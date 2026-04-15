குழந்தைகளிடையே அதிகரிக்கும் ரத்தசோகை - அறிகுறிகள் என்னென்ன?
Published : April 15, 2026 at 10:24 AM IST
இந்தியாவில் தற்போதைய சூழலில் ரத்தசோகை என்பது ஒரு மிக முக்கியமான பொது சுகாதாரப் பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது. இது வயது வித்தியாசமின்றி அனைவரையும் பாதித்தாலும், குறிப்பாக ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள், வளரிளம் பெண்கள் மற்றும் கர்ப்பிணிகளிடம் அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய ஆய்வு முடிவுகளின்படி, உலகளவில் 5 முதல் 59 மாதங்களுக்குட்பட்ட குழந்தைகளில் 40 சதவீதம் பேரும், கர்ப்பிணிப் பெண்களில் 37 சதவீதம் பேரும் ரத்தசோகையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ரத்தசோகை என்பது வெறும் சோர்வு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மட்டுமல்ல, இது குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்சி, கற்கும் திறன் மற்றும் உடல் வளர்ச்சியை நேரடியாகப் பாதிக்கும் ஒரு தீவிர நிலையாகும் என எச்சரிக்கிறது உலக சுகாதார நிறுவனம்.
இதனை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து சரியான உணவு முறையைப் பின்பற்றினால், வருங்கால தலைமுறையினரை ஆரோக்கியமாக உருவாக்க முடியும் என மருத்துவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். குழந்தைகளுக்கு ரத்தசோகை ஏன் ஏற்படுகிறது, அதன் அறிகுறிகள் என்ன மற்றும் இதனை தடுக்க என்ன உணவுகளை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
ரத்தசோகை என்றால்?
நமது ரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கை இருக்க வேண்டிய அளவை விடக் குறைவாக இருப்பதே ரத்தசோகை எனப்படுகிறது. ரத்தத்தில் உள்ள ஹீமோகுளோபின் எனும் புரதம் தான் நுரையீரலில் இருந்து ஆக்சிஜனை பெற்று உடல் முழுவதும் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் கொண்டு செல்கிறது.
இந்த சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கை குறையும் போது, உடலின் திசுக்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் தடையின்றி கிடைப்பதில்லை. இதன் விளைவாகவே அதிகப்படியான சோர்வு மற்றும் பலவீனம் ஏற்படுகிறது.
குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்கள் மீதான தாக்கம்:
ரத்தசோகை பாதிப்பு இருக்கும் போது குழந்தைகளின் உடல் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுவதுடன், அவர்களின் கவனிக்கும் திறன் மற்றும் புத்திசாலித்தனம் குறையக்கூடும். பெரியவர்களை பொறுத்தவரை, அவர்களின் வேலை செய்யும் திறன் குறைந்து விரைவில் சோர்வடைய செய்யும். கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ரத்தசோகை இருந்தால், அது குறைப்பிரசவம் அல்லது குறைந்த எடையுடன் குழந்தை பிறப்பது போன்ற சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும் என மருத்துவ ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன.
ரத்தசோகையின் அறிகுறிகள்:
இந்த பாதிப்பு அதன் தீவிரத்தை பொறுத்து மூன்று நிலைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது.
முதல் நிலையில், தோல் வெளிறிப் காணப்படுவது, அதிகப்படியான நீரம், இமைகளின் உட்புறம் மற்றும் நாக்கு வெள்ளையாக மாறுவது போன்ற அறிகுறிகள் தோன்றும். மேலும், வாயில் புண்கள், உதடுகளின் ஓரம் பிளவுபடுவது, முடி உதிர்தல் மற்றும் வேலையில் ஏகாக்கிரகம் இல்லாமல் இருப்பது போன்றவை காணப்படும்.
இரண்டாம் நிலையில், மூச்சு விடுவதில் சிரமம், இதயத் துடிப்பு வேகமாக இருப்பது, அளவுக்கு அதிகமான தாகம் மற்றும் வியர்வை, தலைச்சுற்றல் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படும்.
தீவிரமான மூன்றாம் நிலையில், அடிக்கடி மனநிலை மாறுவது, இதயம் பலவீனமடைவது, மூளை செயல்பாட்டில் பாதிப்பு மற்றும் உடற்பயிற்சி செய்யும்போது தசைகளில் பிடிப்பு ஏற்படுவது போன்ற தீவிரமான அறிகுறிகள் தென்படும்.
தவிர்க்க வேண்டிய முறைகளும் உணவுகளும்:
ரத்தசோகையைத் தடுக்கவும் ரத்த அளவை அதிகரிக்கவும் சத்தான உணவுகளே மிகச்சிறந்த மருந்தாகும் என்கிறது hopkinsmedicine.org தளத்தில் வெளியான ஆய்வு. உங்கள் குழந்தைகளின் அன்றாட உணவில் பின்வரும் மாற்றங்களைச் செய்யலாம்,
குழந்தைகளுக்குத் தேவையான இரும்புச்சத்தைப் பெற ராகி மற்றும் உலர் திராட்சை (கிஸ்மிஸ்) சிறந்த தேர்வாகும். இவை ஹீமோகுளோபின் அளவை இயற்கை முறையில் அதிகரிக்க உதவுகின்றன. கீரை வகைகளை உணவில் அதிகம் சேர்த்துக் கொள்வது புதிய ரத்த அணுக்கள் உருவாகத் துணைபுரியும்.
சிறிய அளவில் எள் சேர்த்துக் கொள்வதும், பருப்பு வகைகளை தொடர்ந்து உணவில் பயன்படுத்துவதும் அவசியம். முட்டையில் உள்ள சத்துக்கள் ரத்த அணுக்களின் உற்பத்திக்கு சிறந்த ஆதாரமாக உள்ளன. பீன்ஸ் மற்றும் பச்சை பட்டாணி போன்ற பயறு வகைகளை வளரும் குழந்தைகளுக்குத் தவறாமல் கொடுக்க வேண்டும்.
காலை உணவாக அவுல் (Poha) எடுத்துக் கொள்வது நல்லது. இதில் இரும்புச்சத்துடன் உடலுக்குத் தேவையான ஆற்றலும் கிடைக்கும். மிக முக்கியமாக, நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள இரும்புச்சத்தை உடல் முழுமையாக உறிஞ்சிக் கொள்ள விதுமின் சி தேவைப்படுகிறது. எனவே, ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை, கொய்யா, நெல்லிக்காய் மற்றும் பப்பாளி போன்ற பழங்களை உணவோடு சேர்த்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
ஆரம்பக்கட்டத்திலேயே இந்த மாற்றங்களை செய்வதன் மூலம் குழந்தைகளை ரத்தசோகையில் இருந்து பாதுகாத்து, அவர்களைத் துடிப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வளர்க்க முடியும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.