ETV Bharat / health

தந்தையின் குடிப்பழக்கத்தால் குழந்தைக்கு பிறவி குறைபாடு ஏற்படும் அபாயம் : எச்சரிக்கும் ஆய்வு!

திருமணத்திற்கு பிறகோ அல்லது குழந்தை பெற்று கொள்ள திட்டமிடும்போதோ, ஆண்கள் தங்களின் மதுப்பழக்கத்தை தொடர்வது பிறக்கும் குழந்தைக்கு பெரிய ஆபத்தாக முடியும் என்று ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : July 2, 2026 at 12:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஒரு குடும்பத்தில் குழந்தை பிறக்க போகிறது என்ற செய்தி தெரிந்தவுடனேயே, வீட்டில் உள்ள பெரியவர்கள் முதல் கணவன் வரை அனைவரும் கர்ப்பமாக இருக்கும் பெண்ணைத்தான் கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்து கொள்வார்கள். அவர் என்ன சாப்பிட வேண்டும், எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று பார்த்து பார்த்து செய்வார்கள்.

ஒருவேளை, பிறக்கும் குழந்தைக்கு ஏதேனும் சிறிய உடல்நல குறைபாடு இருந்தால் கூட, "அம்மா ஏதோ தவறு செய்துவிட்டாள்" என்று ஒட்டுமொத்த பழியையும் தாய் மீதே சுமத்தும் வழக்கம் நம் சமூகத்தில் பரவலாக இருக்கிறது. ஆனால், பிறக்கப்போகும் குழந்தையின் ஆரோக்கியத்திற்கு தாயின் உடல்நிலை எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு தந்தையின் பழக்கவழக்கங்களும் முக்கியம் என்பதை பலரும் உணர்வதில்லை.

குறிப்பாக, ஒரு தந்தையின் மதுப்பழக்கம், அவருக்கு பிறக்க போகும் குழந்தையை எவ்வளவு ஆழமாக பாதிக்கும் என்பது குறித்து மருத்துவ ஆய்வுகள் புது தகவல்களை கூறுகின்றன. இப்படியிருக்க, நம் வீட்டு குழந்தைகளின் எதிர்கால நல்வாழ்விற்காக, ஒவ்வொரு ஆண்களும் அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.

கருவில் உள்ள குழந்தையை பாதிக்கும் தந்தையின் குடிப்பழக்கம்

திருமணத்திற்கு பிறகோ அல்லது குழந்தை பெற்று கொள்ள திட்டமிடும்போதோ, ஆண்கள் தங்களின் மதுப்பழக்கத்தை தொடர்வது பிறக்கும் குழந்தைக்கு பெரிய ஆபத்தாக முடியும் என்று ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன. பொதுவாக, கர்ப்ப காலத்தில் தாய் மது அருந்தினால் மட்டுமே குழந்தைக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்றுதான் பலரும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

ஆனால், தந்தை குடிக்கும் மதுவினால், பிறக்கும் குழந்தைக்கு பல்வேறு வகையான உடல் மற்றும் மன வளர்ச்சி குறைபாடுகள் ஏற்படுவதாக தெரியவந்துள்ளது. மருத்துவ உலகில் இந்த நிலையை "ஃபீட்டல் ஆல்கஹால் ஸ்பெக்ட்ரம் டிஸார்டர்ஸ்" (FASD) என்று அழைக்கிறார்கள்.

குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள்

தந்தையின் குடிப்பழக்கத்தால் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு பல்வேறு வகையான பிறவி குறைபாடுகள் ஏற்படுகின்றன. இந்த பாதிப்புக்குள்ளாகும் பிள்ளைகளின் முக அமைப்பு, தாடையின் வடிவம் மாறுபடுவதுடன், கண்கள் மிகவும் சிறியதாக இருக்கும். இதுமட்டுமன்றி, மூளை வளர்ச்சி மந்தமடைதல், புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளும் திறன் குறைதல் போன்ற மனரீதியான குறைபாடுகளும் ஏற்படுகின்றன.

மற்ற குழந்தைகளை விட இவர்களுக்கு பேச்சு திறன் தாமதமாகவே வருகிறது. மேலும், இதய சம்பந்தமான நோய்கள் மற்றும் செரிமான மண்டல குறைபாடுகளுடன் குழந்தைகள் பிறப்பதற்கும் இது ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைகிறது என்று மருத்துவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

ஐந்து லட்சம் தம்பதியரிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு

சீனாவில் ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தம்பதியரை உட்படுத்தி ஒரு மருத்துவ ஆராய்ச்சி நடத்தப்பட்டது. தங்களின் மனைவி கர்ப்பமடைவதற்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பாக, ஒரு தந்தை தினசரி 50 மில்லி லிட்டருக்கும் அதிகமாக மது அருந்தி வந்தால், பிறக்கும் குழந்தைக்கு் 'கிரகண மொர்ரி' (உதட்டு பிளவு), இதய நோய்கள் மற்றும் குடல் சார்ந்த பிறவி குறைபாடுகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருப்பதாக அந்த ஆய்வில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. தந்தை எவ்வளவு அதிகமாக மது அருந்துகிறாரோ, அவ்வளவு அதிகமாக பிள்ளைகளின் உடல்நலப் பாதிப்பின் வீரியமும் கூடுகிறது.

உடலுக்குள் என்ன நடக்கிறது?

ஆண்கள் குடிக்கும் மது, அவர்களின் உடலில் உள்ள விந்தணுக்களின் மரபணுப் (DNA) செயல்பாடுகளில் கடுமையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. விந்தணுக்களுக்குள் இருக்கும் ஆர்.என்.ஏ (RNA) எனப்படும் மூலக்கூறுகளின் விகிதத்தை இந்த மது பாழாக்குகிறது.

இதனால் உருவாகும் கரு, தாயின் வயிற்றில் ஆரோக்கியமாக வளர முடியாமல் சிதைந்து போகிறது. அப்படியே வளர்ந்தாலும், அது குறைபாடுகள் உள்ள குழந்தையாக மாறுகிறது. எனவே, கரு உருவாவதற்கு முன்பே தந்தையின் உடலில் உள்ள விந்தணுக்கள் மதுவின் நச்சுகளால் பாதிக்கப்பட்டு விடுகின்றன என்கிறது ஆய்வு.

எலிகளின் மீது நடத்தப்பட்ட ஆய்வு

அமெரிக்காவில் உள்ள டெக்சாஸ் ஏ அண்ட் எம் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர் 'மைக்கேல் கோல்டிங்' என்பவர், இது குறித்து எலிகளை வைத்து ஒரு பரிசோதனை செய்தார். பெண் எலி கர்ப்பமாவதற்கு முன்பாக, ஆண் எலிக்கு தொடர்ந்து மது கொடுக்கப்பட்டது.

அதன் பிறகு பிறந்த குட்டி எலிகளை ஆராய்ந்தபோது, அவற்றின் தாடை அமைப்பு மாறியிருப்பதும், கண்கள் சிறியதாக இருப்பதும், பற்களுக்கு இடையே அதிக இடைவெளி இருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது. மனிதர்களுக்கு மதுவினால் ஏற்படும் அதே 'ஃபீட்டல் ஆல்கஹால் சிண்ட்ரோம்' பாதிப்புகள் எலிக் குட்டிகளுக்கும் ஏற்பட்டதை இந்த ஆய்வு மிக தெளிவாக நிரூபித்துள்ளது.

ஆண்கள் செய்ய வேண்டிய மாற்றம்

குழந்தை பெற்று கொள்ள நினைக்கும் தம்பதியர், தங்களின் வாழ்க்கை முறையில் சில கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வருவது அவசியம். குறிப்பாக ஆண்கள், தங்களின் மனைவி கர்ப்பமாவதற்கு பல மாதங்களுக்கு முன்பே மது அருந்தும் பழக்கத்தை முற்றிலும் கைவிட வேண்டும். நாம் செய்யும் இந்த சிறு தியாகம், நம்முடைய அடுத்த தலைமுறையை எந்தவொரு குறைபாடும் இல்லாமல், முழு ஆரோக்கியத்தோடு இந்த உலகத்திற்கு வர செய்யும்.

பிள்ளைகளின் ஆரோக்கிய குறைபாட்டிற்கு பெண்களை மட்டுமே தண்டிப்பதும், அவர்கள் மீது பழி போடுவதும் முற்றிலும் தவறானது. பிறக்கும் குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தில் தமக்கும் சரிபாதிப் பொறுப்பு உண்டு என்பதை உணர்ந்து, ஆண்கள் தங்களின் குடிப்பழக்கத்தை ஒழித்து, ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு மாற வேண்டியது கடமை.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6876470/

https://vetmed.tamu.edu/news/press-releases/fathers-abstain-from-alcohol/

https://agrilifetoday.tamu.edu/2026/06/01/new-research-connects-fathers-alcohol-use-to-childrens-long-term-health/

இதையும் படிங்க:

தலைமுறை தாண்டும் மரபணு பாதிப்புகள்: சொந்த பந்த திருமணங்கள் தரும் ஆபத்து!

சுற்றுச்சூழல் மாசு: கர்ப்பிணிகள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது ஏன்?

TAGGED:

FETAL ALCOHOL SPECTRUM DISORDERS
FATHER DRINKING HABIT
தந்தை குடிப்பழக்கம்
PATERNAL ALCOHOL HABITS AFFECT BABY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.