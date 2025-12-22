யூரிக் அமிலத்தை சுலபமா குறைக்கணுமா? இந்த காய்கறிகளை அடிக்கடி சாப்பிடுங்க!
பூசணிக்காய் நார்ச்சத்து மற்றும் வைட்டமின்கள் நிறைந்த ஒரு அற்புத காய். இது உடலில் உள்ள ஆக்சிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைத்து, யூரிக் அமில உற்பத்தியை கட்டுக்குள் வைக்கிறது.
Published : December 22, 2025 at 2:48 PM IST
நமது உடலில் உள்ள கழிவுகள் சீராக வெளியேறுவது ஆரோக்கியத்தின் அடிப்படையான விஷயமாகும். அவ்வாறு வெளியேற்றப்பட வேண்டிய ஒரு கழிவுப்பொருள் தான் 'யூரிக் அமிலம்' (Uric Acid). நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள 'பியூரின்' (Purines) என்ற வேதிப்பொருள் சிதையும்போது யூரிக் அமிலம் உருவாகிறது. பொதுவாக இது சிறுநீரகம் வழியாக வெளியேறிவிடும். ஆனால், அதன் அளவு அதிகரிக்கும்போது, அது மூட்டுகளில் படிகங்களாகப் படிந்து, தாங்க முடியாத வலி மற்றும் வீக்கத்தை உண்டாக்குகிறது.
மாத்திரை மருந்துகள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், நமது வீட்டில் உள்ள சில காய்கறிகள் இந்த யூரிக் அமிலத்தைக் குறைக்கப் பெரிதும் உதவுகின்றன. யூரிக் அமிலப் பிரச்சனையை இயற்கையாகவே கட்டுப்படுத்த உதவும் 6 சிறந்த காய்கறிகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
கேரட்: கேரட்டில் ஆன்டி-ஆக்சிடன்ட்கள் மிக அதிகம். இது உடலில் யூரிக் அமிலம் உற்பத்தியாவதைக் கட்டுப்படுத்தும் என்சைம்களின் செயல்பாட்டை ஊக்குவிக்கிறது. மேலும், இதில் உள்ள நார்ச்சத்து உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்ற உதவுகிறது. பச்சையாகவோ அல்லது ஜூஸாகவோ கேரட்டை உட்கொள்வது ரத்தத்தில் யூரிக் அமில அளவை குறைக்கச் சிறந்த வழியாகும்.
வெள்ளரிக்காய்: வெள்ளரிக்காய் அதிக நீர்ச்சத்து கொண்டது. இது சிறுநீரகத்தை சுத்தப்படுத்தி, அதிகப்படியான யூரிக் அமிலத்தைச் சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்ற தூண்டுகிறது. குறைந்த அளவு பியூரின் கொண்ட வெள்ளரிக்காய், மூட்டுகளில் ஏற்படும் வீக்கத்தைக் குறைக்கவும், உடலை நீரேற்றத்துடன் வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது.
முட்டைக்கோஸ்: முட்டைக்கோஸில் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் (Anti-inflammatory properties) உள்ளன. இதில் 'வைட்டமின் சி' அதிகமாக இருப்பதால், அது ரத்தத்தில் உள்ள யூரிக் அமிலத்தை உடைத்து வெளியேற்ற உதவுகிறது. யூரிக் அமிலப் பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு சிவப்பு அல்லது பச்சை முட்டைக்கோஸ் ஒரு சிறந்த உணவாகும்.
காலிஃபிளவர்: பலருக்கு காலிஃபிளவர் வாயுவை உண்டாக்கும் என்ற பயம் உண்டு. ஆனால், இதில் வைட்டமின் சி மற்றும் ஃபோலேட் சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை யூரிக் அமில அளவைக் குறைக்கத் துணைபுரிகின்றன. இருப்பினும், இதனை அளவோடு எடுத்துக்கொள்வது நல்லது.
ப்ரக்கோலி: ப்ரக்கோலியில் வைட்டமின் சி மிக அதிக அளவில் உள்ளது. ஆய்வுகளின்படி, வைட்டமின் சி நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்வது யூரிக் அமில அளவை கணிசமாகக் குறைக்கிறது. மேலும், இது மூட்டுகளில் ஏற்படும் அழற்சியைத் தடுத்து, மூட்டு வலி வராமல் பாதுகாக்கிறது.
பூசணிக்காய்: பூசணிக்காய் நார்ச்சத்து மற்றும் வைட்டமின்கள் நிறைந்த ஒரு அற்புதக் காய். இது உடலில் உள்ள ஆக்சிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைத்து, யூரிக் அமில உற்பத்தியைக் கட்டுக்குள் வைக்கிறது. இது சிறுநீரகத்தின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தி, நச்சுக்களை வெளியேற்ற உதவுகிறது.
யூரிக் அமிலத்தைக் குறைக்க நாம் ஏன் இந்தக் காய்கறிகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதற்கான காரணங்கள்:
- வெள்ளரிக்காய் போன்ற நீர்ச்சத்து மிக்க காய்கறிகள் நச்சுக்களைக் கழுவி வெளியேற்றுகின்றன.
- இது சிறுநீரகத்தின் வடிகட்டும் திறனை அதிகரிக்கிறது.
- இந்தக் காய்கறிகளில் பியூரின் அளவு மிகக் குறைவு என்பதால், இவை புதிய யூரிக் அமில உருவாக்கத்தைத் தடுக்கின்றன.
கூடுதல் டிப்ஸ்: காய்கறிகளுடன் சேர்த்துப் பின்வரும் பழக்கங்களையும் கடைப்பிடிப்பது விரைவான பலனைத் தரும்:
- தினமும் குறைந்தது 3 முதல் 4 லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்கவும்.
- மதுப்பழக்கம் யூரிக் அமிலம் வெளியேறுவதைத் தடுக்கும்.
- பியூரின் உள்ள இறைச்சி வகைகளை குறிப்பாக சிவப்பு இறைச்சிகளை குறைத்துக் கொள்ளவும்.
யூரிக் அமிலப் பிரச்சனை என்பது ஒரு வாழ்க்கைமுறை சார்ந்த குறைபாடு. முறையான உணவுப் பழக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சி மூலம் இதைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க முடியும். மேலே குறிப்பிட்ட காய்கறிகளைத் தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதன் மூலம், வலியற்ற ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ முடியும்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.