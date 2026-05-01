4ல் 1 பள்ளி குழந்தைக்கு உடல் பருமன்: உணவும் திரையும்தான் காரணமா?

சிறு வயதிலேயே உடல் பருமன் கொண்ட குழந்தைகள், எதிர்காலத்தில் இரண்டாம் வகை நீரிழிவு நோய், ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கல்லீரலில் கொழுப்பு சேருதல் போன்ற தீவிரமான பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகிறார்கள்.

By ETV Bharat Health Team

Published : May 1, 2026 at 10:33 AM IST

சிறுவர்கள் காய்கறிகளை தவிர்த்துவிட்டு, பாக்கெட் தின்பண்டங்களையும் இனிப்பு பானங்களையும் விரும்பி உண்பது இன்று பல வீடுகளில் சாதாரண காட்சியாகிவிட்டது. ஆனால், இந்த பழக்கம் ஒரு வேளை உணவோடு முடிந்துவிடுவதில்லை என்பதை சமீபத்திய ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

இந்திய சமூக மருத்துவ இதழில் (Indian Journal of Community Medicine) வெளியான ஆய்வின்படி, இந்தியாவில் பள்ளி செல்லும் நான்கு குழந்தைகளில் ஒருவருக்கு உடல் பருமன் அல்லது அதிக எடை இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது வெறும் எடையை பற்றிய கவலை மட்டுமல்ல, நமது குழந்தைகளின் எதிர்கால ஆரோக்கியத்திற்கான ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை என்கிறது ஆய்வு.

இந்தியாவில் அதிகரிக்கும் சிறுவர் உடல் பருமன்:

இந்தியாவில் குழந்தைகளிடையே அதிகரித்து வரும் உடல் பருமன் என்பது இப்போது ஒரு முக்கியமான பொதுநல பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது. சுமார் 125 ஆய்வுகளை ஒருங்கிணைத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த விரிவான ஆய்வில், பள்ளி மாணவர்களிடையே உடல் பருமன் விகிதம் சராசரியாக 6.97 சதவீதமாக உள்ளது.

இதில் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், இந்தியாவின் வடக்கு மாநிலங்களில் இந்த விகிதம் 8.58 சதவீதமாக மிக அதிகமாக உள்ளது. மாறாக, மத்திய இந்தியாவில் இது 5.63 சதவீதமாக குறைவாக இருக்கிறது. ஆரம்பத்தில் குறைந்த அளவில் இருந்த இந்த பாதிப்பு, இப்போது காலப்போக்கில் மிக வேகமாக அதிகரித்து வருவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

வெறும் உடல் பருமன் என்று மட்டும் பார்க்காமல், அதிக எடை கொண்ட குழந்தைகளையும் சேர்த்து கணக்கிடும்போது, நான்கு குழந்தைகளில் ஒருவருக்கு இந்த பிரச்சனை இருப்பது உறுதியாகிறது. இது ஒருபுறம் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டால் பாதிக்கப்படும் குழந்தைகள் இருக்கும் அதே வேளையில், மறுபுறம் தவறான உணவு பழக்கத்தால் உடல் பருமன் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் குழந்தைகளும் இந்தியாவில் பெருகி வருவதை ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.

உணவும் திரையும்தான் காரணமா?

குழந்தைகள் ஏன் இவ்வளவு வேகமாக எடையை கூட்டி வருகிறார்கள் என்பதற்கு பின்னால் பல காரணங்கள் உள்ளன. அதில் முதன்மையானது, சத்துக்கள் ஏதுமில்லாத அதிக கலோரிகள் கொண்ட உணவுகள். கடைகளில் எளிதாக கிடைக்கும் பதப்படுத்தப்பட்ட தின்பண்டங்கள், சர்க்கரை கலந்த குளிர் பானங்கள் மற்றும் துரித உணவுகள் குழந்தைகளின் அன்றாட உணவின் ஒரு பகுதியாகவே மாறிவிட்டன.

முன்பெல்லாம் ஓடி ஆடி விளையாடிய குழந்தைகள், இப்போது அதிக நேரத்தை செல்போன் மற்றும் கணினி திரைகளுக்கு முன்னால் செலவிடுகிறார்கள். இந்த திரை பயன்பாடு (Screen Time) அதிகரிப்பதால் உடல் உழைப்பு பெருமளவு குறைந்துவிடுகிறது. நாம் உண்ணும் உணவின் மூலம் கிடைக்கும் கலோரிகள் செலவழிக்கப்படாமல் உடலில் தங்குவதால், அது எடையை அதிகரிக்கிறது.

குறிப்பாக, நகரப்புறங்களில் வசிக்கும் மற்றும் வசதி வாய்ப்புகள் அதிகம் கொண்ட குடும்பங்களில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு இந்த பாதிப்பு மிக அதிகமாக இருக்கிறது. ஆரோக்கியமான உணவுகளை விட எளிதில் கிடைக்கும் ஜங்க் உணவுகளும், உடற்பயிற்சி செய்ய இடமில்லாத நகர வாழ்க்கை முறையும் இதற்கு தீனியாக அமைந்துவிடுகின்றன.

அமைதியாக தாக்கும் ஆரோக்கிய அச்சுறுத்தல்

உடல் பருமன் என்பது பார்ப்பதற்கு ஏதோ எடை அதிகமாக இருப்பது போல தெரிந்தாலும், அது உள்ளுக்குள் பல நோய்களை வரவழைக்கும் ஒரு வாயிலாக இருக்கிறது. சிறு வயதிலேயே உடல் பருமன் கொண்ட குழந்தைகள், எதிர்காலத்தில் இரண்டாம் வகை நீரிழிவு நோய் (Type 2 Diabetes), ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கல்லீரலில் கொழுப்பு சேருதல் போன்ற தீவிரமான பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகிறார்கள்.

குழந்தை பருவத்தில் தொடங்கும் இந்த அதிக எடை, அவர்கள் வளர்ந்து பெரியவர்களாகும் போதும் தொடர்வதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. இது அவர்களின் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கை தரத்தையே குறைத்துவிடும். ஆரம்பத்தில் வெறும் எடையாக தெரிவது, பிற்காலத்தில் இதய நோய்கள் போன்ற நீண்ட கால நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது.

தீர்வு நம் கைகளிலேயே உள்ளது

இந்த போக்கை மாற்றுவதற்கு பெற்றோர்களும், பள்ளிகளும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டியது அவசியம் என வலியுறுத்துகிறது ஆய்வு. குழந்தைகள் வீட்டில் சமைத்த ஆரோக்கியமான உணவுகளை உண்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். பாக்கெட் உணவுகளையும், இனிப்பு பானங்களையும் முடிந்தவரை தவிர்த்து, தினமும் விளையாடுவதற்கும் உடற்பயிற்சி செய்வதற்கும் அவர்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும்.

