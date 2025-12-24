ETV Bharat / health

கல்லீரலுக்கு ஆபத்தாகும் செயற்கை இனிப்பூட்டிகள்? ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்!

செயற்கை இனிப்பூட்டிகள் அடங்கிய உணவுகளை 'குறைந்த கலோரிகள்' என்ற பெயரில் தாராளமாக உண்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 24, 2025 at 11:53 AM IST

ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை நோக்கி பயணிப்பவர்கள் இன்று சர்க்கரைக்கு பதிலாக 'சுகர்-ஃப்ரீ' (Sugar-free) அல்லது செயற்கை இனிப்பூட்டிகளை தேர்ந்தெடுப்பது ஒரு டிரெண்டாகவே மாறிவிட்டது. உடல் எடையைக் குறைக்கவும், ரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும் இவை உதவும் என்று நம்பப்படுகிறது. ஆனால், சமீபத்தில் வெளிவந்துள்ள ஆய்வுகள் இவற்றை உடைக்கும் விதமாக அமைந்துள்ளன.

வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் (Washington University in St. Louis) ஆய்வாளர்கள் நடத்திய புதிய ஆராய்ச்சியின்படி, நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் சில செயற்கை இனிப்பூட்டிகள் கல்லீரலுக்குப் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பது தெரியவந்துள்ளது.

இந்த ஆய்வின்படி, குறிப்பாக 'சார்பிடால்' (Sorbitol) போன்ற சர்க்கரை ஆல்கஹால்கள் கல்லீரலில் தேவையற்ற கொழுப்பு சேர்வதற்கு காரணமாகின்றன. பொதுவாகச் சர்க்கரைக்கு பதிலாகப் பயன்படுத்தப்படும் இந்த இனிப்பூட்டிகள், உடலில் உள்ள என்சைம்களால் சிதைக்கப்படும்போது 'ஃபிரக்டோஸ்' (Fructose) ஆக மாற்றப்படுகின்றன.

அதிகப்படியான ஃபிரக்டோஸ் என்பது கல்லீரலில் கொழுப்பு படிவதற்கும் (Fatty Liver Disease), வளர்சிதை மாற்றக் குறைபாடுகளுக்கும் நேரடி காரணமாகும். நாம் "ஆரோக்கியமானது" என்று நினைத்து சர்க்கரையை தவிர்த்துவிட்டு எடுக்கும் இந்த மாற்றுகள், உண்மையில் கல்லீரலுக்கு அதே போன்ற அல்லது அதைவிட மோசமான பாதிப்பைத் தரக்கூடும் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

குடல் ஆரோக்கியமும் கல்லீரலும்: இந்த ஆய்வில் மற்றொரு சுவாரஸ்யமான தகவலும் கிடைத்துள்ளது. நமது குடலில் உள்ள சில நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் Aeromonas போன்றவை இந்த சார்பிடால் போன்ற இனிப்பூட்டிகளைச் சிதைத்து, கல்லீரலைச் சென்றடைவதற்கு முன்பே அழித்துவிடும் திறனை கொண்டுள்ளன.

ஆனால், குடல் ஆரோக்கியம் குறைவாக உள்ளவர்களுக்கோ அல்லது இந்த நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் குறைவாக இருப்பவர்களுக்கோ, இந்த இனிப்பூட்டிகள் நேரடியாக கல்லீரலை சென்றடைந்து பாதிப்பைத் தொடங்குகின்றன. இதனால் கல்லீரலில் வீக்கம் மற்றும் கொழுப்புச் சத்து அதிகரிப்பது போன்ற பிரச்னைகள் ஏற்படுகின்றன.

எதிலெல்லாம் இந்த இனிப்பூட்டிகள் உள்ளன?

  • சர்க்கரை இல்லாத சூயிங்கம் (Sugar-free gums)
  • டயட் குளிர்பானங்கள் (Diet Sodas)
  • சர்க்கரை இல்லாத மிட்டாய்கள் மற்றும் இனிப்புகள்
  • சில வகை பேக் செய்யப்பட்ட உணவுகள்

நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

  • செயற்கை இனிப்பூட்டிகள் அடங்கிய உணவுகளை 'குறைந்த கலோரிகள்' என்ற பெயரில் தாராளமாக உண்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
  • முடிந்தவரைப் பழங்களில் இயற்கையாக உள்ள இனிப்புகளையே தேர்வு செய்யலாம்.
  • நீங்கள் வாங்கும் பொருட்களின் பின்னால் உள்ள லேபிளில் Sorbitol, Xylitol, Erythritol போன்ற வார்த்தைகள் இருந்தால் எச்சரிக்கையாக பார்த்து வாங்க வேண்டும்.
  • குளிர்பானங்களுக்குப் பதிலாக அதிகளவு தண்ணீர் குடிப்பது கல்லீரலைச் சுத்திகரிக்க உதவும்.

"சர்க்கரைக்குப் பதில் இனிப்பூட்டி" என்பது தற்காலிக தீர்வாகத் தெரிந்தாலும், நீண்ட கால அடிப்படையில் அது கல்லீரல் செயலிழப்பு, கல்லீரல் புற்றுநோய் அல்லது இதய நோய்களுக்கு வழிவகுக்கலாம் என இந்த ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

