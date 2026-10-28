முதியவர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தும் ஆயுர்வேத சிகிச்சை: ஹரியானாவில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் சூப்பர் தகவல்!
உலக சுகாதார அமைப்பின் அளவுகோலின்படி, 60 நாட்கள் சிகிச்சைக்கு பின் முதியவர்களின் வாழ்க்கைத்தர புள்ளிகள் 292.0 என்பதிலிருந்து 326.3 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
Published : October 28, 2026 at 10:56 AM IST
நமது வயதான காலத்தில் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதும், அன்றாட பணிகளை சுயமாக செய்வதும் பாக்கியம் என்றே சொல்லலாம். வயது அதிகரிக்கும் போது செரிமான கோளாறுகள், எலும்பு பலவீனம், ஞாபக மறதி மற்றும் தூக்கமின்மை போன்ற பல பிரச்சனைகள் இயல்பாகவே ஏற்படுகின்றன.
இவற்றுக்கு எளிய முறையிலும், பக்கவிளைவுகள் அற்ற வகையிலும் தீர்வு காண முடியுமா என்ற கேள்வி பலருக்கும் உண்டு. இதனை ஆராயும் நோக்கில், அகில இந்திய ஆயுர்வேத நிறுவனம் (AIIA) ஹரியானா மாநிலத்தில் ஒரு மக்கள் நல திட்டத்தை செயல்படுத்தியது.
ஹரியானாவின் ஃபரிதாபாத் மாவட்டத்தில் வாழும் முதியவர்களை நேரடியாக சந்தித்து, அவர்களுக்கு ஆயுர்வேத சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டன. இந்த ஆய்வின் முடிவில், முதியவர்களின் வாழ்க்கைத்தரம் மற்றும் அவர்களின் உடல்-மன ஆரோக்கியத்தில் மிக சிறந்த நேர்மறையான மாற்றங்கள் பதிவாகியுள்ளன.
ஆய்வு எவ்வாறு நடத்தப்பட்டது?
அகில இந்திய ஆயுர்வேத நிறுவனம் (AIIA), மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு. பொதுமக்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில், ஃபரிதாபாத் மாவட்டத்தில் 60 முதல் 80 வயதுக்குட்பட்ட முதியவர்களை தேர்வு செய்து இந்த ஆய்வை நடத்தினர்.
பொது ஆரோக்கிய ஆய்வு: சுமார் 5,594 முதியவர்கள் பரிசோதிக்கப்பட்டு, மூன்று மாத காலத்திற்கு அவர்களுக்கு தேவையான ஆயுர்வேத மருந்துகள் வழங்கி கண்காணிக்கப்பட்டனர்.
ஞாபக மறதி குறித்த ஆய்வு: டிமென்ஷியா எனப்படும் தீவிர ஞாபக மறதியால் பாதிக்கப்பட்ட 200 முதியவர்கள் தனியாக தேர்வு செய்யப்பட்டு, அவர்களுக்கு நான்கு மாதங்கள் ஆயுர்வேத அடிப்படையிலான மருத்துவ சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டன.
ஆய்வின் தொடக்கத்தில் காணப்பட்ட முக்கிய உடல்நலப் பிரச்சனைகள்
சிகிச்சை தொடங்குவதற்கு முன், அந்த பகுதி முதியவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட முதற்கட்டப் பரிசோதனையில் சில முக்கியமான ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டன:
- கண் பார்வை குறைபாடு: பங்கேற்ற முதியவர்களில் 67.73 சதவீதம் பேருக்கு பார்வை தொடர்பான பிரச்சனைகள் இருந்தன.
- உடற்பயிற்சியின்மை: 43.05 சதவீதம் பேர் எந்தவித உடற்பயிற்சியும் செய்யாமல், உடல் செயல்பாடுகள் குறைந்த நிலையில் இருந்தனர்.
- சிந்தனை மற்றும் நினைவாற்றல் குறைபாடு: 6.85 சதவீதம் பேருக்கு நரம்பு மற்றும் மூளை சார்ந்த செயல்பாடுகள் குறைந்திருந்தன.
இவை தவிர, ரத்த அழுத்தம், ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரித்தல், எலும்பு அடர்த்தி குறைதல் (Bone Mineral Density), மலச்சிக்கல் மற்றும் தூக்கமின்மை போன்ற பிரச்சனைகளும் பெரும்பாலான முதியவர்களிடம் காணப்பட்டன.
ஆயுர்வேத சிகிச்சைக்கு பின் கிடைத்த நன்மைகள்
இரண்டு முதல் நான்கு மாதங்கள் வரை ஆயுர்வேத மருந்துகளை தொடர்ச்சியாக எடுத்துக்கொண்ட பிறகு, முதியவர்களின் உடல்நிலையில் பல நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன,
- வாழ்கைத்தரம் உயர்வு (Quality of Life): உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHOQOL) அளவுகோலின்படி, 60 நாட்கள் சிகிச்சைக்கு பின் முதியவர்களின் வாழ்க்கைத்தர புள்ளிகள் 292.0 என்பதிலிருந்து 326.3 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
- ஜீரண மற்றும் வளர்சிதை மாற்றம்: ஆயுர்வேதத்தில் 'அக்னிபலம்' என்று அழைக்கப்படும் செரிமான சக்தி மற்றும் உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை சீராக்கும் 6 முக்கிய அளவுகோல்களிலும் சிறப்பான முன்னேற்றம் காணப்பட்டது.
- எலும்பு அடர்த்தி: முதியவர்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் எலும்பு தேய்மானம் குறைந்து, எலும்பின் அடர்த்தி அதிகரித்துள்ளது.
- மூளை மற்றும் ரத்தப் பரிசோதனை முடிவுகள்: மூளையின் நரம்பு மண்டலம் மற்றும் உடலின் புத்துணர்ச்சிக்குக் காரணமான செரோடோனின், அசிடைல்கோலின் மற்றும் வைட்டமின் D போன்ற முக்கியமான சத்துக்கள் மற்றும் ஹார்மோன்களின் அளவுகளும் அதிகரித்துள்ளன.
அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள்
இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் அடங்கிய அறிக்கை, அகில இந்திய ஆயுர்வேத நிறுவனத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, நிபுணர் குழுவின் பார்வைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், இந்த முடிவுகளை அறிவியல் பூர்வமாக மேலும் உறுதிப்படுத்தவும், இந்த ஆயுர்வேத சிகிச்சைகளின் முழுமையான பாதுகாப்பை தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்கவும் இன்னும் ஆழமான ஆய்வுகளும், விரிவான மதிப்பீடுகளும் தேவை என மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2328924®=48&lang=2