மக்கள் சேவையில் தொலைந்த ஆரோக்கியம்: எம்.கே. முனீரின் 33 ஆண்டு கால சர்க்கரை நோய் பயணம்!
இயந்திரம் ஓடாவிட்டால் துருப்பிடித்துவிடும். அதுபோலத்தான் நம் உடலும் என்கிறார் டாக்டர் எம்.கே. முனீர்
Published : May 3, 2026 at 10:45 AM IST
- கே. சசீந்திரன்
வாழ்க்கை என்பது நாம் மற்றவர்களுக்கு செய்யும் சேவையால் மட்டும் அளவிடப்படுவதில்லை, அந்த சேவையை செய்ய நம் உடல் நமக்கு எவ்வளவு தூரம் ஒத்துழைக்கிறது என்பதையும் பொறுத்தே அமைகிறது. கேரள அரசியலில் ஒரு தனி முத்திரை பதித்தவர் டாக்டர் எம்.கே. முனீர். அவர் ஒரு மருத்துவர், தேர்ந்த பாடகர், உணர்வுப்பூர்வமான கவிஞர் மற்றும் அரசியல் தலைவர்.
ஆனால், அவர் மற்றவர்களின் வாழ்வை ஒளிர செய்ய ஓடிய ஓட்டத்தில், தன் உடலின் விளக்கு அணைய தொடங்குவதை கவனிக்க தவறிவிட்டார். தனது 30-வது வயதில், இளமையின் துடிப்போடு மக்கள் பணியில் மூழ்கியிருந்தபோது, 'சர்க்கரை நோய்' எனும் அழைப்பில்லா விருந்தாளி அவர் வாழ்வில் நுழைந்தது.
நிழலாய் தொடர்ந்த மரபணு
எம்.கே. முனீரின் குடும்ப வரலாற்றை திருப்பிப் பார்த்தால், சர்க்கரை நோய் என்பது அவர்களுக்குப் புதிய ஒன்றல்ல. அவரது தந்தை, கேரளா அரசியலின் மாபெரும் ஆளுமையான சி.எச். முகமது கோயா, அவரது தாய், சகோதரி, தாய்மாமன் என ரத்த உறவுகள் அனைவருமே இந்த நோயுடன் போராடியவர்கள்தான். "என் உடலில் ஓடும் ரத்தத்திலேயே இந்த நோய்க்கான விதைகள் இருந்தன" என்கிறார் முனீர்.
இருப்பினும், 30 வயதிலேயே அது தன்னை தாக்கும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை. பொதுவாக, ஒருவருக்கு முதுமையில்தான் நோய்கள் வரும் என்ற ஒரு பிம்பம் உண்டு. ஆனால், துடிப்போடு செயல்பட வேண்டிய 30-களில் சர்க்கரை நோய் வந்தபோது, அது அவர் கால்களில் கட்டப்பட்ட கண்ணுக்கு தெரியாத சங்கிலியாக மாறியது. "பரம்பரை என்பது ஒரு வாய்ப்பு மட்டுமே, ஆனால் அந்த நோய் நம்மை ஆட்கொள்வது நாம் வாழும் விதத்தைப் பொறுத்தது" என்ற கசப்பான உண்மையை அவர் இன்று உணர்கிறார்.
அரசியல் எனும் பெரும் சூறாவளி
அரசியல்வாதியின் வாழ்க்கை என்பது கடிகார முட்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. பொதுக்கூட்டங்கள், மக்களின் குறைகளைக் கேட்கும் நீண்ட நேர அமர்வுகள், ஊர் ஊராகப் பயணம் செய்தல் என அவரது வாழ்க்கை ஒரு சூறாவளியைப் போல சுழன்றது. இந்த சுழற்சியில் முதலில் பலியானது அவரது உணவு முறையும் உறக்கமும்தான்.
"அரசியலில் இருப்பவர்களுக்கு சரியான நேரத்திற்கு உணவு என்பது ஒரு கனவு. நள்ளிரவு உணவும், அதிகாலைப் பயணங்களும் உடலின் இயற்கையான தாளத்தை (Rhythm) சிதைத்துவிடும்" என அவர் வருத்தத்தோடு நினைவுகூர்கிறார். மக்கள் பணியில் காட்டிய அதே தீவிரத்தையும் அர்ப்பணிப்பையும் அவர் தன் ஆரோக்கியத்தில் காட்டியிருந்தால், ஒருவேளை இந்த நோயின் தாக்கம் இவ்வளவு வீரியமாக இருந்திருக்காது.
நியூரோபதி: வலியும் போராட்டமும்
சர்க்கரை நோய் என்பது வெறும் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு கூடுவதோடு நிற்பதில்லை. அது உடலின் ஒவ்வொரு பாகத்தையும் மெல்ல மெல்ல சிதைக்கும். முனீரின் விஷயத்தில், அது அவரது நரம்பு மண்டலத்தைத் தாக்கியது. இதனை மருத்துவத்தில் 'டயபெடிக் நியூரோபதி' (Diabetic Neuropathy) என்பார்கள்.
கைகால்களில் ஊசி குத்துவது போன்ற வலி, மரத்துப்போதல் எனத் தொடங்கிய இந்தப் பாதிப்பு, ஒரு கட்டத்தில் அவரது நடையையே மாற்றியது. "நடக்க முடியாமல் கால்கள் தடுமாறியபோதுதான், நாம் எவ்வளவு பெரிய இழப்பை சந்தித்திருக்கிறோம் என்பது புரிந்தது" என்கிறார் அவர்.
எழுந்து நடப்பதே ஒரு சாதனையாக இருந்த அந்த நாட்களில், அவர் சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்துவிடவில்லை. நவீன அலோபதி மருத்துவத்தோடு, கேரளாவின் பாரம்பரிய ஆயுர்வேத சிகிச்சைகளையும், முறையான பிசியோதெரபி பயிற்சிகளையும் மேற்கொண்டார். இன்றும் அவர் தள்ளாடும் நடையுடன்தான் மேடைகளில் ஏறுகிறார்.
சிகிச்சை முறைகளும் நம்பிக்கையும்
33 ஆண்டுகளாக அவர் இன்சுலின் சிகிச்சையைத் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறார். நவீன மருத்துவம் எவ்வளவோ முன்னேறிவிட்டாலும், சர்க்கரை நோய்க்கு ஒரு 'நிரந்தரத் தீர்வு' இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்பதுதான் நிதர்சனம். "மேலாண்மை (Management) மட்டுமே இப்போது சாத்தியம், தீர்வு அல்ல" என்கிறார் மருத்துவரான அவரே.
இருப்பினும், கேரளா போன்ற மாநிலங்களில் கிடைக்கும் மருத்துவ வசதிகள் உலக தரத்திற்கு இணையானவை என்பதில் அவர் மிகுந்த நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறார். "சிகிச்சைக்காக வெளிநாடுகளுக்குச் செல்ல வேண்டியதில்லை, நம்மிடமே சிறந்த மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்கள். தேவைப்படுவது என்னவோ நோயாளிக்கு இருக்க வேண்டிய ஒழுக்கம் மட்டுமே" என்று அவர் அழுத்தம் திருத்தமாகச் சொல்கிறார்.
வாழ்க்கைப் பாடம்: மூன்று ரகசியங்கள்
தன்னைப் போன்றே இளமையில் நோய்வாய்ப்படும் பலருக்கும், இன்றைய அவசர உலகிற்கும் முனீர் தரும் பாடங்கள் மிக எளிமையானவை,
- உணவு: நாவைக் கட்டுப்படுத்துவதுதான் முதல் வெற்றி. மிதமான மற்றும் சத்தான உணவு மட்டுமே உடலைக் காக்கும்.
- உறக்கம்: உடலுக்குத் தேவையான 8 மணிநேர ஓய்வு என்பது ஆடம்பரமல்ல, அது அவசியம்.
- உழைப்பு (உடற்பயிற்சி): இயந்திரம் ஓடாவிட்டால் துருப்பிடித்துவிடும். அதுபோலத்தான் நம் உடலும்.
முடிவற்ற சேவை மனப்பான்மை
டாக்டர் எம்.கே. முனீர் இன்று ஒரு முன்னாள் அமைச்சராகவோ அல்லது வெறும் அரசியல்வாதியாகவோ மட்டும் அறியப்படுவதில்லை. அவர் ஒரு கவிஞராக வாழ்வின் அழகை ரசிக்கிறார், ஒரு பாடகராகப் பிறரின் சோகத்தை ஆற்றுகிறார். நோய் அவரது உடலை வேண்டுமானால் பலவீனப்படுத்தி இருக்கலாம், ஆனால் அவரது உள்ளத்தில் இருக்கும் சேவை தாகத்தை அது ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை.
"ஒரு பதவிக்காகவோ அல்லது தேர்தலுக்காகவோ செய்யப்படும் வேலை அரசியல் அல்ல. மக்களின் அன்றாட வாழ்வில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதே உண்மையான அரசியல்" என்கிறார் அவர். 33 ஆண்டுகால சர்க்கரை நோய் அவருக்குத் தந்தது கசப்பை மட்டுமல்ல, ஒரு தெளிவான பார்வையை. தன் உடல் நலிவுற்றதை அவர் ஒரு தோல்வியாகப் பார்க்காமல், மற்றவர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாகவும் பாடமாகவும் மாற்ற விரும்புகிறார்.
எம்.கே. முனீரின் வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு முக்கியமான உண்மையை உரக்கச் சொல்கிறது. நாம் எவ்வளவு உயரத்திற்குச் சென்றாலும், எவ்வளவு செல்வாக்கு பெற்றிருந்தாலும், நம் உடல் நலம் குன்றிவிட்டால் அந்த வெற்றிகள் அனைத்தும் அர்த்தமற்றதாகிவிடும்.
மற்றவர்களுக்கு ஒளி தரும் மெழுகுவர்த்தியாக இருப்பது சிறப்புதான், ஆனால் அந்த மெழுகுவர்த்தி முழுமையாக எரிந்து முடிவதற்குள், அது தன் ஒளியால் இன்னும் பல மெழுகுவர்த்திகளை ஏற்றி வைக்க வேண்டும். அதற்கு அந்தத் திரி ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும்.
"ஆரோக்கியமான உடல் இருந்தால் மட்டுமே உங்களால் இன்னும் பல காலம் சேவை செய்ய முடியும்" என்ற முனீரின் வார்த்தைகள், இன்றைய வேகமான உலகில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பாடம். 33 ஆண்டுகாலப் போராட்டம் அவருக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது இதுதான், 'வாழ்க்கை என்பது வாழ்வதற்கே, ஆனால் அந்த வாழ்க்கை நலமானதாக இருக்கும்போதுதான் அது முழுமையடைகிறது.'