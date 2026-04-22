குழந்தைகளிடையே அதிகரிக்கும் நீரிழிவு நோய் - எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம்? மருத்துவர் விளக்கம்!

மொபைலில் கேம் விளையாடுவது அதிகரித்துள்ளதால், குழந்தைகள் வீட்டை விட்டு வெளியே ஓடி ஆடி விளையாடுவது முற்றிலும் நின்றுவிட்டது.

குழந்தைகளிடையே நீரிழிவு நோய் ஏன் அதிகரிக்கிறது? எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம்? மருத்துவர் விளக்கம்!
By ETV Bharat Health Team

Published : April 22, 2026 at 1:24 PM IST

- ரிதேஷ் தம்போலி

சர்க்கரை நோய் என்பது இன்று அனைத்து வயதினரையும் அச்சுறுத்தும் ஒரு பொதுவான சுகாதார பிரச்சனையாக மாறியுள்ளது. குறிப்பாக, வளர்ந்து வரும் சிறுவர்களிடம் இந்த பாதிப்பு தென்படுவது பெற்றோரிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குறிப்பிட்ட சில உணவு பொருட்கள் அதாவது அரிசி சார்ந்த உணவு மட்டுமே இதற்கு காரணம் என்று பரவலாக நம்பப்படுகிறது. இதனால் பலரும் தற்போது அரிசி சார்ந்த உணவை தவிர்த்து சப்பாத்தி போன்ற உணவுகளுக்கு மாறுகின்றனர். ஆனால், அரிசி சார்ந்த உணவுகள் நீரிழிவுக்கு காரணம் இல்லை என பலருக்கும் தெரிவதில்லை.

அரிசி உண்பதற்கும் நீரிழிவு நோய்க்கும் தொடர்பு உண்டா?

சத்தீஸ்கர் மாநிலம் இந்தியாவின் 'ரைஸ் பவுல்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இங்கு அரிசி உற்பத்தி மிக அதிகம் என்பதால் மக்களின் பிரதான உணவாக அரிசியே இருக்கிறது. அரிசி சாப்பிடுவதால் தான் நீரிழிவு ஏற்படுகிறதா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த டாக்டர் அருண் கெடியா, நீரிழிவு என்பது ஒரு வாழ்வியல் நோய் என்று குறிப்பிடுகிறார்.

டாக்டர் அருண் கெடியா (ETV Bharat)

வெறும் அரிசி உணவினால் மட்டுமே நீரிழிவு வருவதில்லை. உண்மையில், நீரிழிவு நோய்க்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருப்பது நமது அதிகரித்து வரும் உடல் பருமன் தான். இதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கை முறையே முக்கிய காரணமாகும். உடற்பயிற்சி இல்லாதது மக்களிடையே மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது.

நமது உணவு முறையும் முன்னெப்போதையும் விட இப்போது தூய்மை மற்றும் தரம் குறைந்து காணப்படுகிறது. இவையனைத்துமே நீரிழிவுக்கு பங்களிக்கின்றன. எனவே, நீரிழிவு நோய்க்கு எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்தையும் நாம் மட்டும் சுட்டிக்காட்ட முடியாது. மக்கள் நடப்பது, மிதிவண்டி ஓட்டுவது போன்ற உடல் உழைப்புகளை நிறுத்திவிட்டனர்.

சிறிய தூரத்திற்கு கூட இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களையே பயன்படுத்துகின்றனர். காலையில் உடற்பயிற்சி செய்யாதது, ஜங்க் ஃபுட் எனப்படும் துரித உணவுகளை உண்பது மற்றும் வெளி உணவுகளை அதிகம் உட்கொள்வது போன்றவை நீரிழிவு நோய்க்கான முக்கிய காரணங்களாகும் என்கிறார்.

குழந்தைகளிடையே நீரிழிவு அதிகரிக்க காரணம் என்ன?

முன்பெல்லாம் நீரிழிவு என்பது பெரியவர்களுக்கு மட்டுமே வரும் நோயாக பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் இப்போது 14 அல்லது 15 வயது குழந்தைகளுக்கே நீரிழிவு வருவது சாதாரணமாகிவிட்டது. இது குறித்து விளக்கிய டாக்டர் அருண் கெடியா, இன்று குழந்தைகள் பிறந்த உடனேயே மொபைல் போன்களை பார்க்க தொடங்கிவிடுகிறார்கள் என்று கூறினார். மொபைலில் கேம் விளையாடுவது அதிகரித்துள்ளதால், வீட்டை விட்டு வெளியே ஓடி ஆடி விளையாடுவது முற்றிலும் நின்றுவிட்டது.

பெண் குழந்தைகளுக்கு நீரிழிவோடு சேர்த்து பி.சி.ஓ.டி (PCOD) மற்றும் தைராய்டு பிரச்சனைகளும் ஏற்படுகின்றன. அவர்களின் உடல் பருமன் வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. இதற்கு மாறிவரும் வாழ்க்கை முறையே காரணம். முன்பு ஒரு வீட்டில் நான்கு முதல் ஆறு குழந்தைகள் இருப்பார்கள். அவர்கள் அனைவரும் ஓடி விளையாடி மகிழ்ந்தார்கள்.

ஆனால் இன்று விளையாட்டு மைதானங்கள் மறைந்து வருகின்றன. பெற்றோர்களும் குழந்தைகளுக்கு மொபைல் போன் பழக்கத்தை ஆரம்பத்திலேயே உருவாக்கி விடுகிறார்கள். முன்பெல்லாம் விளையாட்டுகளும் நண்பர்களுமே பொழுதுபோக்காக இருந்தனர், ஆனால் இன்று மக்கள் மொபைல் மற்றும் தொலைக்காட்சிகளுக்கு அடிமையாகிவிட்டனர்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

இன்றைய குழந்தைகள் டிஜிட்டல் உலகில் நுழைந்துவிட்டனர். இது உடலில் கொழுப்பை படிப்படியாக அதிகரிக்க செய்து, இறுதியில் நீரிழிவில் கொண்டு போய் விடுகிறது. 14 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் அதிக உடல் பருமனோடு இருப்பதையும், அவர்களுக்கு சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருப்பதையும் நாம் பொதுவாக காண முடிகிறது.

இதற்கு அவர்கள் அதிக அளவில் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடுவதும் ஒரு காரணம். மேலும், பள்ளி பாடச்சுமை, தேர்வு பயம் மற்றும் மன அழுத்தம் ஆகியவையும் குழந்தைகளிடையே நீரிழிவு நோய் அதிகரிக்க முக்கிய காரணிகளாக உள்ளன.

நீரிழிவை தடுக்க அல்லது கட்டுப்படுத்த என்ன செய்யலாம்?

நீரிழிவை கட்டுப்படுத்த முதலில் 'முதன்மை சிகிச்சை' (Primary treatment) அவசியம். அதாவது நோய் தொடங்குவதற்கு முன்பே அதை தடுப்பதாகும் என்கிறார். முதலில், காலையில் எழுந்தவுடன் ஒரு மணி நேரம் (60 நிமிடங்கள்) உடற்பயிற்சி செய்வதை வழக்கமாக்கி கொள்ள வேண்டும்.

முடிந்தவரை வீட்டில் சமைத்த உணவுகளையே சாப்பிட வேண்டும். காய்கறி சாலட்கள் மற்றும் பழங்களை அதிகளவில் உணவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். எண்ணெயில் பொரித்த மற்றும் வறுத்த உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும்.

மக்கள் சீக்கிரம் உறங்கி அதிகாலையில் எழ வேண்டும். ஆனால் இன்று நள்ளிரவு 1 மணி வரை விழித்திருந்துவிட்டு, காலை 10 மணிக்கு எழும் வழக்கம் அதிகரித்துள்ளது. இது தெரிந்தும் மக்கள் தங்கள் பழக்கவழக்கங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதில்லை. எனவே, விழிப்புணர்வு இருந்தால் மட்டுமே நீரிழிவை தடுக்க முடியும்.

உடல் பருமனை தடுப்பதே நீரிழிவை தடுப்பதற்கான சிறந்த வழி. உடல் பருமனை குறைக்க, நமக்கு தேவையான அளவு மற்றும் பசிக்கு ஏற்ப மட்டுமே உண்ண வேண்டும். பொதுமக்களிடையே இது குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டால் மட்டுமே நீரிழிவை தடுப்பது சாத்தியமாகும்.

இன்சுலின் பயன்பாடும் அது குறித்த அச்சமும்

இன்சுலின் மருந்து 1921 ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது சாதாரண மனிதர்களுக்குக் கிடைக்க நீண்ட காலம் ஆனது. இன்றும் கூட மக்கள் இன்சுலின் போடத் தயங்குகிறார்கள். இன்சுலின் போடத் தொடங்கிவிட்டால் அது நோயின் கடைசி நிலை என்று பயப்படுகிறார்கள், ஆனால் அது உண்மை அல்ல. இன்சுலின் என்பது ஒரு உயிர் காக்கும் மருந்து. உங்கள் உடலுக்குத் தேவைப்படும் போது மட்டுமே மருத்துவர் அதை பரிந்துரைக்கிறார்.

இன்சுலின் குறித்த குழப்பத்தையும் பயத்தையும் மக்களின் மனதிலிருந்து அகற்றுவது மிகவும் அவசியம். மருத்துவரின் முறையான ஆலோசனை மூலம் மட்டுமே ஒருவர் இன்சுலினை ஏற்றுக் கொள்ள முடியும். ராய்ப்பூர் போன்ற இடங்களில் 1990களில் இன்சுலின் அதிகம் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை, பெரும்பாலும் மாத்திரைகளே வழங்கப்பட்டன. 1991க்குப் பிறகே நோயாளிகளின் தேவைக்கேற்ப இன்சுலின் வழங்கத் தொடங்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

உடல் எடையைக் குறைக்கும் மருந்துகள்: மருத்துவர் எச்சரிக்கை

தற்போது சந்தையில் உடல் எடையைக் குறைக்க 'மவுன்ஜாரோ' மற்றும் 'ஓசெம்பிக்' போன்ற மருந்துகள் கிடைக்கின்றன. இந்த மருந்துகள் உண்மையில் நீரிழிவை கட்டுப்படுத்தவே உருவாக்கப்பட்டன. ஆனால் மக்கள் இதை பயன்படுத்த தொடங்கியபோது, உடல் எடை வேகமாக குறைவது கண்டறியப்பட்டது. இதன் காரணமாகவே இது எடை குறைப்பு மருந்தாகவும் பிரபலமானது.

ஆனால், இந்தியாவில் இத்தகைய மருந்துகள் மருத்துவரின் பரிந்துரை இல்லாமலேயே எளிதாகக் கிடைப்பது ஒரு பெரிய சிக்கலாகும். பலர் இதைப் பற்றி யோசிக்காமல் ஊசி மூலம் எடுத்து கொள்கிறார்கள். உதாரணமாக, 65 கிலோ எடை கொண்ட ஒருவர் 60 கிலோவாக குறைக்க இந்த ஊசியை பயன்படுத்துவது தவறானது. என்னதான் உடற்பயிற்சி மற்றும் உணவுக்கட்டுப்பாடு செய்தும் உடல் எடை குறையாதவர்களுக்கு மட்டுமே இது பரிந்துரைக்கப்பட வேண்டும்.

மருத்துவர் ஆலோசனையின்றி இத்தகைய மருந்துகளை பயன்படுத்துவது உயிருக்கே ஆபத்தாக முடியும். ஏனெனில் இந்த மருந்துகள் உடலில் உள்ள கொழுப்பை குறைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், தசை வலிமையையும் (Muscles) பலவீனமாக்கும்.

எடை குறையும்போது தசை வலிமையை இழப்பது உடலின் ஒட்டுமொத்த பலத்தையும் குறைத்துவிடும். எனவே, இத்தகைய மருந்துகளை உடற்பயிற்சியோடு சேர்த்து, மருத்துவரின் முறையான கண்காணிப்பில் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்கிறார்.

