மெனோபாஸ் காலத்தில் ஞாபக மறதியா? சுறுசுறுப்பாக மாற இந்த உடற்பயிற்சிகளை ட்ரை பண்ணுங்க!
சாதாரண தளர்வு பயிற்சிகளை செய்த பெண்களை விட, ஏரோபிக் பயிற்சிகளை தொடர்ந்து செய்த மெனோபாஸ் பெண்களின் மூளை செயல்பாட்டு திறன் மிக சிறப்பாக மேம்பட்டிருந்தது.
Published : September 28, 2026 at 3:10 PM IST
மெனோபாஸ் எனப்படும் மாதவிடாய் நிற்கும் காலம் பெண்களின் வாழ்வில் ஒரு முக்கியமான கட்டம். இந்த காலகட்டத்தில் உடல் ரீதியாக ஏற்படும் மாற்றங்களை விட, மனதளவில் ஏற்படும் சோர்வுதான் பலரை அதிகம் வாட்டுகிறது. குறிப்பாக, 'முன்பு போல எதையும் சட்டென்று நினைவில் வைத்துக்கொள்ள முடியவில்லையே', 'ஒரே நேரத்தில் இரண்டு மூன்று வேலைகளை இழுத்து போட்டு செய்ய முடியவில்லையே' என்ற ஏக்கம் பல பெண்களுக்கு உண்டு.
சமையலறைக்கு சென்று எதற்காக வந்தோம் என்று சில நொடிகள் குழம்பி நிற்பது, சின்ன சின்ன முடிவுகளை எடுக்க கூட தயங்குவது என மூளையின் சுறுசுறுப்பு கொஞ்சம் குறைந்தது போல உணர்வார்கள். இது ஏதோ தங்களுக்கு மட்டுமே நடப்பதாக நினைத்து பல பெண்கள் தங்களுக்குள்ளேயே கவலைப்படுவதுண்டு.
ஆனால், இது மெனோபாஸ் காலத்தில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்களால் நிகழும் முற்றிலும் இயல்பான ஒரு விஷயம்தான். இதை சரிசெய்ய பெரிய மருத்துவ சிகிச்சைகளோ அல்லது மாத்திரைகளோ தேவையில்லை. தினமும் நாம் செய்யும் மிக சாதாரண உடற்பயிற்சிகளே நமது மூளையை மீண்டும் பழையபடி சுறுசுறுப்பாக்கும் என்று மருத்துவ ஆய்வு கூறுகிறது.
மருத்துவ ஆய்வு சொல்வது என்ன?
அல்சைமர் நோய் குறித்த மருத்துவ இதழான 'ஜர்னல் ஆஃப் அல்சைமர்ஸ் டிசீஸ்' சமீபத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டது. அதில், மூளையின் திறனை மீட்டெடுப்பதில் ஏரோபிக் உடற்பயிற்சிகள் எந்த அளவுக்கு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றன என்பது தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆய்விற்காக 20 முதல் 67 வயதுடைய 93 ஆரோக்கியமான பெண்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். இவர்களில் சுமார் 43 சதவீதத்தினர் மெனோபாஸ் கட்டத்தை எட்டியவர்கள். இவர்கள் இரண்டு வெவ்வேறு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டனர்.
ஒரு குழுவிற்கு தொடர்ந்து ஏரோபிக் பயிற்சிகளும் (வேகமாக நடப்பது, சைக்கிள் ஓட்டுவது), மற்றொரு குழுவிற்கு சாதாரண ஸ்ட்ரெச்சிங் எனப்படும் தளர்வு பயிற்சிகளும் மட்டுமே வழங்கப்பட்டன. இரண்டு குழுவினரும் வாரத்திற்கு நான்கு நாட்கள் வீதம் ஆறு மாதங்கள் தொடர்ந்து இந்த பயிற்சிகளை செய்து வந்தனர்.
ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு முடிவுகளை பார்த்தபோது ஆராய்ச்சியாளர்களே ஆச்சரியப்பட்டனர். சாதாரண தளர்வு பயிற்சிகளை செய்த பெண்களை விட, ஏரோபிக் பயிற்சிகளை தொடர்ந்து செய்த மெனோபாஸ் பெண்களின் மூளை செயல்பாட்டு திறன் மிக சிறப்பாக மேம்பட்டிருந்தது. இந்த நல்ல மாற்றம் பயிற்சி தொடங்கிய மூன்றாவது மாதத்திலேயே கண்கூடாக தெரிய ஆரம்பித்தது.
'நிர்வாகத் திறன்' என்றால் என்ன?
நமது அன்றாட வாழ்க்கையை சீராகவும், யாருடைய உதவியும் இன்றியும் நடத்துவதற்கு தேவையான மன திறன்களையே மருத்துவ மொழியில் 'நிர்வாக திறன்' என்கிறார்கள். இதில் முக்கியமான நான்கு விஷயங்கள் அடங்கும்,
- திட்டமிடுதல் : ஒரு நாளில் என்னென்ன வேலைகளை செய்ய வேண்டும், எந்த வேலையை முதலில் முடிக்க வேண்டும் என்று வரிசைப்படுத்தி செயல்படுவது.
- தற்காலிக நினைவாற்றல் : ஒரு வேலையை செய்துகொண்டிருக்கும்போதே, அதற்கு தேவையான தகவல்களை சரியாக நினைவில் வைத்திருப்பது.
- மாற்றுத்திறன் ஒரு வேலையை செய்துகொண்டிருக்கும்போதே எதிர்பாராமல் வேறு வேலை வந்தாலும், குழப்பம் இல்லாமல் அதையும் சமாளிப்பது.
- கவனச்சிதறலைக் கட்டுப்படுத்துவது : தேவையில்லாத எண்ணங்கள் வரும்போது அதை கட்டுப்படுத்தி, செய்யும் வேலையில் மட்டும் முழு ஈடுபாட்டை காட்டுவது.
இந்த குறிப்பிட்ட திறன்களில் தான் ஏரோபிக் பயிற்சிகள் மிக பெரிய முன்னேற்றத்தை கொடுத்திருப்பதாக இந்த ஆய்வு கூறுகிறது. அதேசமயம், மொழித்திறன், விஷயங்களை புரிந்துகொள்ளும் வேகம் போன்றவற்றில் பெரிய அளவிலான மாற்றங்கள் எதுவும் இல்லை என்பதையும் ஆய்வாளர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்.
உடற்பயிற்சி மூளைக்கு எப்படி உதவுகிறது?
நாம் வேகமாக நடக்கும்போதோ அல்லது ஏரோபிக் பயிற்சிகள் செய்யும்போதோ நமது இதய துடிப்பும், சுவாசமும் சீரான வேகத்தில் அதிகரிக்கும். இதனால் இதயம் வேகமாக செயல்பட்டு மூளைக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கிறது. மூளை தடையின்றி செயல்பட தேவையான ஆக்சிஜனும், குளுக்கோஸ் சத்தும் இந்த ரத்த ஓட்டத்தின் வழியாகவே கிடைக்கின்றன.
மேலும், உடற்பயிற்சி செய்வதால் நமது ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை அளவு மற்றும் கெட்ட கொழுப்புகள் கட்டுக்குள் வருகின்றன. இவை சரியாக இருந்தாலே மூளைக்கு செல்லும் ரத்த நாளங்கள் மிகவும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, மூளையில் புதிய நரம்பு செல்கள் உருவாகவும், மூளை தளர்ச்சியடையாமல் இருக்கவும் உடற்பயிற்சி ஒரு சிறந்த தூண்டுகோலாக செயல்படுகிறது.
நாம் என்னென்ன பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும்?
இதற்காக கடினமான பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியமே இல்லை. கீழ்க்காணும் எளிய பயிற்சிகளில் உங்களுக்குப் பிடித்தமான ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்:
- அதிகாலையிலோ அல்லது மாலையிலோ கைகளை வீசி வேகமாக நடப்பது (Brisk walking).
- மிதிவண்டி ஓட்டுவது.
- பிடித்தமான பாடல்களை ஒலிக்கவிட்டு நடனமாடுவது.
- தோட்ட வேலைகளில் சுறுசுறுப்பாக ஈடுபடுவது.
- டென்னிஸ், பூப்பந்து போன்ற விளையாட்டுகளை விளையாடுவது.
பயிற்சி சரியாக இருக்கிறதா என்று எப்படித் தெரிந்துகொள்வது?
இதற்கு மருத்துவர்கள் ஒரு எளிய சோதனையை (Talk test) முன்வைக்கிறார்கள். நீங்கள் பயிற்சி செய்யும்போது, அருகில் உள்ளவரிடம் உங்களால் இயல்பாகப் பேச முடிய வேண்டும். ஆனால், ஒரு பாட்டை ராகத்துடன் பாட முடியாத அளவுக்கு லேசாக மூச்சு வாங்க வேண்டும். இதுதான் உடற்பயிற்சியின் சரியான அளவு.
இந்த எளிய ஏரோபிக் பயிற்சிகளை வாரத்தில் நான்கு நாட்கள், தினமும் 45 நிமிடங்கள் என்று தவறாமல் செய்து வந்தால், மெனோபாஸ் காலத்திலும் உங்கள் மூளை இருபது வயதுப் பெண்ணைப் போலச் சுறுசுறுப்பாகவும், தெளிவாகவும் இயங்கும்.