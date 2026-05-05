ஒரு வயதிற்கு முன்பே 'மொபைல்' பார்க்கும் குழந்தைகளுக்கு ஆட்டிசம் பாதிப்பு - எச்சரிக்கும் எய்ம்ஸ் ஆய்வு!
Published : May 5, 2026 at 1:27 PM IST
குழந்தை வளர்ப்பு என்பது இன்று பெரும் சவாலாக மாறியிருக்கிறது. வீட்டில் உள்ள பெரியவர்கள் முதல் சிறியவர்கள் வரை அனைவரின் கைகளிலும் மொபைல், டீவி போன்ற டிஜிட்டல் திரை இருக்கிறது. குழந்தைகள் அடம் பிடிக்கும்போது, உணவூட்டும் போது அல்லது நாம் வேலையாக இருக்கும்போது அவர்களின் கைகளில் மொபைலை வழங்குவது இன்று ஒரு பழக்கமாகவே மாறிவிட்டது.
ஆனால், நாம் காட்டும் அந்த சிறு திரை குழந்தையின் எதிர்காலத்தையே மாற்றக்கூடும் என டெல்லி எய்ம்ஸ் (AIIMS) மருத்துவமனையின் சமீபத்திய ஆய்வு எச்சரிக்கிறது. குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்சியில் முதல் 1,000 நாட்கள் மிக முக்கியமானவை.
இந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் பெறும் அனுபவங்களே அவர்களின் உலகத்தை புரிந்துகொள்ளும் திறனை தீர்மானிக்கின்றன. இந்த சூழலில், திரை பயன்பாடு எவ்வாறு குழந்தைகளின் சமூக தொடர்பை பாதிக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.
திரைப் பயன்பாடும் ஆட்டிசம் அறிகுறிகளும்
டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் குழந்தை நரம்பியல் பிரிவினர் நடத்திய ஆய்வில், ஒரு வயதிற்கு முன்பே அதிக நேரம் திரையைப் பார்க்கும் குழந்தைகளுக்கு, மூன்று வயதாகும் போது ஆட்டிசம் தொடர்பான அறிகுறிகள் தோன்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக 18 மாதங்களுக்கு கீழ் உள்ள குழந்தைகளுக்கு திரை பழக்கமே இருக்கக்கூடாது என்பதை இந்த ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது. ஆட்டிசம் என்பது ஒருவரின் சமூக தொடர்பு மற்றும் பிறருடன் பழகும் தன்மையை பாதிக்கும் ஒரு நிலை. இது வாழ்நாள் முழுவதும் தொடரக்கூடியது என்றாலும், ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்தால் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியும்.
உலகளவில் ஆட்டிசம் பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில், உலக சுகாதார நிறுவனம் 100 குழந்தைகளில் ஒருவருக்கு இந்த பாதிப்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கிறது. எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் பரிசோதிக்கப்பட்ட 2,000-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளில், ஆட்டிசம் பாதிப்புள்ள 80 சதவீத குழந்தைகளுக்கு வலிப்பு, தூக்கமின்மை மற்றும் கவனக்குறைவு போன்ற கூடுதல் சிக்கல்கள் இருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
சமூகத் தொடர்பை முடக்கும் திரைகள்
குழந்தை வளரும் பருவத்தில் அதன் கண்கள் பெற்றோரின் முகத்தை பார்க்க வேண்டும், அவர்களின் குரலுக்குப் பதில் அளிக்க வேண்டும், சைகைகள் மூலம் பேச முயல வேண்டும். இதுவே மூளை வளர்ச்சிக்கான சரியான பாதை. ஆனால், ஒரு குழந்தை திரையைப் பார்க்கும்போது இந்த மனிதத் தொடர்புகள் துண்டிக்கப்படுகின்றன.
திரை என்பது ஒருவழிப் தொடர்பு மட்டுமே. அங்கிருந்து வரும் ஒளி மற்றும் சத்தம் குழந்தையை ஈர்க்கிறதே தவிர, குழந்தையிடம் இருந்து எந்த எதிர்வினையையும் அது கோருவதில்லை. இதனால் குழந்தையின் பேசும் திறன் மற்றும் மற்றவர்களுடன் பழகும் ஆர்வம் குறைய தொடங்குகிறது.
ஆட்டிசம் பாதிப்புள்ள குழந்தைகளின் செயல்பாடுகள் மற்றவர்களிடம் இருந்து மாறுபட்டிருக்கும். உதாரணமாக, அவர்கள் கைகளை தட்டிக்கொண்டே இருப்பது, கால் விரல்களில் நடப்பது அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பொம்மையின் ஒரு பகுதியை மட்டும் உற்று பார்த்துக்கொண்டிருப்பது போன்ற செயல்களை செய்வார்கள். இவை அந்த சூழலுக்கு சம்பந்தமில்லாத வெற்று செயல்களாக தோன்றும். ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு விதம் என்பதால், அறிகுறிகள் ஒருவருக்கொருவர் மாறுபடலாம்.
பெற்றோர்கள் கவனிக்க வேண்டியவை
குழந்தையின் வளர்ச்சியில் சில மாற்றங்களை உன்னிப்பாக கவனிப்பதன் மூலம் பாதிப்புகளை முன்கூட்டியே கண்டறியலாம். பின்வரும் மாற்றங்கள் தொடர்ந்து இருந்தால் பெற்றோர்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்கிறது ஆய்வு.
- கண்கள் பார்த்துப் பேசுவதைத் தவிர்ப்பது.
- பெயரைக் கூப்பிட்டால் திரும்பிப் பார்க்காமல் இருப்பது.
- பேசுவதில் தாமதம் அல்லது ஏற்கனவே கற்ற வார்த்தைகளை மறப்பது.
- மற்ற குழந்தைகளுடன் விளையாடுவதில் ஆர்வம் காட்டாமல் இருப்பது.
மூன்று வயதிற்கு பிறகு மூளையின் செயல்பாடுகள் ஒரு நிலையான வடிவத்தை பெற்றுவிடும். எனவே, அதற்கு முன்பே குழந்தையிடம் உள்ள மாற்றங்களைக் கண்டறிந்து தகுந்த சிகிச்சையளிப்பது சிறந்த பலனைத் தரும்.
என்ன செய்வது?
ஆட்டிசம் பாதிப்பிற்கு மரபணுக்கள், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வாழ்க்கை முறை எனப் பல காரணங்கள் இருக்கலாம். தடுப்பூசிகளுக்கும் ஆட்டிசத்திற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்பது ஏற்கனவே அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. திரை என்பது ஒரு தற்காலிக தீர்வாக தோன்றினாலும், அது குழந்தையின் இயல்பான வளர்ச்சியை தடுக்கிறது.
குழந்தைகளுக்கு எது தேவை என்பதை முடிவெடுப்பது பெற்றோர்களிடம் தான் உள்ளது. நாம் அறிமுகம் செய்யாமல் குழந்தைகள் ஒரு விஷயத்திற்கு அடம் பிடிக்க மாட்டார்கள். குழந்தைகளுக்கு தேவைப்படுவது விலையுயர்ந்த பொம்மைகளோ அல்லது வண்ணமயமான வீடியோக்களோ அல்ல. அவர்களுக்கு தேவை பெற்றோரின் அரவணைப்பும், பேச்சும், நேரடியாய் விளையாடும் விளையாட்டுக்களுமே.
உணவு உண்ணும் போது கதைகள் சொல்வது, அவர்களுடன் சேர்ந்து பாடுவது போன்ற எளிய செயல்பாடுகள் அவர்களின் மூளையை செழுமைப்படுத்தும். தொழில்நுட்பத்தைக் காட்டிலும் மனிதத் தொடர்பே ஒரு குழந்தையின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கு மிக அவசியம் என்கிறது ஆய்வு.