீனமான சிவப்பணுக்கள் சிதைவடையும்போது 'பிலிரூபின்' (Bilirubin) எனும் மஞ்சள் நிறப் பொருள் உடலில் அதிகமாகிறது. இது தோல் மற்றும் கண்களின் வெள்ளைப்பகுதியை லேசான மஞ்சள் நிறமாக மாற்றுகிறது. இது மஞ்சள் காமாலை நோய்க்கான அறிகுறிகளைப் போலவே தோன்றும் ஒரு தீவிர ஊட்டச்சத்து குறைபாடாகும்.

வாய்ப் புண்கள்: வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டின் வெளிப்படையான அறிகுறிகளில் ஒன்று நாக்கில் ஏற்படும் மாற்றங்கள். 'கிளோசிடிஸ்' (Glossitis) என்று அழைக்கப்படும் இந்த நிலையில், நாக்கு வழக்கத்திற்கு மாறாக வீங்கி, சிவந்து காணப்படும்.

நாக்கின் மேற்பரப்பில் உள்ள சிறிய சுவை மொட்டுகள் மறைந்து, நாக்கு மிகவும் மென்மையாகத் தோன்றும். இதனால் காரமான உணவுகளை உண்ணும்போது அதீத எரிச்சல் அல்லது வலி உண்டாகும். அதோடு வாயின் ஓரங்களில் புண்கள் ஏற்படுவதும், உணவு விழுங்குவதில் சிரமம் ஏற்படுவதும் பி12 குறைபாட்டின் முக்கிய அறிகுறிகளாகும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

