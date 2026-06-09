காற்று மாசால் குறைந்த எடையுடன் பிறக்கும் குழந்தைகள்: எய்ம்ஸ் அதிர்ச்சி தகவல்!
அதிக காற்று மாசு உள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் பெண்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகள், சராசரி எடையை விட மிகக் குறைந்த எடையுடன் பிறப்பது உறுதியானது.
Published : June 9, 2026 at 10:58 AM IST
காற்றிலுள்ள மாசு, கர்ப்ப காலத்தில் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் நஞ்சுக்கொடியைப் (Placenta) பாதித்து, குழந்தையின் வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துவதுடன் பல மருத்துவ சிக்கல்களையும் ஏற்படுத்துகிறது என்று டெல்லி அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் கழகத்தின் (AIIMS) ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
நாம் சுவாசிக்கும் காற்றில் உள்ள நுண்துகள்கள், பிறக்கப்போகும் குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தில் நீண்டகாலப் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்று 'இஎம்பிஓ மாலிகுலர் மெடிசின்' (EMBO Molecular Medicine) என்ற மருத்துவ இதழில் வெளியாகியுள்ள ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.
பொதுவாக காற்று மாசு என்பது நுரையீரல் மற்றும் மூச்சுக்குழாய் சார்ந்த பிரச்சனைகளை மட்டுமே ஏற்படுத்தும் என்று பரவலாக கருதப்படுகிறது. ஆனால், அது கர்ப்பிணிப் பெண்களின் ரத்த ஓட்டம் வழியாகக் கருப்பையினுள் நுழைந்து, குழந்தையின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கான ஆதாரத்தையே பலவீனப்படுத்துகிறது என்பதை இந்த ஆய்வு விரிவாக விளக்குகிறது.
நஞ்சுக்கொடியை தாக்கும் நுண்துகள்கள்
ஆராய்ச்சியாளர்கள் தங்களின் ஆய்வக சோதனைகள், விலங்கு மாதிரிகள் மற்றும் 994 கர்ப்பிணிப் பெண்களின் மருத்துவ தரவுகளை கொண்டு இந்த ஆய்வை நடத்தியுள்ளனர். காற்றில் மிதக்கும் பிஎம் 2.5 (PM2.5) மற்றும் பிஎம் 10 (PM10) போன்ற நுண்ணிய மாசுத் துகள்கள், நஞ்சுக்கொடியின் தடுப்பு அரணை தாண்டி உள்ளே நுழைகின்றன.
இவ்வாறு நுழையும் துகள்கள் நஞ்சுக்கொடியில் வீக்கத்தையும் ஆக்சிஜனேற்ற அழுத்தத்தையும் உருவாக்குகின்றன. இதனால், குழந்தைக்கு தேவையான புதிய ரத்த நாளங்கள் உருவாவது தடைபடுகிறது. தாயிடமிருந்து குழந்தைக்கு செல்ல வேண்டிய ஆக்சிஜனும் ஊட்டச்சத்துகளும் தடையின்றி செல்ல முடியாததால், கருவிலேயே குழந்தையின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுகிறது.
நச்சு உலோகங்களின் பாதிப்பு
இந்த ஆய்வின் ஆசிரியர் சுப்ரதீப் கர்மகார் கூறும்போது, காற்று மாசு துகள்களுடன் சேர்ந்து ஈயம் (Lead), காட்மியம் (Cadmium) மற்றும் ஆண்டிமனி (Antimony) போன்ற ஆபத்தான நச்சு உலோகங்களும் நஞ்சுக்கொடி திசுக்களில் படிந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த நச்சு உலோகங்கள் நஞ்சுக்கொடியை தாண்டி நேரடியாக குழந்தையை சென்றடைகின்றன. இது குழந்தையின் உடல் வளர்ச்சியை பாதிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், பிறக்கப்போகும் குழந்தையின் மூளை மற்றும் நரம்பியல் வளர்ச்சியிலும் பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
வளர்ச்சியை முடக்கும் மரபணு மாற்றம்
குழந்தையின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கு காரணமான 'ஐஜிஎஃப்பிபி3' (IGFBP3) என்ற முக்கிய மரபணுவின் செயல்பாட்டை இந்த காற்று மாசு முடக்குகிறது என்பதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். மாசு துகள்களால் ஏற்படும் பாதிப்பு இந்த மரபணுவை செயலிழக்க செய்வதால், நஞ்சுக்கொடி முழுமையாக வளர்ச்சியடைவதில்லை. இதன் காரணமாக, பல நாள்பட்ட வளர்ச்சி பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன.
குறைவான பிறப்பு எடையும் கர்ப்பகால சிக்கல்களும்
ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட 994 கர்ப்பிணிப் பெண்களின் தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்தபோது, அதிக காற்று மாசு உள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் பெண்களுக்குப் பிறக்கும் குழந்தைகள், சராசரி எடையை விட மிகக் குறைந்த எடையுடன் (Low Birth Weight) பிறப்பது உறுதியானது.
மேலும், கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு திடீரென அதிக ரத்த அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் 'ப்ரீக்ளாம்ப்சியா' (Preeclampsia) என்ற கடுமையான மருத்துவ சிக்கல் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இந்த காற்று மாசினால் கணிசமாக அதிகரிக்கின்றன.
ஆய்வு நடத்தப்பட்டது எப்படி?
கர்ப்பமான எலிகளைக் கொண்டு நடத்தப்பட்ட சோதனையில், மாசு நிறைந்த சூழலில் வாழ்ந்த எலிகளுக்குப் பிறந்த குட்டிகளின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தது கண்டறியப்பட்டது. மேலும், அந்த குட்டிகளின் நஞ்சுக்கொடி அசாதாரணமாக வளர்ந்திருந்ததுடன், அவற்றின் பிறப்பு எடையும் குறைவாக இருந்தது.
மிக முக்கியமாக, அக்குட்டிகள் வளர்ந்து பெரியதான பிறகும், அவற்றின் நடத்தை மற்றும் செயல்பாடுகளில் மாற்றங்கள் காணப்பட்டன. இதன் மூலம், கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் காற்று மாசின் தாக்கம், குழந்தை பிறந்து வளர்ந்த பிறகும் தொடர்கிறது என்பது தெளிவாகிறது.
முறையான பாதுகாப்பு திட்டங்களின் அவசியம்
இந்த ஆய்வு, காற்று மாசு என்பது வெறும் சுவாசப் பிரச்சனை மட்டுமல்ல, அது அடுத்த தலைமுறையின் ஆரோக்கியத்தோடும் நேரடியாக தொடர்புடையது என்பதை உணர்த்துகிறது. குறிப்பாக, கர்ப்பிணிப் பெண்கள் அதிகளவில் வாழும் நகர்ப்புறங்களில் காற்று மாசை கட்டுப்படுத்துவதற்கான தீவிரமான மற்றும் முறையான அரசாங்கத் திட்டங்கள் அவசரமாக தேவைப்படுகின்றன என்பதை இந்த ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது.