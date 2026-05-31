"ஹெர்பல் சிகரெட்டுகளும் ஆபத்தானவை" - புதிய ஆய்வில் தகவல்!
இந்திய சந்தையில் அதிகம் விற்கப்படும் இரண்டு புகையிலை சிகரெட் பிராண்டுகள் மற்றும் மூலிகைகள் அடங்கிய நான்கு ஹெர்பல் சிகரெட் வகைகள் ஆகியவற்றிலிருந்து வெளிவரும் புகையை ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்தனர்.
Published : May 31, 2026 at 11:11 AM IST
உலகம் முழுவதும் ‘உலக புகையிலை எதிர்ப்பு தினம்’ இன்று (மே 31) கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. புகையிலை மற்றும் நிக்கோட்டின் பழக்கத்திற்கு அடிமையாவதைத் தடுக்கும் நோக்கில், இந்த ஆண்டு "இதன் கவர்ச்சியைக் கலைப்போம்" (Unmasking the appeal) என்ற கருப்பொருள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் சூழலில், புகையிலைக்கு ஆரோக்கியமான மாற்று என நம்பப்படும் ‘ஹெர்பல்’ சிகரெட்டுகளும் சாதாரண சிகரெட்டுகளுக்கு இணையாக அல்லது அதைவிட அதிகமாக உடலுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியவை என்று காந்திநகர் இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் (IITGN) மற்றும் அமெரிக்காவின் இலினாய்ஸ் பல்கலைக்கழக (UIUC) ஆராய்ச்சியாளர்கள் இணைந்து நடத்திய புதிய ஆய்வு ஒன்றில் கண்டறிந்துள்ளனர்.
சந்தையில் விற்கப்படும் ஹெர்பல் சிகரெட்டுகளின் புகை, மனித உடலில் கடுமையான அழற்சி, நுரையீரல் பாதிப்பு மற்றும் இதய நோய்களை உருவாக்கும் திறனைக் கொண்டிருப்பதாக இந்த ஆய்வு எச்சரிக்கிறது. ‘புகையிலை இல்லை என்பதால் ஆபத்து இல்லை’ என்ற மக்களின் பொதுவான நம்பிக்கையை இந்த ஆய்வு முற்றிலும் மாற்றியமைத்துள்ளது.
ஹெர்பல் சிகரெட் என்றால் என்ன?
பொதுவாக சிகரெட் என்றாலே அதில் புகையிலையும், நிக்கோட்டின் என்ற வேதிப்பொருளும் இருக்கும் என்பது நமக்கு தெரியும். ஆனால், ஹெர்பல் சிகரெட் என்பது புகையிலைக்குப் பதிலாக துளசி, கிராம்பு, இலவங்கப்பட்டை, புதினா, கிரீன் டீ, அல்லி மற்றும் சாமந்தி போன்ற இயற்கை மூலிகைகளை நிரப்பி தயாரிக்கப்படும் ஒரு பொருளாகும்.
இது நிக்கோட்டின் இல்லாதது என்பதால், சிகரெட் பழக்கத்தை நிறுத்த நினைப்பவர்களாலும், இளைஞர்களாலும் ஒரு ஆரோக்கியமான மாற்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இருமலைக் குணப்படுத்தும், தூக்கத்தை மேம்படுத்தும், மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் என்ற விளம்பரங்களுடன் இவை சந்தைப்படுத்தப்படுகின்றன.
ஆய்வு முறையும் அதிர்ச்சியூட்டும் உண்மைகளும்
இந்திய சந்தையில் அதிகம் விற்கப்படும் இரண்டு புகையிலை சிகரெட் பிராண்டுகள் மற்றும் மூலிகைகள் அடங்கிய நான்கு ஹெர்பல் சிகரெட் வகைகள் ஆகியவற்றிலிருந்து வெளிவரும் புகையை ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்தனர். மனிதர்கள் சுவாசிக்கும் வேகத்தைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு தானியங்கி ஆய்வகக் கருவியின் மூலம் இந்த சிகரெட்டுகள் எரிக்கப்பட்டு சோதிக்கப்பட்டன.
அதில், ஹெர்பல் சிகரெட்டுகளிலிருந்து வெளிவரும் மிக நுண்ணிய துகள்களின் (sub-500-nanometer particles) அளவு, சாதாரண சிகரெட்டுகளை விட 20 சதவீதம் அதிகமாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இந்த நுண்ணிய துகள்கள் மனிதனின் சுவாசப்பாதை வழியாக மிக எளிதாக உடலுக்குள் சென்று, இருதய மற்றும் சுவாச நோய்களை உருவாக்கக்கூடியவை.
மேலும், உடலில் உள்ள செல்களுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி, வீக்கம் மற்றும் நுரையீரல் திசுக்களின் மாற்றங்களுக்குக் காரணமான 'ஆக்ஸிஜனேற்ற ஆற்றல்' (Oxidative Potential) ஹெர்பல் சிகரெட் புகையில் மிக அதிகமாக உள்ளது.
குறிப்பாக, பீடிகளைப் போல 'தெண்டு' (Tendu) இலைகளால் சுற்றப்பட்ட ஹெர்பல் சிகரெட்டுகள், காகிதத்தால் சுற்றப்பட்ட சிகரெட்டுகளை விட 49 சதவீதம் கூடுதல் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. 100 சதவீதம் இயற்கையானது, ரசாயனங்கள் அற்றது என்று விளம்பரம் செய்யப்பட்ட ஒரு துளசி சிகரெட்டில், மிக அதிக அளவில் 'காரீயம்' (Lead) என்ற நச்சு உலோகம் இருந்தது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
ஒழுங்குமுறை விதிகளின் போதாமை
இந்தியாவில் புகையிலை தயாரிப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த 2003-ஆம் ஆண்டின் 'கோக்பா' (COTPA) சட்டம் நடைமுறையில் உள்ளது. இச்சட்டத்தின் கீழ் எச்சரிக்கை படங்கள், விளம்பரக் கட்டுப்பாடுகள் போன்றவை சிகரெட்டுகளுக்குப் பொருந்தும். ஆனால், ஹெர்பல் சிகரெட்டுகள் தங்களை 'புகையிலை இல்லாதவை' என்று கூறிக்கொள்வதால், இந்த சட்டங்களின் வரம்பிற்குள் அவை வருவதில்லை. இந்த ஒழுங்குமுறை இடைவெளியைப் பயன்படுத்தி, எவ்வித கட்டுப்பாடும் இன்றி இவை விற்கப்படுகின்றன.
பொருட்களின் தன்மையே முக்கியம்
எந்தவொரு பொருளும் எரியும் போது வெளியாகும் புகை, நுண்ணிய துகள்கள், கரி மற்றும் அதன் மேல் சுற்றப்பட்டிருக்கும் இலைகள் ஆகியவையே பாதிப்பை தீர்மானிக்கின்றன என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர். பெட்டியின் மேல் 'ஆரோக்கியமானது' என்று எழுதப்பட்டிருப்பதால் மட்டும் ஒரு புகைப்பொருள் பாதுகாப்பானதாக மாறிவிடாது. எனவே, நல்வாழ்வு என்ற பெயரில் விற்கப்படும் இதுபோன்ற மாற்றுப் புகைப் பொருட்களைக் கண்காணிக்கவும், அவற்றின் விளம்பரங்களைக் கட்டுப்படுத்தவும் புதிய விதிகளை உருவாக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது.
ஆய்வு:
https://news.iitgn.ac.in/herbal-does-not-mean-harmless-a-new-study-finds-herbal-cigarettes-are-not-safer-than-tobacco/