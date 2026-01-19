ETV Bharat / health

உயிர் கொல்லியாகும் ரத்தசோகை: உங்களுக்கு இந்த அறிகுறி இருந்தால் கவனமா இருங்க!

இந்தியாவில் 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளில் 67.1 சதவீதத்தினரும், 15-49 வயதுக்குட்பட்ட பெண்களில் 57 சதவீதத்தினரும் ரத்த சோகையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
By ETV Bharat Health Team

Published : January 19, 2026 at 11:02 AM IST

இந்தியாவில் ரத்த சோகை என்பது ஒரு மிக முக்கியமான பொது சுகாதாரப் பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது. உடலில் இரும்புச்சத்து குறைபாடு ஏற்படும்போது, திசுக்களுக்கு ஆக்சிஜனை எடுத்து செல்லும் ஹீமோகுளோபின் உற்பத்தி பாதிக்கப்படுகிறது. இதுவே ரத்த சோகைக்கு முக்கிய காரணமாகிறது. குறிப்பாக இந்தியாவில் பெண்கள், குழந்தைகள் மற்றும் வளர் இளம் பருவத்தினர் மத்தியில் இதன் தாக்கம் மிக அதிகமாக உள்ளது.

தேசிய குடும்ப நல ஆய்வின்படி (NFHS-5), இந்தியாவில் 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளில் 67.1 சதவீதத்தினரும், 15-49 வயதுக்குட்பட்ட பெண்களில் 57 சதவீதத்தினரும் ரத்த சோகையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். போதிய சத்தான உணவு இன்மை, ஃபோலேட் மற்றும் வைட்டமின் பி12 குறைபாடு போன்றவை இதற்கு முக்கிய காரணங்களாக கூறப்படுகின்றன.

கோப்புப்படம்

தொடக்கத்திலேயே அறிகுறிகளை கண்டறிந்து சரியான உணவு முறையையும் மருத்துவ ஆலோசனையையும் மேற்கொள்வது ரத்த சோகையை தடுக்க உதவும். அந்த வகையில், ரத்த சோகை இருப்பதை முன்னரே காட்டிக்கொடுக்கும் அறிகுறிகள் என்னென்ன என்பதை Are you missing the subtle signs of anemia? என்ற தலைப்பில் Harvard Health Publishing ஆய்வுத்தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

அதீத சோர்வு மற்றும் பலவீனம்: உடல் எப்போதும் ஒருவிதமான களைப்புடன் இருப்பது ரத்த சோகையின் மிக முக்கியமான அறிகுறியாகும். போதுமான ஓய்வு எடுத்த பிறகும் உடல் சோர்வாகவே இருக்கும். ரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் அளவு குறைவாக இருப்பதால், தசைகள் மற்றும் மூளைக்கு தேவையான ஆற்றல் கிடைப்பதில்லை. இதனால் நடப்பது, படிக்கட்டுகளில் ஏறுவது போன்ற எளிய அன்றாட வேலைகளை செய்வதற்கு கூட உடல் ஒத்துழைக்காமல் அதிக சிரமத்தை ஏற்படுத்தும்.

வெளிறிய அல்லது மஞ்சள் நிற தோல்: ஹீமோகுளோபின் தான் ரத்தத்திற்கு சிவப்பு நிறத்தை தருகிறது. இரும்புச்சத்து குறையும் போது ரத்தம் தன் நிறத்தை இழப்பதால், முகம், உள்ளங்கைகள் மற்றும் கண்களின் உட்பகுதி வெளிறி போய்க் காணப்படும். சிலருக்கு தோல் லேசான மஞ்சள் நிறமாக மாறக்கூடும். இது சருமத்தின் இயல்பான பொலிவை குறைப்பதோடு, உடலில் ரத்த ஓட்டம் சீராக இல்லை என்பதைக் காட்டும் ஒரு வெளிப்படையான அறிகுறியாகும்.

மூச்சு திணறல்: உடலில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்படும்போது, அதை ஈடுகட்ட இதயம் மற்றும் நுரையீரல்கள் வேகமாக செயல்பட வேண்டியிருக்கும். இதன் காரணமாக, மிக சிறிய வேலைகளை செய்தாலே மூச்சு வாங்கும். குறிப்பாக, வேகமாக நடக்கும் போதோ அல்லது உடற்பயிற்சி செய்யும் போதோ மூச்சு திணறல் ஏற்படும். இதனை கவனிக்காமல் விட்டால், காலப்போக்கில் இதயத்திற்கு அதிக அழுத்தம் கொடுத்து இதய நோய்கள் உருவாக வாய்ப்புள்ளது.

ரத்த சோகை அறிகுறிகள்

வேகமான அல்லது சீரற்ற இதயத் துடிப்பு: ரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் குறைவாக இருக்கும்போது, தட்டுப்பாட்டை சரிசெய்ய இதயம் அதிக வேகத்துடன் ரத்தத்தை இறைக்கத் தொடங்கும். இதனால் படபடப்பு அல்லது இதயம் தாறுமாறாக துடிப்பது போன்ற உணர்வு ஏற்படும். ஓய்வில் இருக்கும் போது கூட இதயம் வேகமாகத் துடிப்பதை உணர முடியும். இது இதய தசைகளுக்கு அதிக வேலைப்பளுவை உருவாக்கி, உடலை விரைவில் களைப்படைய செய்யும்.

தலைச்சுற்றல் மற்றும் தலைவலி: மூளைக்கு செல்லும் ஆக்சிஜனின் அளவு குறையும் போது அடிக்கடி தலைவலி ஏற்படக்கூடும். குறிப்பாக அமர்ந்திருந்து திடீரென எழுந்திருக்கும் போது தலைச்சுற்றல் அல்லது கண்கள் இருட்டுவது போன்ற உணர்வு ஏற்படும். இது கவனக்குறைவு, ஞாபக மறதி மற்றும் மந்தமான மனநிலைக்கும் வழிவகுக்கும். மூளை சீராகச் செயல்படத் தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்காததே இந்தத் தலைவலிக்குக் காரணமாகிறது.

கை மற்றும் கால்கள் குளிர்ந்து போதல்: உடலில் ரத்த ஓட்டம் சீராக இல்லாதபோது, ரத்தம் முக்கிய உறுப்புகளைக் காக்க முயற்சிப்பதால் கை மற்றும் கால்களின் நுனிப்பகுதிக்குச் செல்லும் ரத்த அளவு குறைகிறது. இதனால் சுற்றுப்புறம் வெப்பமாக இருந்தாலும், ஒருவரது கை மற்றும் கால்கள் எப்போதும் ஜில்லென்று குளிர்ந்தே இருக்கும். இது நரம்புகள் மற்றும் திசுக்களுக்குச் செல்லும் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டைக் குறிக்கும் ஒரு எச்சரிக்கையாகும்.

கோப்புப்படம்

விசித்திரமான ஆசைகள் (பிகா): உடலில் இரும்புச்சத்து மிகவும் குறைவாக இருக்கும்போது, சிலருக்கு உணவு அல்லாத பொருட்களைச் சாப்பிட வேண்டும் என்ற விசித்திரமான ஆசை ஏற்படும். ஐஸ் கட்டிகள், மண், சுண்ணாம்பு, பல்பம் அல்லது சாம்பல் போன்றவற்றைச் சுவைக்கத் தோன்றும். இதனை மருத்துவ ரீதியாக 'பிகா' (Pica) என்று அழைப்பார்கள். இது தவிர, வாயில் புண்கள் ஏற்படுவது மற்றும் நாக்கில் வீக்கம் அல்லது வலி இருப்பதும் ரத்த சோகையின் அறிகுறிகளாகும்.

உடையும் நகங்கள் மற்றும் முடி உதிர்தல்: நகம் மற்றும் முடியின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான ஆக்சிஜனும் ஊட்டச்சத்தும் கிடைக்காத போது அவை பலமிழக்கின்றன. நகங்கள் மெலிதாகி ஸ்பூன் வடிவில் வளைவது அல்லது எளிதில் உடைவது போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்படும். அதேபோல், தலைமுடி அதிகப்படியாக உதிர்வதும், முடி மெலிந்து காணப்படுவதும் இரும்புச்சத்து குறைபாட்டின் வெளிப்பாடாகும். சோர்வுடன் சேர்ந்து இத்தகைய மாற்றங்கள் தெரிந்தால் உடனடியாக ரத்தப் பரிசோதனை செய்துகொள்வது நல்லது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

