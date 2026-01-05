உடல் தோற்றம் குறித்த கவலை: நவீன இந்தியாவின் மறைமுக மனநல சவால் - AIIMS ஆய்வில் தகவல்!
குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லது நண்பர்கள் விளையாட்டாக சொல்லும் கருத்துகள் கூட ஒருவரின் மனதில் ஆழமான வடுவை ஏற்படுத்தி, அவர்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள தூண்டுகிறது.
Published : January 5, 2026 at 5:08 PM IST
'அழகு' என்பதற்கு சமூகம் வகுத்துள்ள சில குறிப்பிட்ட பிம்பங்கள், இன்று பலருடைய மன அமைதியை குலைக்கும் காரணியாக மாறியுள்ளன. 'நாம் எப்படி இருக்கிறோம்?' என்பதை விட, 'மற்றவர்கள் நம்மை எப்படி பார்ப்பார்கள்?' என்ற கவலை இன்று இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் ஆட்டிப்படைக்கிறது.
குறிப்பாக, உடல் எடை குறைவாக இருப்பவர்கள் மற்றும் உடல் பருமன் கொண்டவர்கள் தங்கள் உடல் தோற்றம் குறித்து அதிகப்படியான மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிறார்கள் என்பதை டெல்லி எய்ம்ஸ் (AIIMS) மற்றும் ஐசிஎம்ஆர் (ICMR) இணைந்து நடத்திய சமீபத்திய ஆய்வு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இது வெறும் உடல்நலம் சார்ந்த விஷயம் மட்டுமல்ல, இது ஒரு தீவிரமான மனநலப் பிரச்சனை என்பதை இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
எய்ம்ஸ் ஆய்வின் முக்கியக் கண்டுபிடிப்புகள்: டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை நடத்திய இந்த விரிவான ஆய்வில், உடல் எடை மற்றும் அது ஒருவரின் மனநிலையில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் குறித்து பல அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அவற்றின் விவரம் பின்வருமாறு..
- அதிகரிக்கும் மன உளைச்சல்: ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் கணிசமானோர் தங்களின் உடல் தோற்றம் குறித்து 'மிதமான முதல் தீவிரமான' கவலை மற்றும் மன அழுத்தத்தை கொண்டுள்ளனர். இது அன்றாட செயல்பாடுகளை பாதிக்கும் அளவிற்கு வளர்ந்துள்ளது.
- யார் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்?: உடல் பருமன் (Obese) கொண்டவர்கள் மட்டுமல்ல, சராசரிக்கும் குறைவான உடல் எடை (Underweight) கொண்டவர்களும் சமமான அளவில் தங்களின் உடல் தோற்றம் குறித்து கவலைப்படுகிறார்கள். ஒல்லியாக இருப்பவர்கள் தங்களை பலவீனமானவர்களாகவும், பருமன் கொண்டவர்கள் தங்களை அழகற்றவர்களாகவும் கருதும் போக்கு அதிகரித்துள்ளது.
- பாலின வேறுபாடு: இந்த மன அழுத்தம் ஆண்களை விடப் பெண்களிடம் சற்று அதிகமாகக் காணப்பட்டாலும், சமீபகாலமாகத் தசை வலிமை மற்றும் கட்டுக்கோப்பான உடல் குறித்த கவலையினால் ஆண்களும் பெருமளவில் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
- உடல் தோற்றக் கவலைக்கு சமூகத்தின் பங்கு: சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்படும் பில்டர்டு (Filtered) புகைப்படங்கள் மற்றும் விளம்பரங்கள் ஒரு போலியான அழகியல் தரத்தை உருவாக்கியுள்ளன. இந்த தரத்தோடு ஒத்து போகாதபோது, மக்கள் தங்களை தாழ்வாக உணர தொடங்குகின்றனர்.
- ஒப்பிடுதல் (Social Comparison): சக மனிதர்களுடன் அல்லது திரையுலக பிரபலங்களுடன் தங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்து, தங்களின் இயல்பான தோற்றத்தை வெறுக்கும் நிலை உருவாகிறது.
- கேலி செய்தல் (Body Shaming): குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லது நண்பர்கள் விளையாட்டாக சொல்லும் கருத்துகள் கூட ஒருவரின் மனதில் ஆழமான வடுவை ஏற்படுத்தி, அவர்களைத் தனிமைப்படுத்தி கொள்ள தூண்டுகிறது.
மனநலத்தில் ஏற்படும் தாக்கங்கள்: உடல் தோற்றம் குறித்த கவலை வெறும் கவலையோடு முடிந்துவிடுவதில்லை. இது பல தீவிர மனநலச் சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கிறது என எச்சரிக்கிறது ஆய்வு.
- தாழ்வு மனப்பான்மை: பொது இடங்களுக்கு செல்ல தயங்குவது மற்றும் பிறருடன் பேசுவதை தவிர்ப்பது.
- உணவுக் கோளாறுகள் (Eating Disorders): எடையை குறைக்கப் பட்டினி கிடப்பது அல்லது மன அழுத்தத்தினால் அளவுக்கு அதிகமாக உண்பது.
- தூக்கமின்மை மற்றும் பதற்றம்: எப்போதும் தங்களை பற்றியே சிந்தித்து கொண்டிருப்பதால் ஏற்படும் மன உளைச்சல்.
நாம் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள் என்ன? இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் நமக்கு உணர்த்தும் பாடம் ஒன்றுதான். ஆரோக்கியம் என்பது எண்களில் (எடையில்) இல்லை, அது ஒருவரின் மனநிலையில் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு உடலும் தனித்துவமானது என்பதை உணர வேண்டும். உடல் நலத்திற்காக உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டுமே தவிர, மற்றவர்களின் பாராட்டுக்காக அல்ல.
பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் 'பாடி ஷேமிங்' குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். தோற்றம் குறித்த கவலை உங்களின் இயல்பு வாழ்க்கையைப் பாதித்தால், தயக்கமின்றி மனநல ஆலோசகரை அணுகுவது அவசியம். எய்ம்ஸ் ஆய்வின்படி, உடல் தோற்றம் குறித்த மன அழுத்தம் என்பது இன்று இந்தியாவின் ஒரு பெரிய பொதுச் சுகாதாரப் பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ளது.
மெலிந்த தேகமோ அல்லது பருமனான உடலோ, ஒருவரின் மதிப்பானது அவரது குணத்திலும் செயல்களிலும் உள்ளதே தவிர, உடலின் அளவீடுகளில் இல்லை என்பதை ஆய்வு அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறது. சமூகமாக நாம் அனைவரும் ஒருவரின் ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, தோற்றத்தை கேலி செய்வதை தவிர்த்தாலே, பல மனநலப் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகாண முடியும்.
