அடிக்கடி கொஞ்சமாக சாப்பிடுவதா அல்லது வயிறார 3 வேளை சாப்பிடுவதா? உங்கள் உடலுக்கு எது பெஸ்ட்?
ஒரே அடியாக அதிகமாக சாப்பிடாமல், உணவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து சாப்பிடும்போது நம் உடலில் சர்க்கரையின் அளவு திடீரென எகிறாமல் சீராக இருக்கும்.
Published : July 17, 2026 at 1:28 PM IST
காலையில் டிபன், மதியம் சோறு, இரவுக்கு லைட்டான உணவு – இதுதான் தலைமுறை தலைமுறையாக நமக்கு தெரிந்த உணவு பழக்கம். வீட்டில் இருக்கும் பெரியவர்கள் முதல் மருத்துவர்கள் வரை 'நேரத்திற்கு ஒழுங்காக மூன்று வேளை சாப்பிடு' என்று சொல்லி வளர்த்தார்கள். ஆனால், இன்றைய ஃபிட்னஸ் உலகில் ஒரு புதிய பேச்சு பலமாக அடிபடுகிறது.
"மூன்று வேளை வயிறு முட்ட சாப்பிடுவதை விட, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு நாளைக்கு ஐந்து அல்லது ஆறு வேளை சாப்பிடுவதுதான் உடம்புக்கு நல்லது, எடையும் குறையும்" என்று பலர் சொல்லத் தொடங்கியுள்ளனர். இதனால், "அப்படியென்றால் நாம் காலம் காலமாக சாப்பிட்டு வரும் முறை தப்பா? எந்த முறைதான் உடலுக்கு நல்லது?" என்ற குழப்பம் பலருக்கும் வந்துவிடுகிறது.
உண்மையில் நாம் எந்த முறையை பின்பற்ற வேண்டும்? மூன்று வேளையா அல்லது ஆறு வேளையா? இந்த இரண்டு உணவு முறைகளுக்கும் பின்னால் இருக்கும் அறிவியல் என்ன, நம் உடலுக்கு எது மிகவும் ஏற்றது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
ஆறு வேளையாக பிரித்து சாப்பிடுவதால் என்ன பலன்?
ஒரேடியாக அதிகமாக சாப்பிடாமல், உணவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து சாப்பிடும்போது நம் உடலில் சர்க்கரையின் அளவு (Blood Sugar) திடீரென எகிறாமல் சீராக இருக்கும். முக்கியமாக, சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு இந்த முறை பெரிதும் உதவியாக இருக்கும். நீண்ட நேரம் பசியோடு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாததால், அடுத்த வேளை உணவை அள்ளிப் போட்டு சாப்பிடும் பழக்கமும் தானாக கட்டுப்படும்.
சில மருத்துவ ஆய்வுகளின்படி, இப்படி சிறுக சிறுக சாப்பிடுபவர்களுக்கு ரத்தத்தில் உள்ள நல்ல கொலஸ்ட்ரால் (HDL) அளவு அதிகரிப்பதாக தெரியவந்துள்ளது. இது இதய நோய்கள் வரும் ஆபத்தை குறைக்கிறது. அதேபோல, செரிமான கோளாறு, அடிக்கடி நெஞ்செரிச்சல் அல்லது அசிடிட்டி போன்ற வயிற்று உபாதைகளால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு இந்த ஆறு வேளை உணவு முறை ஒரு வரப்பிரசாதம் என்றே சொல்லலாம். ஏனெனில், குறைந்த அளவு உணவை வயிறு எளிதில் செரிமானம் செய்துவிடும்.
உடல் எடை குறைய இது நிஜமாகவே உதவுமா?
"அடிக்கடி சாப்பிட்டால் உடலின் மெட்டபாலிசம் (உணவை ஆற்றலாக மாற்றும் திறன்) அதிகரிக்கும், அதனால் தொப்பை கரையும்" என்று ஒரு பொதுவான பேச்சு உண்டு. நாம் சாப்பிடும் உணவை செரிமானம் செய்ய நம் உடலுக்கு சற்று ஆற்றல் தேவைப்படும் என்பது உண்மைதான். ஆனால், அதற்காக அடிக்கடி சாப்பிடுவதால் மட்டுமே உடல் எடை சட்டென்று குறைந்துவிடாது என்கிறார்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள்.
உடல் எடையை பொறுத்தவரை நாம் எத்தனை முறை சாப்பிடுகிறோம் என்பதை விட, ஒரு நாளில் மொத்தம் எவ்வளவு கலோரிகளை உட்கொள்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம். நீங்கள் மூன்று வேளை சாப்பிட்டாலும், ஆறு வேளை சாப்பிட்டாலும் உடலுக்கு தேவையான அளவை விட அதிகமாக சாப்பிட்டால் எடை கூடத்தான் செய்யும். சொல்லப்போனால், சிலருக்கு அடிக்கடி சாப்பிடும்போது பசி உணர்வு அதிகமாகி, தங்களையும் அறியாமல் கூடுதல் உணவை சாப்பிட்டுவிடும் ரிஸ்க்கும் இதில் இருக்கிறது.
மூன்று வேளை சாப்பிடுவதில் உள்ள ப்ளஸ் என்ன?
நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு மிகவும் எளிமையானது நம்முடைய பாரம்பரிய மூன்று வேளை உணவு முறைதான். வேலைக்கு செல்பவர்கள், பிஸியாக இருப்பவர்கள் ஒரு நாளைக்கு ஆறு முறை ஆரோக்கியமான உணவைத் திட்டமிட்டு, சமைத்து சாப்பிடுவது என்பது ரொம்பவே கஷ்டம். மூன்று வேளை சாப்பிடும்போது சமையல் வேலையும் மிச்சம், உணவின் அளவையும் நம்மால் எளிதாகக் கண்காணிக்க முடியும்.
அடுத்ததாக, சாப்பாட்டு விஷயத்தில் சுயக்கட்டுப்பாடு கம்மியாக இருப்பவர்கள் ஆறு வேளை உணவுக்கு மாறினால், ஒவ்வொரு முறையும் 'கொஞ்சம்' என்பதற்கு பதிலாக 'கொஞ்சம் அதிகமாகவே' சாப்பிட்டு மாட்டிக்கொள்வார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் மூன்று வேளை மட்டுமே சத்தான உணவைச் சரியாகச் சாப்பிடுவதுதான் உடம்பைக் கட்டுக்கோப்பாக வைக்க உதவும்.
யாருக்கு எந்த முறை சிறந்தது?
|ஆறு வேளை உணவு
|மூன்று வேளை உணவு
|அசிடிட்டி, நெஞ்செரிச்சல், கேஸ் பிராப்ளம் உள்ளவர்கள்
|ஆபீஸ், வேலை என்று எப்போதும் பிஸியாக ஓடிக்கொண்டிருப்பவர்கள்.
|சர்க்கரை நோயைக் கட்டுக்குள் வைக்க நினைப்பவர்கள்.
|சாப்பாட்டு அளவில் சுயக்கட்டுப்பாடு கம்மியாக உள்ளவர்கள்.
|விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் ஜிம்மிற்கு செல்பவர்கள்.
|எடையைக் குறைக்க டயட் பிளான் செய்பவர்கள்.
மேட்டரே இதுதான்: அளவை விட குவாலிட்டி முக்கியம்!
அறிவியல் பூர்வமாகப் பார்த்தால், இந்த இரண்டு முறைகளில் இதுதான் பெஸ்ட் என்று எதையுமே அடித்து சொல்ல முடியாது. இரண்டுமே அவரவர் உடம்பிற்கு ஏற்ப நன்மை தரக்கூடியவைதான். இங்கு முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், நாம் எத்தனை முறை சாப்பிடுகிறோம் என்பது அல்ல, என்ன சாப்பிடுகிறோம் என்பதுதான்.
ஆறு வேளை சாப்பிடுகிறேன் என்று கூறிக்கொண்டு சிப்ஸ், பிஸ்கட், மைதா உணவுகள் போன்ற ஜங்க் ஃபுட்களைச் சாப்பிட்டால் உடம்பு கெட்டுப்போகும். அதற்கு பதிலாகப் பழங்கள், காய்கறிகள், கீரைகள், சிறுதானியங்கள் மற்றும் புரதச்சத்து நிறைந்த முட்டை, பயறு வகைகளை சாப்பிட வேண்டும்.
உங்களுடைய வேலை, தினசரி வாழ்க்கை முறை மற்றும் உடலின் ஆரோக்கிய நிலை ஆகியவற்றுக்கு எந்த முறை செட்டாகிறதோ, அதையே நீங்கள் தாராளமாகப் பின்பற்றலாம்.
ஆய்வு:
https://link.springer.com/article/10.1186/1550-2783-8-4
https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/meal-and-snack-frequency-in-relation-to-diet-quality-in-japanese-adults-a-crosssectional-study-using-different-definitions-of-meals-and-snacks/5FA7B3714CB2A66124F594CE7807DA99