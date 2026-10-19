அலர்ஜி வாழ்நாள் முழுவதும் தொடருமா? நிரந்தர தீர்வு என்ன?
குழந்தை பருவத்தில் ஏற்படும் சில அலர்ஜிகள் வயது ஏற ஏற தானாகவே மறைந்துவிட வாய்ப்புள்ளது. இது அலர்ஜியின் வகை மற்றும் தீவிரத்தை பொறுத்தது.
Published : October 19, 2026 at 3:03 PM IST
அடிக்கடி நாம் சாப்பிடும் ஏதேனும் ஒரு உணவு பொருள் அல்லது மாறும் சூழலால் உடலில் ஒவ்வாமை ஏற்பட்டுவிட்டால், வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த பொருளை தொடவே கூடாது என்று பயந்து ஒதுங்கிவிடுபவர்கள் பலர் உண்டு.
ஒருமுறை அலர்ஜி ஏற்பட்டுவிட்டால் அது நம் வாழ்நாள் முழுவதும் நிரந்தரமாக தொடருமா அல்லது காலப்போக்கில் சரியாகிவிடுமா என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் எழுகிறது. இது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.
அலர்ஜியை நிரந்தரமாக குணப்படுத்த முடியுமா?
தற்போது அலர்ஜியை முற்றிலும் குணப்படுத்தக்கூடிய நிரந்தர மருந்துகள் எதுவும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும், தொடர் ஆய்வுகள் மூலம் இதற்கான நவீன சிகிச்சைகள் கண்டறியப்பட்டு வருகின்றன. அலர்ஜியை ஏற்படுத்தும் பொருட்களிலிருந்து விலகி இருப்பதன் மூலமும், உரிய மருத்துவ சிகிச்சைகளை பெறுவதன் மூலமும் இதன் அறிகுறிகளை வெற்றிகரமாக கட்டுப்படுத்த முடியும்.
நோய் எதிர்ப்பு சிகிச்சை (Immunotherapy)
இம்யூனோதெரபி என்பது அலர்ஜிக்கான நேரடி மருந்து அல்ல என்றாலும், உடலின் அலர்ஜி எதிர்வினையை கட்டுப்படுத்த உதவும் ஒரு நோய்தடுப்பு சிகிச்சையாகும்.
மருந்துகள் எடுத்தும் அறிகுறிகள் கட்டுப்படாமல் இருக்கும்போதும், அலர்ஜி காரணிகளை தவிர்க்க முடியாத சூழலிலும் மருத்துவர்கள் இதனை பரிந்துரைக்கின்றனர். பல ஆண்டுகள் இம்யூனோதெரபி சிகிச்சைக்கு பிறகு, பலருக்கு அலர்ஜியின் தாக்கம் பெருமளவு குறைந்துள்ளது.
இந்த சிகிச்சை முறைகள் மூன்று வகைகளில் வழங்கப்படுகின்றன:
- ஊசி முறை (SCIT): மகரந்தம், தூசி, செல்லப்பிராணிகளின் முடி மற்றும் பூச்சி கடி போன்றவற்றுக்கு எதிராக உடலின் உணர்திறனை குறைக்க ஊசி மூலம் சிறிய அளவில் அலர்ஜி காரணி செலுத்தப்படுகிறது.
- நாக்கின் கீழ் வைக்கும் முறை (SLIT): தூசி மற்றும் மகரந்த அலர்ஜிக்காக நாக்கின் கீழ் வைக்கப்படும் மாத்திரைகள் அல்லது சொட்டு மருந்துகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- வாய்வழி சிகிச்சை (OIT): கடலை (Peanuts) அலர்ஜி உள்ள குழந்தைகளுக்கு எஃப்.டி.ஏ அங்கீகாரம் பெற்ற 'பால்ஃபோர்சியா' போன்ற மருந்துகள் வழங்கப்படுகின்றன.
அலர்ஜி தானாகவே மறைந்துவிடுமா?
- குழந்தை பருவத்தில் ஏற்படும் சில அலர்ஜிகள் வயது ஏற ஏற தானாகவே மறைந்துவிட வாய்ப்புள்ளது. இது அலர்ஜியின் வகை மற்றும் தீவிரத்தை பொறுத்தது.
- பால், முட்டை, கோதுமை மற்றும் சோயா போன்ற அலர்ஜிகளிலிருந்து சுமார் 85% குழந்தைகள் காலப்போக்கில் மீண்டு விடுகின்றனர்.
- மாறாக, நிலக்கடலை, நட்ஸ், கடல் உணவுகள் மற்றும் மீன் அலர்ஜிகள் 15 முதல் 20 சதவீத குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே வயதாகும்போது சரியாகும்.
- பூச்சிக் கடி அலர்ஜியால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளில் பெரும்பாலானோர் பெரியவர்களாகும்போது அந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். அதேபோல், மகரந்தம் மற்றும் செல்லப்பிராணி அலர்ஜிகளும் வயது முதிரும்போது தீவிரமடைவது குறையலாம். எனினும், எந்த வயதிலும் புதிதாக அலர்ஜி உருவாகும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
அலர்ஜி ஏற்படுவதற்கான காரணம்
நம் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம், மகரந்தம் போன்ற தீங்கற்ற ஒரு பொருளை ஆபத்தானதாக தவறாக புரிந்து கொண்டு எதிர்வினை ஆற்றும்போது அலர்ஜி உண்டாகிறது. இந்த செயல்பாட்டின் போது வெளியிடப்படும் 'ஹிஸ்டமைன்' என்ற வேதிப்பொருள் மூலமே அரிப்பு, தும்மல் போன்ற அலர்ஜி அறிகுறிகள் வெளிப்படுகின்றன.
தடுப்பு முறை
அலர்ஜியை தடுப்பதற்கான மிக சிறந்த வழி, ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தும் காரணிகளை தவிர்ப்பதாகும். எந்த பொருளால் அலர்ஜி ஏற்படுகிறது என்பதை துல்லியமாக அறிய உணவு மற்றும் அன்றாட நடவடிக்கைகளை குறிப்பெடுத்து வைப்பது (Allergy Diary) உதவியாக இருக்கும்.
எப்போது மருத்துவரை அணுக வேண்டும்?
சாதாரண மருந்துகளால் அலர்ஜி கட்டுப்படவில்லை என்றாலோ அல்லது அன்றாடப் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டாலோ உடனடியாக அலர்ஜி மருத்துவரை அணுக வேண்டும். மூச்சுத்திணறல், வேகமாகத் துடிக்கும் இதயம், மயக்கம் போன்ற தீவிர அனாபிலாக்ஸிஸ் அறிகுறிகள் தென்பட்டால் தாமதிக்காமல் அவசர மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டும்.
ஆய்வு:
https://aafa.org/allergies/allergy-facts/