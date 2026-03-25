வயிறு உப்புசமா? உடனடி தீர்வு தரும் 6 பழங்கள்!
Published : March 25, 2026 at 12:33 PM IST
நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் அலுவலக வேலை, பயணம், சரியான நேரத்திற்கு உணவு உண்ண முடியாமல் போவது என பல காரணங்களால் செரிமான கோளாறுகள் ஏற்படுகின்றன. சில நேரங்களில் பிஸியான வேலைகளுக்கு நடுவில் நாம் வேகமாக சாப்பிடும் உணவோ அல்லது போதிய அளவு தண்ணீர் குடிக்காததோ கூட வயிறு கனமான உணர்வை தந்துவிடும்.
இடுப்பு இறுக்கமாக இருப்பது போன்றோ அல்லது வயிறு மட்டும் பெரிதாக தெரிவது போன்றோ உணரும்போது, அது நமது அன்றாட வேலைகளில் கவனத்தை செலுத்த விடாமல் தடுக்கும். இத்தகைய நேரங்களில் இயற்கையான முறையில் செரிமானத்தை ஊக்குவிக்கும் பழங்கள் சிறந்த நிவாரணியாக இருக்கின்றன.
முக்கியமாக, பழங்களில் உள்ள நார்ச்சத்து, நீர்ச்சத்து மற்றும் செரிமானத்திற்கு உதவும் இயற்கையான என்சைம்கள், தேவையற்ற வாயுவை வெளியேற்றி வயிற்றை லேசாக்க உதவுகின்றன என Fruit‐Based Diet and Gut Health என்ற தலைப்பில் வெளியான NIH ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. அவை என்னென்ன என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.
செரிமானத்திற்கு உதவும் பழங்கள்
அன்னாசிப்பழம்: அன்னாசிப்பழத்தில் 'புரோமிலைன்' (Bromelain) எனும் இயற்கையான என்சைம் உள்ளது. இது நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள புரத சத்துக்களை எளிதாக உடைத்து செரிக்க உதவுகிறது. குறிப்பாக அசைவ உணவுகள் அல்லது புரதம் நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு துண்டு அன்னாசி சாப்பிடுவது, வயிறு மந்தமாக இருப்பதை தடுக்கும். இது குடல் பகுதியில் ஏற்படும் வீக்கத்தையும் குறைக்க உதவும்.
வாழைப்பழம்: பொதுவாக உப்பு குறைவாக சாப்பிட்டாலும், சில உணவுகளில் உள்ள சோடியம் உடலில் நீர் தேக்கத்தை (Water retention) உண்டாக்கும். வாழைப்பழத்தில் உள்ள பொட்டாசியம் சத்து, உடலில் உள்ள அதிகப்படியான சோடியத்தை சமநிலைப்படுத்தி, நீர் தேக்கத்தால் ஏற்படும் வயிற்று வீக்கத்தை குறைக்கிறது. இது செரிமானத்திற்கு மிகவும் மென்மையானது என்பதால் வயிறு சரியில்லாத நேரத்திலும் தாராளமாக சாப்பிடலாம்.
தர்பூசணி: தர்பூசணியில் நீர்ச்சத்து மிக அதிகம். உடலில் நீர்ச்சத்து குறையும் போது செரிமானம் மெதுவாகும். தர்பூசணி சாப்பிடுவதால் உடலில் நீர்ச்சத்து அதிகரிப்பதுடன், இது ஒரு இயற்கை 'டையூரெடிக்' (Diuretic) ஆக செயல்பட்டு, உடலில் உள்ள அதிகப்படியான உப்பை வெளியேற்ற உதவுகிறது. வெயில் காலங்களில் ஏற்படும் வயிற்று உப்பிசத்திற்கு இது சிறந்த தீர்வாகும்.
ஆப்பிள்: ஆப்பிளில் உள்ள 'பெக்டின்' (Pectin) எனப்படும் நார்ச்சத்து குடல் இயக்கத்தை சீராக்குகிறது. இது மலச்சிக்கல் ஏற்படாமல் தடுத்து, கழிவுகள் தேங்குவதால் ஏற்படும் வாயு தொல்லையை குறைக்கிறது. இருப்பினும், ஆப்பிளை மிதமான அளவில் உண்பது நல்லது, ஏனெனில் ஒரே நேரத்தில் அதிக நார்ச்சத்து எடுப்பதும் சிலருக்கு லேசான வாயுவை உண்டாக்கலாம்.
கிவி: கிவி பழத்தில் 'ஆக்டினிடின்' (Actinidin) எனும் என்சைம் உள்ளது. இது செரிமான மண்டலத்தின் செயல்பாட்டை தூண்டி, உணவை விரைவாக செரிக்க செய்யும். மேலும் இதிலுள்ள ப்ரீபயாடிக் தன்மைகள் குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை அதிகரித்து, குடல் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கிறது என The effect of green kiwifruit on gas transit and tolerance in healthy humans என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
ஆரஞ்சு: ஆரஞ்சு பழத்தில் உள்ள நீர்ச்சத்தும் நார்ச்சத்தும் குடலை சுத்தமாக வைத்திருக்க உதவும். இது உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றுவதுடன், செரிமான மண்டலத்தை புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்திருக்க செய்கிறது. இதில் உள்ள வைட்டமின் C ஆரோக்கியமான செரிமானத்திற்கு துணைபுரிகிறது.
தவிர்க்க வேண்டிய பழக்கங்கள்:
- உணவு முறையில் மாற்றங்கள் செய்வதுடன், சில எளிய பழக்கங்களையும் கடைப்பிடிப்பது நல்லது.
- உணவை அவசரமாக விழுங்காமல், நன்றாக மென்று சாப்பிட வேண்டும்.
- நாள் முழுவதும் தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்.
- அதிகப்படியான உப்பு மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும்.
வயிற்று உப்புசம் என்பது ஒரு தற்காலிகமான விஷயம் தான் என்றாலும், அது அடிக்கடி ஏற்பட்டாலோ அல்லது கடுமையான வலியுடன் இருந்தாலோ மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம். மற்றபடி, இத்தகைய இயற்கை பழங்களை உங்கள் உணவில் சேர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் நீங்கள் எப்போதும் சுறுசுறுப்பாகவும் லேசாகவும் உணர முடியும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.