8 am டு 8 pm..நோயின்றி வாழ ஒரே வழி - ஆய்வு சொல்வதை பாருங்க!
நாம் காலையில் 8 மணிக்கு உணவை தொடங்கினால், இரவு 8 மணிக்குள் அன்றைய உணவை முடித்து கொள்வது சிறந்தது.
Published : March 9, 2026 at 10:41 AM IST
ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு நாம் 'எதை சாப்பிடுகிறோம்' என்பதை விட, 'எந்த நேரத்தில் சாப்பிடுகிறோம்' என்பது மிக முக்கியம் என்கிறது லக்னோ KGMU மருத்துவ குழுவின் புதிய ஆய்வு. குறிப்பாக, ஒரு நாளில் 12 மணி நேரத்திற்குள் மட்டும் உணவருந்துவது (12-hour window), உடல் பருமன் மற்றும் அதனால் வரும் நோய்களை கட்டுப்படுத்த ஒரு எளிய தீர்வாக அமையும் என்று இந்த ஆய்வு கூறுகிறது.
நவீன வாழ்வியலில் நம்முடைய உணவு பழக்கம் என்பது நேரங்காலம் அற்றதாக மாறிவிட்டது. அலுவலக வேலை, நீண்ட நேர பயணம் அல்லது இரவு நேர பொழுதுபோக்குகள் காரணமாக, நள்ளிரவு வரை எதையாவது கொறித்து கொண்டே இருக்கும் பழக்கம் நம்மில் பலருக்கு உண்டு.
ஆனால், நம் உடலுக்குள் இயங்கும் 'உயிரியல் கடிகாரம்' (Circadian Rhythm) சூரிய மறைவிற்கு பின் செரிமான மண்டலத்தை ஓய்வெடுக்க தூண்டுகிறது. அந்த நேரத்தில் நாம் உணவை திணிக்கும்போது, அது ஆற்றலாக மாறாமல் கொழுப்பாக சேமிக்கப்படுகிறது. "நேரத்தோடு சாப்பிட்டால், நோயின்றி வாழலாம்" என்ற நம் முன்னோர்கள் சொல்வதை, நவீன அறிவியல் இப்போது எலிகள் மீதான இந்த ஆய்வின் மூலம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
12 மணி நேர உணவு முறையும் அதன் பலன்களும்
லக்னோவில் உள்ள புகழ்பெற்ற கிங் ஜார்ஜ் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் (KGMU) ஆராய்ச்சியாளர்கள், இன்றைய காலத்தின் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலான வாழ்க்கைமுறை நோய்களை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்பது குறித்து ஒரு சுவாரஸ்யமான ஆய்வை மேற்கொண்டனர். இந்த ஆய்வு முடிவுகள் 2026 ஜனவரி மாத 'இந்தியன் ஜர்னல் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பயாலஜி' (Indian Journal of Experimental Biology) இதழில் வெளியாகியுள்ளன.
லேப் எலிகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனை
இந்த ஆய்விற்காக ஆராய்ச்சியாளர்கள் 'விஸ்டார்' (Wistar) வகை வெள்ளை எலிகளை தேர்ந்தெடுத்தனர். இந்த எலிகள் மனிதர்களின் வளர்சிதை மாற்றத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புடையவை என்பதால் இவை ஆய்வுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டன.
முதலில், எலிகள் இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டன. ஒரு குழுவிற்கு சாதாரண உணவும், மற்றொரு குழுவிற்கு அதிக கொழுப்பு மற்றும் அதிக சர்க்கரை கொண்ட உணவும் இரண்டு மாதங்களுக்கு தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டதாக ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எதிர்பார்த்தபடியே, அதிக கொழுப்புணவு சாப்பிட்ட எலிகளுக்கு உடல் பருமன், நீரிழிவு , உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கல்லீரலில் கொழுப்பு படிதல் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன.
நேர கட்டுப்பாட்டு உணவு
பாதிக்கப்பட்ட எலிகளை வைத்து அடுத்தகட்ட ஆய்வு தொடங்கியது. இதில் 'நேரக் கட்டுப்பாட்டு உணவு முறை' (Time-Restricted Feeding - TRF) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதாவது, ஒரு நாளில் 24 மணி நேரத்தில் 12 மணி நேரம் மட்டுமே உணவு உட்கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டது. மீதமுள்ள 12 மணி நேரம் எலிகள் விரதம் இருக்க வைக்கப்பட்டன.
கண்டறியப்பட்ட முக்கிய மாற்றங்கள்:
- ரத்த சர்க்கரை அளவு: குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் உணவருந்திய எலிகளின் இரத்த சர்க்கரை அளவு சீரானது.
- ரத்த அழுத்தம்: இதயத் துடிப்பு மற்றும் ரத்த ஓட்டத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு, உயர் ரத்த அழுத்தம் குறைந்தது.
- கொழுப்பு கல்லீரல்: கல்லீரலில் தேங்கியிருந்த தேவையற்ற கொழுப்பு குறையத் தொடங்கியது.
இந்த ஆய்வின் மிக முக்கியமான அம்சம் 'லெகசி எஃபெக்ட்' (Legacy Effect) எனப்படும் நீடித்த பலன் ஆகும். 12 மணி நேர உணவு முறையைப் பின்பற்றிய எலிகள், மீண்டும் பழையபடி எப்போதும் சாப்பிடும் நிலைக்கு திரும்பிய போதும், அந்த 12 மணி நேர முறையினால் கிடைத்த ஆரோக்கிய நன்மைகள் சில காலம் தொடர்வதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கவனித்தனர். அதாவது, ஒருமுறை நம் உடலை முறைப்படுத்தினால், அதன் பலன் நீண்ட காலத்திற்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும்.
உடல் பருமன் என்பது வெறும் தோற்றம் சார்ந்த விஷயம் அல்ல, அது இதயம், சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரலை பாதிக்கும் ஒரு சங்கிலி தொடர் வினை என்கிறது ஆய்வு. நாம் காலையில் 8 மணிக்கு உணவைத் தொடங்கினால், இரவு 8 மணிக்குள் அன்றைய உணவை முடித்துக் கொள்வது (8 AM - 8 PM Window) சிறந்தது. இதன் மூலம் செரிமான மண்டலத்திற்கு 12 மணி நேர முழுமையான ஓய்வு கிடைக்கிறது. இந்த ஓய்வு நேரத்தில் உடல் தன்னைத்தானே புதுப்பித்துக் கொள்ளும் பணிகளை மேற்கொள்கிறது.
