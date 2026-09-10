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கர்ப்பகால ரத்தசோகை: குழந்தைகளின் மூளை அளவு 4% குறைய வாய்ப்பு - சர்வதேச ஆய்வில் தகவல்!

கர்ப்ப காலத்தில் தாய்க்கு ஏற்படும் இந்த ரத்தசோகை, பிறக்கும் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சியை நேரடியாக பாதிக்கக்கூடியது என்ற அதிர்ச்சி தகவலை சமீபத்திய சர்வதேச ஆய்வு ஒன்று வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 10, 2026 at 7:00 AM IST

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ஒரு தாய் கர்ப்பமாக இருக்கும் காலத்தில் எடுத்துக்கொள்ளும் ஊட்டச்சத்துக்கள், அவளது உடல்நலனை மட்டுமின்றி பிறக்கப்போகும் குழந்தையின் எதிர்கால வாழ்க்கையையும் தீர்மானிக்கின்றன. இதில் மிகவும் முக்கியமானது ரத்தத்தில் உள்ள இரும்புச்சத்தின் அளவாகும்.

உலகளவில் கர்ப்பிணிகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கும் அதிகமானோர் ரத்தசோகை (Anaemia) பிரச்சனையால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். உடலில் போதிய அளவில் ரத்த சிவப்பணுக்கள் இல்லாதபோது இந்த நிலை ஏற்படுகிறது. இதன் காரணமாக அளவுக்கு அதிகமான சோர்வு, மூச்சுத்திணறல் மற்றும் தலைசுற்றல் போன்ற அறிகுறிகள் தாய்க்கு உண்டாகின்றன.

கர்ப்ப காலத்தில் தாய்க்கு ஏற்படும் இந்த ரத்தசோகை, பிறக்கும் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சியை நேரடியாக பாதிக்கக்கூடியது என்ற அதிர்ச்சி தகவலை சமீபத்திய சர்வதேச ஆய்வு ஒன்று வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

குறிப்பாக, குழந்தையின் கற்றல் திறன், உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் மற்றும் உடல் இயக்கங்கள் போன்ற முக்கியமான செயல்பாடுகளுக்கு தேவையான மூளையின் பகுதிகள் ரத்தசோகையால் பாதிக்கப்பட்ட தாய்க்கு பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு சிறியதாக இருப்பதாக அந்த ஆய்வு எச்சரிக்கிறது. இதனால் குழந்தைகள் பள்ளிப் பருவத்தை எட்டும்போது அவர்களுக்கு கற்றல் தொடர்பான தீவிரப் பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும்.

மூளை வளர்ச்சியில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்:

லண்டன் கிங்ஸ் காலேஜ் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவின் கேப் டவுன் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இணைந்து இந்த விரிவான ஆய்வை நடத்தியுள்ளனர். கேப் டவுன் நகரத்தை சேர்ந்த 300-க்கும் மேற்பட்ட தாய்மார்களையும் அவர்களின் குழந்தைகளையும் இவர்கள் தொடர்ந்து கண்காணித்தனர்.

குழந்தைகள் பிறந்த மூன்று மாதங்கள் முதல் இரண்டு வயது வரை அவர்களின் மூளைப் பகுதியைச் சிறப்பு 'ஸ்கேன்' கருவிகள் மூலம் தொடர்ந்து பரிசோதனை செய்தனர்.

இந்த ஆய்வில், லேசான ரத்தசோகை இருந்த தாய்மார்களுக்குப் பிறந்த குழந்தைகளின் மொத்த மூளையின் அளவு, ரத்தசோகை இல்லாத தாய்மார்களின் குழந்தைகளுக்கு பிறந்த மூளையின் அளவை விடச் சராசரியாக 4 சதவீதம் குறைவாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

குழந்தைகளின் மூளையில் முக்கியமாக மூன்று பகுதிகள் இதனால் பாதிக்கப்படுகின்றன:

  • புடாமென் (Putamen)
  • காடேட் நியூக்ளியஸ் (Caudate nucleus)
  • கார்பஸ் கலோசம் (Corpus callosum)

இந்த மூன்று பகுதிகளுமே மனிதனின் சிந்தனை வேகம், உணர்ச்சிகளை சீராக வைத்திருக்கும் திறன் மற்றும் அன்றாடப் பணிகளை திட்டமிட்டு செய்யும் ஆற்றல் ஆகியவற்றுடன் நேரடியாக தொடர்புடையவை.

வயதாகும்போது தொடரும் பாதிப்பு

குழந்தை பிறந்து வளரும்போது இந்த மூளை வளர்ச்சி குறைபாடு சரியாகிவிடும் என்று நினைத்தால் அது தவறு என்பதை இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது. மாறாக, குழந்தை வளர வளர இந்த வித்தியாசம் அதிகமாகிக்கொண்டே செல்கிறது. உதாரணமாக, மூளையின் 'கார்பஸ் கலோசம்' என்ற பகுதி 12 மாத குழந்தையாக இருக்கும்போது 4 சதவீதம் சிறியதாக இருந்தது, அதே குழந்தைகள் 24 மாதங்களை (இரண்டு வயது) எட்டும்போது 6 சதவீதம் வரை சிறியதாக மாறியுள்ளது.

குழந்தைகள் ஆறு வயதை எட்டி பள்ளிக்கு செல்ல தொடங்கினாலும் இந்த மூளை வளர்ச்சி குறைபாடு மறைவதில்லை. இதன் காரணமாகவே ரத்தசோகையால் பாதிக்கப்பட்ட தாய்மார்களின் குழந்தைகள் வளரும்போது படிப்பிலும், புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதிலும் சற்று பின்தங்கி இருப்பதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

வறுமை அல்லது உணவு பற்றாக்குறை போன்ற பிற காரணங்களால் இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டு இருக்குமோ என்ற கோணத்திலும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆய்வு செய்தனர். ஆனால், ஆய்வில் பங்கேற்ற அனைத்து தாய்மார்களின் குடும்ப வருமானம் மற்றும் உணவு வசதிகள் ஒரே மாதிரியாகவே இருந்தன. எனவே, தாயின் ரத்தசோகையே குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்சி குறைவதற்கு நேரடி காரணம் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

தீர்வுகள் மற்றும் விழிப்புணர்வின் அவசியம்

இந்த ஆபத்திலிருந்து குழந்தைகளை பாதுகாக்க கர்ப்பகாலத்தில் பெண்களுக்கு தேவையான பரிசோதனைகளை உரிய நேரத்தில் செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக, கர்ப்பிணிகளுக்கு ரத்தசோகை மற்றும் இரும்புச்சத்து குறைபாடு உள்ளதா என்பதை தொடக்கத்திலேயே கண்டறிந்து, அவர்களுக்கு தேவையான இரும்புச்சத்து மாத்திரைகளையோ அல்லது ஊசிகளையோ மருத்துவர்கள் வழங்க வேண்டும்.

மேலும், ஹெச்.ஐ.வி (HIV) போன்ற தொற்றுகள் இருக்கும் பெண்களுக்கு ரத்தசோகை ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகம் என்பதால், அதற்கான தகுந்த சிகிச்சைகளையும் இணைத்தே அளிக்க வேண்டும்.

உலக சுகாதார நிறுவனம் ரத்தசோகையை குறைப்பதை ஒரு முக்கிய இலக்காக கொண்டிருந்தாலும், கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் இதில் பெரிய முன்னேற்றம் எதுவும் ஏற்படவில்லை. ஆனால், புதிய தொழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள எளிதில் எடுத்து செல்லக்கூடிய குறைந்த செலவிலான எம்பிஆர்ஐ (MRI) ஸ்கேனர்கள் மூலம், ஊட்டச்சத்து குறைபாடு குழந்தைகளின் மூளையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிய முடிந்துள்ளது.

ஆய்வு:

https://www.kcl.ac.uk/news/anaemia-in-pregnancy-linked-to-differences-in-babies-brain-development-study-finds

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TAGGED:

கர்ப்பகால ரத்தசோகை பாதிப்புகள்
BABY BRAIN DEVELOPMENT
ANEMIA IN PREGNANCY
குழந்தை மூளை வளர்ச்சி
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