வெள்ளைக்கரு மட்டும் போதுமா? மஞ்சள் கருவை தவிர்ப்பவர்கள் இழக்கும் சத்துக்கள் இவைதான்!
Published : April 16, 2026 at 1:37 PM IST
நம்மில் பலரது காலை உணவு முட்டையில் தான் தொடங்குகிறது. உடற்பயிற்சி செய்பவர்கள் முதல் குழந்தைகள் வரை அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடும் உணவாக இது இருக்கிறது. ஆனால், முட்டையை சாப்பிடும் போது ஒருவித தயக்கம் பலருக்கும் ஏற்படுகிறது. அதற்கு முக்கிய காரணம் முட்டையின் மஞ்சள் கருவில் கொழுப்பு அதிகமாக இருக்கிறது என்ற பேச்சுதான்.
இதனால் பலர் முட்டையின் வெள்ளைக்கருவை மட்டும் சாப்பிட்டுவிட்டு, சத்துக்கள் நிறைந்த மஞ்சள் கருவை அப்படியே ஓரம் வைத்து விடுகிறார்கள். "மஞ்சள் கருவில் கொழுப்பு அதிகம், இதயம் பாதிக்கப்படும்", "உடல் எடை கூடும்" எனப் பலரும் சொல்வதை கேட்டு நாமே ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிடுகிறோம்.
ஆனால், உண்மையில் முட்டையின் முழுமையான சத்துக்களை பெற மஞ்சள் கருவும் அவசியம் என்பது நம்மில் எத்தனை பேருக்குத் தெரியும்? ஒரு முழுமையான உணவாகக் கருதப்படும் முட்டையின் உண்மையான பலன்கள் அந்த மஞ்சள் கருவில்தான் ஒளிந்துள்ளன என உறுதிப்படுத்துகிறது பல்வேறு ஆய்வுகள்.
மஞ்சள் கருவில் உள்ள சத்துக்கள்:
உலகளவில் மிகவும் மலிவாகவும், எளிதாகவும் கிடைக்கக்கூடிய சத்தான உணவு முட்டை. பொதுவாக வெள்ளைக்கருவில் புரதம் அதிகமாக இருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியும். ஆனால், உடலுக்கு தேவையான முக்கியமான வைட்டமின்களும், தாதுக்களும் மஞ்சள் கருவில்தான் செறிந்து கிடக்கின்றன என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். மஞ்சள் கருவை நீக்கிவிட்டு சாப்பிடும்போது, முட்டையின் ஊட்டச்சத்து மதிப்பு பாதியாக குறைந்துவிடுகிறது. உண்மையில் முட்டையை ஒரு 'சூப்பர் ஃபுட்' ஆக மாற்றுவதே அதில் உள்ள மஞ்சள் கருதான்.
வைட்டமின்களும் தாதுக்களும்
முட்டை மஞ்சள் கருவில் ஏ, டி, ஈ, கே ஆகிய கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் உள்ளன. இவை நம் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதோடு, எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்திற்கும் வலுசேர்க்கின்றன. இவை உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகளாகவும் செயல்படுகின்றன. இது தவிர, ரத்த சிவப்பணுக்களின் உற்பத்திக்கும், மூளையின் ஆரோக்கியத்திற்கும் தேவையான வைட்டமின் பி12, ஃபோலிக் அமிலம் மற்றும் இரும்புச் சத்து ஆகியவையும் இதில் ஏராளமாக உள்ளன.
இதய ஆரோக்கியமும் கொலஸ்ட்ரால் அச்சமும்
முட்டையை தினமும் சாப்பிட்டால் இதய நோய்கள் வரும் என்று ஒரு பொதுவான பயம் இருக்கிறது. ஆனால், அமெரிக்காவின் நேஷனல் லைப்ரரி ஆஃப் மெடிசின் (National Library of Medicine) வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, தினமும் ஒன்று அல்லது இரண்டு முட்டைகள் சாப்பிடுவதால் இதய நோய்க்கான அபாயம் அதிகரிப்பதில்லை.
மாறாக, இது உடலுக்குத் தேவையான அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களையே வழங்குகிறது. ஏற்கனவே இதயப் பாதிப்பு உள்ளவர்கள் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு 200 மில்லி கிராமுக்கும் குறைவாக கொலஸ்ட்ரால் இருக்குமாறு பார்த்துக்கொள்வது நல்லது. நாம் சாப்பிடும் உணவினால் மட்டுமே உடலில் கொலஸ்ட்ரால் அதிகரிப்பதில்லை என ஹார்வர்ட் ஹெல்த் பப்ளிஷிங் (Harvard Health Publishing) ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
மூளை மற்றும் நரம்பு மண்டலம்
மஞ்சள் கருவில் 'கோலின்' (Choline) என்ற மிக முக்கியமான ஊட்டச்சத்து உள்ளது. இது மூளையின் செயல்பாட்டிற்கும், நரம்புகளின் ஆரோக்கியத்திற்கும், நினைவாற்றலை மேம்படுத்துவதற்கும் அவசியம். குறிப்பாகக் கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு இது மிகவும் தேவையானது. ஏனெனில், கருவில் வளரும் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சிக்கு கோலின் பெரிதும் உதவுகிறது. மூளை மற்றும் நரம்புகளை பாதுகாப்பதில் மஞ்சள் கருவின் பங்கு மிக முக்கியமானது என மருத்துவ ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.
கண் ஆரோக்கியம்
வயது ஏற ஏறப் பார்வை மங்குதல் மற்றும் கண்புரை போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுவது இயல்பு. மஞ்சள் கருவில் உள்ள லூடின் மற்றும் ஜியாக்சந்தின் ஆகிய ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் கண்களைப் பாதிக்கும் நீல நிற ஒளியிலிருந்து (Blue Light) பாதுகாப்பு அளிக்கின்றன. இவை கண்களுக்கு ஒரு கவசம் போலச் செயல்பட்டு, பார்வைத் திறனை மேம்படுத்த உதவுகின்றன.
சத்துக்களை உடல் உறிஞ்சுதல்
நாம் சாப்பிடும் உணவில் உள்ள வைட்டமின்களை உடல் சரியாக ஈர்க்க வேண்டுமானால், அதற்கு சிறிதளவு கொழுப்பு சத்து தேவை. மஞ்சள் கருவில் உள்ள ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், வைட்டமின்களை உடல் கிரகிக்க உதவுகின்றன. மேலும், முழு முட்டையைச் சாப்பிடும்போது வயிறு நிறைந்த உணர்வு ஏற்படுவதால், தேவையற்ற நொறுக்கு தீனிகளை சாப்பிடுவது தவிர்க்கப்படுகிறது. இது மறைமுகமாக உடல் எடையை கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.
தசை வளர்ச்சி மற்றும் பலம்
தசைகளை வலுப்படுத்த விரும்புபவர்கள் மற்றும் விளையாட்டு வீரர்கள் பெரும்பாலும் வெள்ளைக்கருவை மட்டுமே நாடுவார்கள். ஆனால், வெறும் வெள்ளைக்கருவை விட முழு முட்டையை சாப்பிடும் போதுதான் உடலில் புரத சத்து மிக திறம்பட சேருகிறது என நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். தசை வளர்ச்சி மற்றும் திசுக்களை சீரமைப்பதில் முழு முட்டைக்கு நிகர் வேறில்லை.
எனவே, மருத்துவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் தவிர்க்க சொன்னால் ஒழிய, ஆரோக்கியமான மனிதர்கள் முட்டையை அதன் மஞ்சள் கருவுடன் சேர்த்து முழுமையாக சாப்பிடுவதே சிறந்தது. மஞ்சள் கருவை தவிர்ப்பதன் மூலம், இயற்கையாக கிடைக்கும் மிகச்சிறந்த ஊட்டச்சத்துக்களை நாம் இழக்கிறோம் என்பதை உணர வேண்டும். மிதமான அளவில் முழு முட்டையை சாப்பிடுவது ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு வழிவகுக்கும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.